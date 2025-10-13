Hindustan Hindi News
Mercedes G 450d launched at Rs 2.9 crore

210 Km/h की स्पीड और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, भारत में लॉन्च हुई ये नई ऑफरोडिंग SUV

मर्सिडीज का दावा है कि यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 210 किमी/घंटा है। ऑफ-रोड कैपेसिटी की बात करें तो, मर्सिडीज G 450d में एक्सल के बीच 241 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया है।

Mon, 13 Oct 2025 04:15 PM
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने एक साल के इंतजार के बाद अपनी G-क्लास ऑफ-रोडर के लिए डीजल इंजन ऑप्शन वापस ला दिया है। 2025 की शुरुआत में मर्सिडीज ने EQ टेक्नोलॉजी से लैस ऑल-इलेक्ट्रिक G 580 के साथ G-Wagen लाइन-अप का विस्तार किया, जो रेंज-टॉपिंग AMG G 63 में शामिल हो गया। 2.9 करोड़ रुपए की कीमत वाली मर्सिडीज G 450d के साथ, G-क्लास अब पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपलब्ध है। पहले बैच में G-क्लास डीजल की केवल 50 यूनिट भारत में लाई गई हैं।

G 450d अपने पुराने साथी (G 350d और G 400d) से ज्यादा पावरफुल है, जो पहले भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध थे। G 400d की तुलना में G 450d का 3.0-लीटर 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन 367 hp (37 hp ज्यादा) और 750 Nm (50 Nm ज्यादा) का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम जरूरत पड़ने पर 20 hp तक की पावर जनरेट करता है। 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए चारों पहियों तक पावर पहुंचती है।

मर्सिडीज का दावा है कि यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 210 किमी/घंटा है। ऑफ-रोड कैपेसिटी की बात करें तो, मर्सिडीज G 450d में एक्सल के बीच 241 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस, 700 मिमी की अधिकतम फोर्डिंग गहराई और क्रमशः 31 डिग्री, 26 डिग्री और 30 डिग्री के एप्रोच, ब्रेकओवर और डिपार्चर एंगल हैं। मर्सिडीज का यह भी दावा है कि G 450d 35 डिग्री तक के साइड-वर्ड ढलान पर भी स्थिर रूप से चलेगी।

G 450d दिखने में 2024 तक बिक्री पर उपलब्ध G 400d जैसी ही है, फिर भी इसमें कुछ बदलाव हैं। ग्रिल में अब क्रोम फिनिश वाली चार हॉरिजॉन्टल स्लैट्स, नए 20-इंच AMG एलॉय व्हील्स और थोड़े नए डिजाइन वाले फ्रंट और रियर बंपर मिलते हैं। कार के अंदर से G 450d जाना-पहचाना सा लगता है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन है जो लेटेस्ट MBUX NTG7 सॉफ्टवेयर पर चलता है, ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन फंक्शन जो ऑफ-रोडिंग के दौरान मदद करता है। साथ ही, 'ट्रांसपेरेंट बोनट' फंक्शन भी है।

इसके मुख्य अट्रैक्शन में नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग और डॉल्बी एटमॉस के साथ 760W का 18-स्पीकर वाला बर्मेस्टर साउंड सिस्टम शामिल हैं। लेवल 2 ADAS सुइट, जिसमें सक्रिय ब्रेक असिस्ट, लेन-कीपिंग असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.9 करोड़ रुपए है जो G 450d की कीमत EQ तकनीक वाली ऑल-इलेक्ट्रिक G 580 से 20 लाख रुपए कम है। दूसरी तरफ, G 450d की सबसे करीबी कॉम्पटीटर, रेंज-टॉपिंग लैंड रोवर डिफेंडर 110 डीजल ट्रॉफी एडिशन की कीमत 1.6 करोड़ रुपए कम है। यानी इसकी कीमत 1.3 करोड़ रुपए है।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।
Auto News Hindi

