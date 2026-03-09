लॉन्च से पहले मर्सिडीज-AMG की इस इलेक्ट्रिक सेडान के केबिन से उठ गया पर्दा, जानिए इसकी खासियत

Mar 09, 2026 05:34 pm IST

मर्सिडीज-AMG ने अपनी अगली पीढ़ी की 'GT 4-डोर कूपे' के केबिन से पर्दा उठा दिया है। बता दें कि यह कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक परफॉरमेंस सेडान की पहली झलक है। यह मॉडल अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुका है। यह इसे पहले के पेट्रोल मॉडल्स से बिल्कुल अलग बनाता है। भले ही कार का इंजन बदल गया हो, लेकिन मर्सिडीज ने इसके इंटीरियर में परफॉरमेंस और ड्राइवर-फोकस्ड अनुभव के साथ कोई समझौता नहीं किया है। दूसरी इलेक्ट्रिक कारों की तरह इसे 'लॉन्ज' जैसा बनाने के बजाय कंपनी ने इसे एक असली स्पोर्ट्स कार का 'कॉकपिट' लुक दिया है। बता दें कि यह कार जल्द मार्केट में दस्तक देने वाली है।

शानदार है कार का केबिन कार के अंदर का डिजाइन सीधे ड्राइवर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पूरी तरह ड्राइवर की तरफ झुके हुए हैं, जिससे सभी कंट्रोल हाथ की पहुंच में रहते हैं। इसमें आपको एक नहीं, बल्कि तीन स्क्रीन्स का सेटअप मिलता है। बीच में 14-इंच की टचस्क्रीन है, जिसके साथ 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैसेंजर के लिए एक अलग 14-इंच की स्क्रीन का विकल्प है। यह सब मर्सिडीज के नए 'MB.OS' सॉफ्टवेयर पर काम करता है जो AMG के लिए तैयार किए गए ग्राफिक्स और डेटा दिखाता है।

सेंटर कंसोल में तीन बड़े रोटरी डायल मर्सिडीज ने इसमें टच-सेंसिटिव बटनों के बजाय फिजिकल कंट्रोल्स पर भरोसा जताया है, ताकि ड्राइविंग के दौरान उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो। सेंटर कंसोल में तीन बड़े रोटरी डायल दिए गए हैं जिनसे आप मोटर की पावर, कॉर्नरिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल को सीधे एडजस्ट कर सकते हैं। इन डायल पर लगी लाइट सेटिंग्स के हिसाब से अपना रंग बदलती है जो ड्राइवर को तुरंत फीडबैक देती है। इसके अलावा, स्टीयरिंग व्हील पर भी दो छोटे गोल कंट्रोलर दिए गए हैं।