मर्सिडीज की Grand Limousine, रियर में 65 इंच की सिनेमा स्क्रीन, दमदार ऑडियो के लिए 42 स्पीकर

Mar 25, 2026 04:29 pm IST

मर्सिडीजअपनी Grand Limousine (नई VLS बेस्ड एमपीवी) लाने की तैयारी कर रहा है। इसके रियर में कंपनी 65 इंच का रीट्रैक्टेबल 64 इंच का सिनेमा डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। साथ ही इसमें 42 स्पीकर वाला सराउंड सिस्टम भी दिया जा सकता है।

मर्सिडीजअपनी Grand Limousine (नई VLS बेस्ड एमपीवी) लाने की तैयारी कर रहा है। इसके रियर में कंपनी 65 इंच का रीट्रैक्टेबल 64 इंच का सिनेमा डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। साथ ही इसमें डॉल्बी ऐटमॉस के साथ 42 स्पीकर वाला सराउंड सिस्टम भी दिया जा सकता है। कंपनी ने 24 मार्च 2026 को अपनी फ्लैगशिप S-Class Maybach को लॉन्च किया है। इसी दिन कंपनी ने अनाउंस किया कि वह एक नई VLS के साथ अपनी मेबैक लाइन-अप को और एक्सपैंड करने वाली है। ऑफिशियली इस अपकमिंग VLS MPV को Grand Limousine कहा जा रहा है।

स्टैंडर्ड VLS का टॉप-एंड वर्जन मर्सिडीज-मेबैक VLS को Vision V कॉन्सेप्ट के तौर पर शोकेस किया गया था। यह स्टैंडर्ड VLS का टॉप-एंड वर्जन होगा। ऑटोकार यूके की रिपोर्ट के अनुसार मेबैक VLS अपना वैन इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर (VAN.EA) प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च हुई प्योर-इलेक्ट्रिक मर्सिडीज VLE के साथ शेयर करेगी और इसे केवल इलेक्ट्रिक वीइकल के तौर पर ही लॉन्च किया जाएगा।

Lexus LM होगी से होगी टक्कर अपकमिंग Maybach VLS को Maybach S-Class और GLS समेत दूसरे प्रीमियम मेबैक ब्रैंड के मॉडल्स वाले सेगमेंट में रखा जाएगा। भारत और वर्ल्ड के कई मार्केट्स में, एमपीवी सेगमेंट अपने स्पेस और सुविधाजनक फीचर्स के कारण बायर्स को आकर्षित कर रहा है। Toyota Vellfire एक प्रीमियम एमपीवी है, जिसे खासकर भारत में काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि, मेबैक VLS का सबसे बड़ी कॉम्पिटिटक Lexus LM होगी। ऑटोकार यूके के अनुसार स्टैंडर्ड VLS का प्रोडक्शन 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है, जिसके एक साल बाद मर्सिडीज-मेबैक VLS का प्रोडक्शन शुरू होगा।

पैसेंजर्स को मिलेगी वेलकम होम वाली फीलिंग VLE की तरह ही अपकमिंग मेबैक VLS को खासतौर से पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बेहतरीन कंफर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि यह 'Welcome home feeling' देगा। हालांकि, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए सटीक सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें कंपनी दो आमने-सामने वाली कैप्टन सीट्स का ऑप्शन दे सकती है। कुछ खास मार्केट्स के लिए Vision V कॉन्सेप्ट की तरह इसमें आगे की ओर मुंह करके बैठने वाली दो अलग-अलग सीट्स भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

इन फीचर्स से हो सकती है लैस मर्सिडीज-मेबैक लाइन-अप में अपने टॉप-टियर स्टेटस को ध्यान में रखते हुए नई वीएलएस में आरामदायक फीचर्स से भरपूर इक्विपमेंट ऑफर कर सकती है। Vision V ने कई हाई-एंड फीचर्स को शोकेस किया है, जो मेबैक VLS के प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इस कॉन्सेप्ट में 4K रेजॉलूशन और स्प्लिट-स्क्रीन फंक्शनैलिटी के साथ 65-इंच का रिट्रैक्टेबल रियर सिनेमा डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस के साथ 42-स्पीकर वाला सराउंड-साउंड सिस्टम, नैप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, बर वुड ट्रिम और म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज्ड एम्बिएंट लाइटिंग जैसे अल्ट्रा प्रीमियम फीचर शामिल हैं।