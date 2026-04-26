140 साल पूरे होने के खास मौके पर मर्सिडीज-बेंज लाई C और E क्लास का स्पेशल एडिशन, बहुत कुछ है खास

Apr 26, 2026 04:11 pm IST

मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercede-Benz India) ने ब्रैंड के 140 साल पूरे होने के ग्लोबल माइलस्टोन के खास मौके पर भारत में C-Class और E-Class के स्पेशल 'सेलिब्रेशन एडिशन' को लॉन्च किया है। आइए डीटेस में जानते हैं इनके बारे में।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercede-Benz India) ने ब्रैंड के 140 साल पूरे होने के ग्लोबल माइलस्टोन के खास मौके पर भारत में C-Class और E-Class के स्पेशल 'सेलिब्रेशन एडिशन' को लॉन्च किया है। लिमिटेड स्टॉक में उपलब्ध इन मॉडल्स की घोषणा CLA इलेक्ट्रिक के लॉन्च के साथ की गई थी। ये EQS और Maybach GLS जैसे मॉडल्स के लिए पहले लॉन्च किए गए इसी तरह के स्पेशल एडिशन की तरह ही हैं। खास बात यह है कि दोनों एडिशन की केवल 140-140 यूनिट ही बनाई गई हैं। कीमत की बात करें तो, मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत 62.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो स्टैंडर्ड वर्जन (शुरुआती कीमत 59.90 लाख रुपये) से अधिक है। वहीं, ई-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन 82.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है, जबकि इसके रेगुलर मॉडल की कीमत 80 लाख रुपये है।

मेकैनिकली दोनों सेलिब्रेशन एडिशन अपने स्टैंडर्ड वर्जन जैसे मेकैनिकली दोनों सेलिब्रेशन एडिशन अपने स्टैंडर्ड वर्जन से अलग नहीं हैं। इसकी बजाय कंपनी ने अपडेट में फीचर्स और एक्सक्लूसिविटी को बढ़ाने पर फोकस किया है। इनमें डैशकैम, रियर-सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, कुशन और क्यूरेटेड कलेक्टिबल्स शामिल हैं, जिनका मकसद ग्राहक के ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है।

पहले की तरह ही 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन सी-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन में पहले की तरह ही 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, जो माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। यह सिस्टम 197 बीएचपी की ताकत के साथ 20 बीएचपी का अडिशनल बूस्ट और 440 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। पावर 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से रियर वील्स तक पहुंचती है। इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, 11.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर शामिल हैं।

E-Class सेलिब्रेशन एडिशन में मिलेगा यह इंजन दूसरी तरफ भारत में केवल लॉन्ग वीलबेस मॉडल में उपलब्ध मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास अपने मौजूदा इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है। सेलिब्रेशन एडिशन में 194 बीएचपी और 440 एनएम का 2.0 लीटर डीजल इंजन लगा है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और रियर-वील ड्राइव लेआउट के साथ आता है। इसमें 14.4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 64 कलर्स वाली एम्बिएंट लाइटिंग, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पैसेंजर्स के लिए इलेक्ट्रिक सनब्लाइंड्स, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसे खास फीचर हैं।

भारत में लॉन्च हुई CLA इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपनी CLA इलेक्ट्रिक को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 55 लाख रुपये है। कंपनी इसे तीन वैरिएंट- स्टैंडर्ड रेंज, लॉन्ग रेंज और एक खास 'लॉन्च एडिशन' में लाई है। डिजाइन के मामले में नई CLA बेहद स्पोर्टी और मॉडर्न दिखती है। इसकी स्लोपी रूफ छत और शार्क टाइप वाली नोज इसे एक यूनीक लुक देती है। कार के फ्रंट ग्रिल पर 142 छोटे-छोटे चमकते हुए स्टार्स लगे हैं। इंटीरियर में आपको 'सुपरस्क्रीन' वाला डैशबोर्ड मिलता है जिसमें ChatGPT-4 और Gemini बेस्ड इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट दिया गया है। इसके अलावा, इसमें लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि लॉन्ग रेंज वैरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 792 किलोमीटर (WLTP) तक चल सकता है।