मर्सिडीज खरीदी तो जेब होगी ढीली! इस तारीख से 2% तक बढ़ेंगी कीमतें, जानें बढ़ोतरी की असली वजह

Dec 12, 2025 03:36 pm IST

Mercedes-Benz: जर्मन लग्जरी कार ब्रांड मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी पूरी पैसेंजर कार रेंज की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से सभी मॉडल महंगे हो जाएंगे। बता दें कि कीमतों में 2 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी लागू होगी। यह कदम ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही BMW ने भी इसी तरह कीमत बढ़ाने के संकेत दिए थे। लगातार कमजोर हो रहे भारतीय रुपये और यूरो के मुकाबले बढ़ते अंतर ने दोनों कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है।

क्या है कीमतों में बढ़ोतरी की वजह मर्सिडीज का कहना है कि Euro-INR एक्सचेंज रेट इस साल ज्यादातर समय 100 रुपये से ऊपर रहा। इसी वजह से कंपनी की लागत बढ़ गई है जिसका असर कीमतों पर डालना जरूरी हो गया। यही नहीं, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर रुपये में मजबूती जल्द नहीं आती तो आगे चलकर हर तिमाही में भी कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है ताकि मौजूदा फॉरेक्स लेवल तक बैलेंस बनाया जा सके।

क्या रहे फैक्टर्स कंपनी ने सिर्फ फॉरेक्स रेट ही नहीं बल्कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट, महंगे कमोडिटी प्राइसेज, बढ़े हुए लॉजिस्टिक्स खर्च और इंफ्लेशन जैसे कारणों को भी जिम्मेदार बताया है। मर्सिडीज का कहना है कि इन सभी फैक्टर्स के चलते प्राइस हाइक जरूरी हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले BMW इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह ब्रार ने भी यही कहा था कि यूरो के मुकाबले कमजोर रूपया प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर डालता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक नए प्राइस लिस्ट का खुलासा नहीं किया है।