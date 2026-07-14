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सौरव जोशी के दावे पर मर्सिडीज का बड़ा बयान; क्या सच में E20 पेट्रोल से 17 से सीधे 5 पर आ गया माइलेज?

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत के सबसे पॉपुलर डेली व्लॉगर सौरव जोशी के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने तुरंत एक एडवाइजरी जारी की।

सौरव जोशी के दावे पर मर्सिडीज का बड़ा बयान; क्या सच में E20 पेट्रोल से 17 से सीधे 5 पर आ गया माइलेज?
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भारत के सबसे पॉपुलर डेली व्लॉगर सौरव जोशी के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। सौरव ने दावा किया कि उनकी मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) एसयूवी का माइलेज सिर्फ दो दिनों में 17 किमी से घटकर सीधे 5 किमी प्रति लीटर पर आ गया। उन्होंने इसके लिए पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले E20 (20% एथेनॉल ब्लेंडेड) पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जर्मन कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने तुरंत एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की। कंपनी ने साफ किया कि उसकी सभी BS-VI पेट्रोल कारें E20 ईंधन के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं।

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क्या है पूरा मामला?

सौरव जोशी ने अपने यूट्यूब वीडियो में स्क्रीन दिखाते हुए कहा, "कल मैंने आपको दिखाया था कि कार का माइलेज 17 से सीधे 9 पर आ गया था। आज यह गिरकर सिर्फ 5 रह गया है।" उन्होंने बताया कि पहले फुल टैंक कराने पर गाड़ी 800 किलोमीटर चलती थी, लेकिन अब रीफ्यूलिंग के बाद सिर्फ 480 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। सौरव ने स्थानीय पेट्रोल पंपों के ईंधन को इसका जिम्मेदार बताते हुए चिंता जताई कि इससे उनके लग्जरी पेट्रोल इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी डर की वजह से वह अब अपनी इलेक्ट्रिक मर्सिडीज जी-वैगन (G-Wagon) चलाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

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मर्सिडीज-बेंज ने जारी किया बयान

व्लॉगर के इस वीडियो पर हंगामा मचने के बाद मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने ग्राहकों के लिए एक बयान जारी किया। कंपनी ने सौरव का नाम लिए बिना लिखा, "हमारे लिए ग्राहकों की सेफ्टी, गाड़ी का भरोसा और उसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़कर है। मर्सिडीज-बेंज की सभी पेट्रोल BS-VI गाड़ियां मटीरियल के तौर पर E20 ईंधन के अनुकूल हैं। इसे संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित भी किया गया है।" कंपनी ने आगे कहा कि वह ग्राहकों के किसी भी तकनीकी सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।

देश में E20 को लेकर बहस तेज

दरअसल, E20 पेट्रोल में 20 पर्सेंट एथेनॉल और 80 पर्सेंट पेट्रोल का मिलावट होता है। देश में इसे लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। कुछ वाहन मालिकों का दावा है कि इस ब्लेंडेड पेट्रोल से पुराने वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंच सकता है और गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। लेकिन सरकार इस एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लगातार बचाव कर रही है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से देश की शुगर इंडस्ट्री मजबूत हुई है, किसानों की आय बढ़ी है। साथ ही साल 2014-15 से अब तक देश का लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार भी बचा है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार, एथेनॉल में सामान्य पेट्रोल की तुलना में एनर्जी कंटेंट कम होता है। इस वजह से माइलेज में मामूली गिरावट आना स्वाभाविक है। लेकिन मर्सिडीज जैसी मॉडर्न कारों का माइलेज अचानक 17 से सीधे 5 पर आ जाना केवल ईंधन बदलने के कारण नहीं हो सकता। इसके पीछे कार चलाने का तरीका, ज्यादा ट्रैफिक या कोई तकनीकी खराबी भी बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल, मर्सिडीज के बयान के बाद लग्जरी कार मालिकों ने जरूर राहत की सांस ली होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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