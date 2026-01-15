इस कंपनी की लग्जरी कारों को खरीदने की ऐसी मची लूट, इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच कुल 19,007 यूनिट्स की डिलीवरी दर्ज की। ये पिछले कैलेंडर ईयर में बेची गई 19,565 यूनिट्स से थोड़ी कम है। वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट के बावजूद, इस लग्जरी कार कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अपना अब तक का सबसे अच्छा सालाना प्रदर्शन दर्ज किया।
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच कुल 19,007 यूनिट्स की डिलीवरी दर्ज की। ये पिछले कैलेंडर ईयर में बेची गई 19,565 यूनिट्स से थोड़ी कम है। वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट के बावजूद, इस लग्जरी कार कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अपना अब तक का सबसे अच्छा सालाना प्रदर्शन दर्ज किया, जो हाई-वैल्यू मॉडल और प्रीमियम रेंज के बढ़ते योगदान को दिखाता है। सबसे शानदार प्रदर्शन S-क्लास, मर्सिडीज-मेबैक मॉडल और AMG डेरिवेटिव्स का रहा। टॉप-एंड पोर्टफोलियो में साल-दर-साल 11% की बढ़ोतरी हुई। कुल बिक्री में इसका 25% हिस्सा रहा, जो जर्मन ऑटो प्रमुख के फ्लैगशिप लग्जरी प्रोडक्ट्स की लगातार मांग को दर्शाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz GLS
₹ 1.32 - 1.37 करोड़
Maserati Levante
₹ 1.5 करोड़
Audi Q8
₹ 1.17 करोड़
Land Rover Discovery
₹ 1.34 - 1.47 करोड़
Land Rover Defender
₹ 98 लाख - 2.6 करोड़
Porsche Macan
₹ 96.05 लाख - 1.53 करोड़
|मर्सिडीज-बेंज का भारत में सफर
|साल
|यूनिट सेल्स
|ग्रोथ % YoY
|मंथ एवरेज
|2025
|19,007
|-2.85
|1,584
|2024
|19,565
|12.39
|1,630
|2023
|17,408
|10.02
|1,451
|2022
|15,822
|40.74
|1,319
|2021
|11,242
|42.43
|937
|2020
|7,893
|-42.75
|658
|2019
|13,786
|-11.28
|1,149
|2018
|15,538
|1.36
|1,295
|2017
|15,330
|15.86
|1,278
|2016
|13,231
|-2.01
|1,103
|2015
|13,502
|32.36
|1,125
|2014
|10,201
|13.31
|850
|2013
|9,003
|31.62
|750
|2012
|6,840
|-8.8
|570
|2011
|7,500
|28.89
|625
|2010
|5,819
|-
|485
|टोटल
|2,01,687
|ईयर एवरेज
|12,605
AMG परफॉर्मेंस डिवीजन ने CY2025 में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी दर्ज करके खास तौर पर मजबूत प्रदर्शन किया। यह बढ़ोतरी देश में हाई-परफॉर्मेंस लग्जरी कारों की बढ़ती भूख की ओर इशारा करती है, जिसमें AMG मॉडल में सेडान, SUV और मशहूर G-क्लास शामिल हैं, जो परफॉर्मेंस चाहने वाले ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। मर्सिडीज-बेंज के बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) पोर्टफोलियो ने भी अपनी ऊपर की ओर बढ़ने वाली रफ्तार बनाए रखी और साल-दर-साल 12% की बढ़ोतरी दर्ज की। अब भारत में सभी टॉप-एंड मर्सिडीज-बेंज बिक्री में BEV का 20% हिस्सा है।
खास बात यह है कि 2025 में बेचे गए 70% BEV टॉप-एंड सेगमेंट के थे, जिनकी कीमत 1.25 करोड़ से 3.1 करोड़ रुपए के बीच थी। इस लाइनअप में EQS SUV, EQS सेडान, मर्सिडीज-मेबैक EQS SUV और ऑल-इलेक्ट्रिक G580 शामिल हैं। अलग-अलग मॉडलों में लॉन्ग व्हीलबेस E-क्लास का दबदबा कायम रहा। यह भारत की सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी कार बनी रही। मजबूत ब्रांड लॉयल्टी और पीछे की सीट पर फोकस वाली लग्जरी ने यह सुनिश्चित किया कि यह अपने सेगमेंट के कॉम्पटीटर्स से लगातार बेहतर प्रदर्शन करे। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में EQS SUV भारतीय बाजार में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी BEV रही।
सेगमेंट की बात करें तो, एंट्री-लेवल लग्जरी, कोर और टॉप-एंड मॉडल ने CY2025 की कुल बिक्री में क्रमशः 13%, 62% और 25% का योगदान दिया। सेडान की बिक्री में C-Class, LWB E-Class, S-Class और मर्सिडीज-मेबैक S-Class सबसे आगे हैं। SUVs ने भी GLA, GLC, GLE, GLS, मर्सिडीज-मेबैक GLS और AMG G63 की वजह से अच्छी बिक्री की। हालांकि, एंट्री-लेवल लग्जरी पोर्टफोलियो में साल-दर-साल 20% की गिरावट आई, जिससे इसका शेयर घटकर 13% रह गया।
मर्सिडीज-मेबैक GLS का लोकल प्रोडक्शन USA के बाहर यह पहला मार्केट होगा जो इस बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली लग्जरी SUV का लोकल प्रोडक्शन शुरू करेगा। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने इस साल भारत में 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है, जिसमें मोस्ट अवेटेड CLA इलेक्ट्रिक सेडान भी शामिल है जो नए MB.OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगी। कंपनी ने पुणे फैसिलिटी में मर्सिडीज-मेबैक GLS के लोकल प्रोडक्शन की भी घोषणा की है, जिससे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर लोकप्रिय लग्जरी SUV बनाने वाला पहला मार्केट बन गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।