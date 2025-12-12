फौलाद सा मजबूत निकला इस कार का लोहा, सेफ्टी के लिए मिली पूरे 5-स्टार रेटिंग; जान लीजिए खासियत

संक्षेप: मर्सिडीज-बेंज की नई CLA कार ने हाल ही में यूरो NCAP की सेफ्टी टेस्टिंग में धाकड़ प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल कर ली है। यह टेस्ट यूरोप की सबसे भरोसेमंद सुरक्षा एजेंसी Euro NCAP द्वारा किया जाता है।

मर्सिडीज-बेंज की नई CLA कार ने हाल ही में यूरो NCAP की सेफ्टी टेस्टिंग में धाकड़ प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल कर ली है। यह टेस्ट यूरोप की सबसे भरोसेमंद सुरक्षा एजेंसी Euro NCAP द्वारा किया जाता है जो ये जांचता है कि किसी गाड़ी में सवार इंसानों और सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा कितनी बेहतर है। मर्सिडीज CLA ने अपनी सुरक्षा के हर अहम पहलू में जबरदस्त स्कोर प्राप्त किए हैं। इस साल की आखिरी टेस्टिंग राउंड में यह अपने सेगमेंट की टॉप-रेटिंग कारों में शामिल हो गई है।

एडल्ट सेफ्टी में 94% स्कोर टेस्टिंग से पता चला कि मर्सिडीज CLA ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में दमदार 94 पर्सेंट स्कोर हासिल किया। यानी आगे और पीछे बैठे यात्रियों की सेफ्टी के लिहाज से यह बेहद मजबूत कार है। दूसरी ओर बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी CLA ने 89 पर्सेंट स्कोर हासिल किए। खास बात यह है कि कार का सिस्टम अपने-आप समझ लेता है कि चाइल्ड सेफ्टी सीट लगी है या नहीं। यह उसी हिसाब से एयरबैग्स को एक्टिव या डी-एक्टिव कर देता है।

शानदार ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों और बाइकर्स की सुरक्षा को लेकर भी CLA ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वल्नरेबल रोड यूजर्स प्रोटेक्शन कैटेगरी में इसे शानदार 93 पर्सेंट स्कोर मिला। यह स्कोर बताता है कि कार की ब्रेकिंग और सेफ्टी टेक्नोलॉजी किसी भी संभावित दुर्घटना में नुकसान को काफी हद तक कम कर सकती है। बता दें कि Euro NCAP ने खासतौर पर इसकी ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) तकनीक की प्रशंसा की है जो खतरा भांपकर खुद ब्रेक लगा देती है।