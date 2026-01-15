Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mercedes-Benz Delivers 19,007 Units In 2025
इस कंपनी की लग्जरी कारों को खरीदने की ऐसी मची लूट, इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की

इस कंपनी की लग्जरी कारों को खरीदने की ऐसी मची लूट, इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की

संक्षेप:

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच कुल 19,007 यूनिट्स की डिलीवरी दर्ज की। ये पिछले कैलेंडर ईयर में बेची गई 19,565 यूनिट्स से थोड़ी कम है। वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट के बावजूद, इस लग्जरी कार कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अपना अब तक का सबसे अच्छा सालाना प्रदर्शन दर्ज किया।

Jan 15, 2026 03:58 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच कुल 19,007 यूनिट्स की डिलीवरी दर्ज की। ये पिछले कैलेंडर ईयर में बेची गई 19,565 यूनिट्स से थोड़ी कम है। वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट के बावजूद, इस लग्जरी कार कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अपना अब तक का सबसे अच्छा सालाना प्रदर्शन दर्ज किया, जो हाई-वैल्यू मॉडल और प्रीमियम रेंज के बढ़ते योगदान को दिखाता है। सबसे शानदार प्रदर्शन S-क्लास, मर्सिडीज-मेबैक मॉडल और AMG डेरिवेटिव्स का रहा। टॉप-एंड पोर्टफोलियो में साल-दर-साल 11% की बढ़ोतरी हुई। कुल बिक्री में इसका 25% हिस्सा रहा, जो जर्मन ऑटो प्रमुख के फ्लैगशिप लग्जरी प्रोडक्ट्स की लगातार मांग को दर्शाता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLS

₹ 1.32 - 1.37 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maserati Levante

Maserati Levante

₹ 1.5 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q8

Audi Q8

₹ 1.17 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Land Rover Discovery

Land Rover Discovery

₹ 1.34 - 1.47 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Land Rover Defender

Land Rover Defender

₹ 98 लाख - 2.6 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Porsche Macan

Porsche Macan

₹ 96.05 लाख - 1.53 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
मर्सिडीज-बेंज का भारत में सफर
सालयूनिट सेल्सग्रोथ % YoYमंथ एवरेज
202519,007-2.851,584
202419,56512.391,630
202317,40810.021,451
202215,82240.741,319
202111,24242.43937
20207,893-42.75658
201913,786-11.281,149
201815,5381.361,295
201715,33015.861,278
201613,231-2.011,103
201513,50232.361,125
201410,20113.31850
20139,00331.62750
20126,840-8.8570
20117,50028.89625
20105,819-485
टोटल2,01,687ईयर एवरेज12,605

AMG परफॉर्मेंस डिवीजन ने CY2025 में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी दर्ज करके खास तौर पर मजबूत प्रदर्शन किया। यह बढ़ोतरी देश में हाई-परफॉर्मेंस लग्जरी कारों की बढ़ती भूख की ओर इशारा करती है, जिसमें AMG मॉडल में सेडान, SUV और मशहूर G-क्लास शामिल हैं, जो परफॉर्मेंस चाहने वाले ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। मर्सिडीज-बेंज के बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) पोर्टफोलियो ने भी अपनी ऊपर की ओर बढ़ने वाली रफ्तार बनाए रखी और साल-दर-साल 12% की बढ़ोतरी दर्ज की। अब भारत में सभी टॉप-एंड मर्सिडीज-बेंज बिक्री में BEV का 20% हिस्सा है।

ये भी पढ़ें:इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदना हुआ महंगा, एक झटके में ₹24800 हो गई महंगी

खास बात यह है कि 2025 में बेचे गए 70% BEV टॉप-एंड सेगमेंट के थे, जिनकी कीमत 1.25 करोड़ से 3.1 करोड़ रुपए के बीच थी। इस लाइनअप में EQS SUV, EQS सेडान, मर्सिडीज-मेबैक EQS SUV और ऑल-इलेक्ट्रिक G580 शामिल हैं। अलग-अलग मॉडलों में लॉन्ग व्हीलबेस E-क्लास का दबदबा कायम रहा। यह भारत की सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी कार बनी रही। मजबूत ब्रांड लॉयल्टी और पीछे की सीट पर फोकस वाली लग्जरी ने यह सुनिश्चित किया कि यह अपने सेगमेंट के कॉम्पटीटर्स से लगातार बेहतर प्रदर्शन करे। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में EQS SUV भारतीय बाजार में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी BEV रही।

सेगमेंट की बात करें तो, एंट्री-लेवल लग्जरी, कोर और टॉप-एंड मॉडल ने CY2025 की कुल बिक्री में क्रमशः 13%, 62% और 25% का योगदान दिया। सेडान की बिक्री में C-Class, LWB E-Class, S-Class और मर्सिडीज-मेबैक S-Class सबसे आगे हैं। SUVs ने भी GLA, GLC, GLE, GLS, मर्सिडीज-मेबैक GLS और AMG G63 की वजह से अच्छी बिक्री की। हालांकि, एंट्री-लेवल लग्जरी पोर्टफोलियो में साल-दर-साल 20% की गिरावट आई, जिससे इसका शेयर घटकर 13% रह गया।

ये भी पढ़ें:JSW ने तैयार की अपनी पहली कार, ये पेट्रोल और बिजली दोनों से चलेगी

मर्सिडीज-मेबैक GLS का लोकल प्रोडक्शन USA के बाहर यह पहला मार्केट होगा जो इस बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली लग्जरी SUV का लोकल प्रोडक्शन शुरू करेगा। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने इस साल भारत में 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है, जिसमें मोस्ट अवेटेड CLA इलेक्ट्रिक सेडान भी शामिल है जो नए MB.OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगी। कंपनी ने पुणे फैसिलिटी में मर्सिडीज-मेबैक GLS के लोकल प्रोडक्शन की भी घोषणा की है, जिससे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर लोकप्रिय लग्जरी SUV बनाने वाला पहला मार्केट बन गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।