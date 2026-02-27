14-इंच स्क्रीन, 792Km रेंज, 6.7 सेकंड में 100Km/h की स्पीड; मार्च में शुरू होगी इस स्टाइलिश कार की बुकिंग

मर्सिडीज बेंज इंडिया ने देश में अपनी एक पॉपुलर और पसंदीदा नेमप्लेट को फिर से पेश किया है। हम बात कर रहे हैं CLA 4-डोर कूप सेडान की। कंपनी ने इसे फरवरी 2020 में बंद कर दिया गया था। 6 साल के बाद कंपनी ने बेंगलुरु में एक ग्रैंड अनवील इवेंट में देश में 2nd जेन CLA को फिर से पेश किया है।

मर्सिडीज 2nd जेन CLA को सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में ही लॉन्च किया जाएगा। जबकि इसका पिछला मॉडल प्योर ICE (पेट्रोल, डीजल) में था। इसकी बुकिंग मार्च में शुरू होगी। कंपनी CLA को देश में CBU रूट से ला रही है। CKD जैसी कीमतों का वादा कर रही है। इसका सिर्फ एक CLA 250+ AMG लाइन कॉन्फिगरेशन आएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

मर्सिडीज बेंज CLA EV का डिजाइन और एक्सटीरियर भारत की 4-डोर कूप सेडान जॉनर की सबसे बड़ी कारों में से एक मर्सिडीज बेंज CLA है। नई डिजाइन लैंग्वेज, नए और एडवांस्ड MMA प्लेटफॉर्म, 800V आर्किटेक्चर और शानदार इंटीरियर के साथ, 2026 CLA 250+ AMG लाइन लोगों को पसंद आएगी। CLA 250+ AMG लाइन तीन स्टैंडर्ड कलर्स (पोलर व्हाइट, कॉस्मिक ब्लैक, क्लियर ब्लू) और दो मैन्युफैक्चर शेड्स (पैटागोनिया रेड, एल्पाइन ग्रे) में मिलेगी।

इसके एक्सटीरियर में CLA 250+ AMG लाइन में 0.21 Cd के ड्रैग कोएफिशिएंट के साथ एक एयरोडायनामिक रूप से कुशल सिल्हूट बना हुआ है। इसमें स्लोपिंग कूप रूफलाइन, फ्रेमलेस विंडो, फ्लश डोर हैंडल और दूसरी अच्छी चीजें हैं। फ्रंट फेसिया में कनेक्टेड LED DRLs के साथ 3-पॉइंटेड स्टार इन्सिग्निया वाली नई अडैप्टिव LED हेडलाइट्स हैं।

फ्रंट ग्रिल में एक बड़ा इल्यूमिनेटेड 3-पॉइंटेड स्टार के साथ 142 छोटे स्टार्स हैं। AMG लाइन बंपर, 18-इंच AMG व्हील्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट सिग्नेचर, टेल लाइट्स में 3-पॉइंटेड स्टार इन्सिग्निया, क्रोम हाइलाइट्स, फ्लश डोर हैंडल्स, फिक्स्ड ग्लास रूफ, स्लीक विंडो लाइन और दूसरी एक्सटीरियर चीजें भी खास हैं।

मर्सिडीज बेंज CLA EV का इंटीरियर और फीचर्स इंटीरियर की बात करें तो, मर्सिडीज बेंज CLA 250+ AMG लाइन में स्पोर्टी AMG सीटें, रीसायकल किया हुआ मटीरियल, हर जगह प्लश सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स, AMG स्टीयरिंग व्हील, डैश पर इल्यूमिनेटेड स्टार पैटर्न, ब्रश्ड एल्यूमीनियम एलिमेंट्स, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, Nvidia पावर्ड MB.OS सिस्टम के साथ 14-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ खास खूबियां हैं।

इसमें आगे की सीटें हीटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं। उनमें एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी मिलता है। हीट प्रोटेक्टिव फिक्स्ड ग्लास रूफ, टर्बाइन जैसे AC वेंट, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम भी खास हैं। स्टोरेज की बात करें तो, मर्सिडीज 400 लीटर का बूट और फिर बोनट के नीचे 100 लीटर का फ्रंट स्टोरेज भी मिलता है।