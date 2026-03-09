Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

लॉन्च से पहले मर्सिडीज-AMG की इस इलेक्ट्रिक सेडान के केबिन से उठ गया पर्दा, जानिए इसकी खासियत

Mar 09, 2026 05:34 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मर्सिडीज-AMG ने अपनी अगली पीढ़ी की 'GT 4-डोर कूपे' के केबिन से पर्दा उठा दिया है। बता दें कि यह कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक परफॉरमेंस सेडान की पहली झलक है। यह मॉडल अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुका है।

लॉन्च से पहले मर्सिडीज-AMG की इस इलेक्ट्रिक सेडान के केबिन से उठ गया पर्दा, जानिए इसकी खासियत

मर्सिडीज-AMG ने अपनी अगली पीढ़ी की 'GT 4-डोर कूपे' के केबिन से पर्दा उठा दिया है। बता दें कि यह कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक परफॉरमेंस सेडान की पहली झलक है। यह मॉडल अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुका है। यह इसे पहले के पेट्रोल मॉडल्स से बिल्कुल अलग बनाता है। भले ही कार का इंजन बदल गया हो, लेकिन मर्सिडीज ने इसके इंटीरियर में परफॉरमेंस और ड्राइवर-फोकस्ड अनुभव के साथ कोई समझौता नहीं किया है। दूसरी इलेक्ट्रिक कारों की तरह इसे 'लॉन्ज' जैसा बनाने के बजाय कंपनी ने इसे एक असली स्पोर्ट्स कार का 'कॉकपिट' लुक दिया है। बता दें कि यह कार जल्द मार्केट में दस्तक देने वाली है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mercedes-Benz AMG S 63

Mercedes-Benz AMG S 63

₹ 3.3 - 3.8 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance

Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance

₹ 3.3 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

शानदार है कार का केबिन

कार के अंदर का डिजाइन सीधे ड्राइवर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पूरी तरह ड्राइवर की तरफ झुके हुए हैं, जिससे सभी कंट्रोल हाथ की पहुंच में रहते हैं। इसमें आपको एक नहीं, बल्कि तीन स्क्रीन्स का सेटअप मिलता है। बीच में 14-इंच की टचस्क्रीन है, जिसके साथ 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैसेंजर के लिए एक अलग 14-इंच की स्क्रीन का विकल्प है। यह सब मर्सिडीज के नए 'MB.OS' सॉफ्टवेयर पर काम करता है जो AMG के लिए तैयार किए गए ग्राफिक्स और डेटा दिखाता है।

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा के गैराज में खड़ी हैं ये 5 लग्जरी कारें, देखें पूरी लिस्ट

सेंटर कंसोल में तीन बड़े रोटरी डायल

मर्सिडीज ने इसमें टच-सेंसिटिव बटनों के बजाय फिजिकल कंट्रोल्स पर भरोसा जताया है, ताकि ड्राइविंग के दौरान उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो। सेंटर कंसोल में तीन बड़े रोटरी डायल दिए गए हैं जिनसे आप मोटर की पावर, कॉर्नरिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल को सीधे एडजस्ट कर सकते हैं। इन डायल पर लगी लाइट सेटिंग्स के हिसाब से अपना रंग बदलती है जो ड्राइवर को तुरंत फीडबैक देती है। इसके अलावा, स्टीयरिंग व्हील पर भी दो छोटे गोल कंट्रोलर दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:फैमिली कार लेने वालों के लिए खुशखबरी! ₹9.56 लाख में आई टोयोटा की 7-सीटर कार

मिलेगा शानदार लग्जरी अहसास

पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी इस इलेक्ट्रिक कूपे में काफी जगह का ध्यान रखा गया है। आप इसे दो अलग-अलग रियर सीटों के साथ चुन सकते हैं या फिर तीन लोगों के बैठने वाली बेंच सीट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसकी छत पर 'स्काई कंट्रोल' टेक्नोलॉजी के साथ पैनोरमिक ग्लास रूफ दी गई है, जो अंदर के माहौल को और भी प्रीमियम बनाती है। साथ ही, बर्मेस्टर (Burmester) साउंड सिस्टम और खास एम्बिएंट लाइटिंग इसे एक शानदार लग्जरी अहसास देते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।