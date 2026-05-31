तेज रफ्तार में खुल सकता है पहिया! मर्सिडीज ने भारत में वापस बुलाईं अपनी 99 इलेक्ट्रिक कारें; जानिए वजह

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी करोड़ों रुपये की इलेक्ट्रिक कार 'जी-क्लास इलेक्ट्रिक' (G-Class Electric) को वापस मंगाया है। कंपनी ने यह फैसला गाड़ी के पहियों के नट-बोल्ट में आई एक बड़ी खराबी के चलते लिया है।

लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी करोड़ों रुपये की इलेक्ट्रिक कार 'जी-क्लास इलेक्ट्रिक' (G-Class Electric) को वापस मंगाया है। कंपनी ने यह फैसला गाड़ी के पहियों के नट-बोल्ट में आई एक बड़ी खराबी के चलते लिया है। इस गड़बड़ी की वजह से कुल 99 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं, जिन्हें 12 जुलाई 2024 से 18 अगस्त 2025 के बीच बनाया गया था। मर्सिडीज का इस साल भारत में यह दूसरा रिकॉल है। इससे पहले कंपनी ने इसी साल फरवरी में अपनी C63 S AMG और CLE कारों को भी वापस मंगाया था। उन कारों के ADAS सिस्टम में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्यों लिया गया रिकॉल का फैसला? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की वेबसाइट के अनुसार, प्रभावित हुई 'जी-क्लास 580 इलेक्ट्रिक' कारों के व्हील बोल्ट कंपनी के सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि गाड़ी चलते-चलते इसके पहियों के नट-बोल्ट ढीले हो सकते हैं। अगर तेज रफ्तार में गाड़ी का पहिया ढीला हो जाए, तो कार का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है। बैलेंस बिगड़ने से कोई भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है, इसलिए कंपनी इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।

अब क्या है सॉल्यूशन? अब बात करते हैं कि जिन लोगों के पास यह कार है, उन्हें क्या करना होगा। हमेशा की तरह मर्सिडीज के आधिकारिक डीलरशिप्स खुद उन सभी ग्राहकों से संपर्क करेंगे जिनकी गाड़ियां इस लिस्ट में शामिल हैं। कंपनी इस खराबी को पूरी तरह मुफ्त में ठीक करके देगी। इसके अलावा, अगर आपको अपनी कार को लेकर कोई शक है, तो आप खुद भी नजदीकी मर्सिडीज डीलरशिप पर जाकर इसकी जांच करवा सकते हैं।

तुरंत एक्शन लेती हैं कंपनियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेफ्टी को देखते हुए कंपनियों का गाड़ियां वापस मंगाना अब काफी आम बात है। मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनियां छोटी से छोटी कमी सामने आने पर भी तुरंत एक्शन लेती हैं ताकि ग्राहकों को कोई नुकसान न हो। जी-क्लास अपनी मजबूती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके इस नए इलेक्ट्रिक अवतार को भी भारत में खूब पसंद किया जा रहा है। कंपनी चाहती है कि पहियों की इस दिक्कत को समय रहते दूर कर दिया जाए ताकि ग्राहकों की सेफ्टी और उनका भरोसा दोनों बना रहे।