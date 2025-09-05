GST में कटौती होते ही सीधे ₹5 लाख सस्ती हुई ये कार, ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी; कम बजट वाले भी ले सकेंगे ये लग्जरी कार

मर्सिडीज ई-क्लास LWB (Mercedes E-Class LWB) का 1 साल पूरा होते ही GST में भी कटौती हो गई है, जो ग्राहकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जी हां, क्योंकि इसकी वजह से अब ये कार 5 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) ने अपनी पॉपुलर लक्जरी सेडान ई-क्लास LWB (E-Class LWB- लॉन्ग व्हीलबेस) का पहला सालगिरह भारत में सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर कंपनी ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। GST सुधार की वजह से ई-क्लास (E-Class) अब पहले से 5.2 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

GST सुधार का फायदा

हाल ही में GST काउंसिल ने बड़ी पैसेंजर गाड़ियों पर टैक्स 45–50% से घटाकर 40% कर दिया है। इसका सीधा फायदा मर्सिडीज (Mercedes) ग्राहकों को मिला है। इसकी नई कीमतें नीचे दी गई हैं। इसमें E200 पेट्रोल की कीमत 78.5 लाख रुपये है।

इसके E220d डीजल की कीमत 80.5 लाख रुपये है। इसके अलावा E450 4MATIC AMG लाइन की कीमत 91.7 लाख रुपये है। खासकर त्योहारी सीजन से पहले इस प्राइस कट की वजह से अब ई-क्लास (E-Class) अपने सेगमेंट में और भी ज्यादा आकर्षक हो गई है।

पहली सालगिरह पर नया तोहफा

अपनी पहली सालगिरह पर मर्सिडीज (Mercedes) ने न्यू वर्डे सिल्वर (Verde Silver) एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह अपग्रेड और कीमत में कमी दोनों मिलकर ई-क्लास (E-Class) को भारतीय ग्राहकों के लिए और भी प्रीमियम व वैल्यू-फॉर-मनी बनाएंगे।

लक्जरी और कम्फर्ट का नया पैमाना ई-क्लास LWB (E-Class LWB) को खासतौर पर चौफर-ड्रिवन (ड्राइवर वाली) कार के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसके रियर सीट्स में रिक्लाइनिंग सीट्स विद थाई सपोर्ट, पिलो और सनब्लाइंड्स, डुअल-स्क्रीन MBUX सुपरसक्रीन सेटअप, बर्नमेस्टर 4D सराउंड साउंड सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस, एम्बियंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं।

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 8 एयरबैग्स (सेंटर एयरबैग के साथ – भारत में पहली बार), ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, मर्सिडीज PRE-SAFE सिस्टम (Mercedes PRE-SAFE) देखने को मिलता है।

इंजन विकल्प मर्सिडीज ई-क्लास (Mercedes E-Class) भारत में 3 इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। सभी में माइल्ड-हाइब्रिड टेक दिया गया है। इसमें 2.0L पेट्रोल (E200) ऑप्शन है, जो 204hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 2.0L डीजल इंजन (E220d) भी मिलता है, जो 197hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 3.0L पेट्रोल (E450 AMG Line) इंजन मिलता है, जो 381hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है।

भारत में E-Class की सफलता अब तक मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने भारत में 62,000+ ई-क्लास यूनिट्स बेची हैं। नई कीमत और नए कलर ऑप्शन के साथ यह सेडान लक्जरी कार मार्केट में और मजबूत पकड़ बनाने के लिए तैयार है।