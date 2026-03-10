मर्सिडीज-बेंज की नई ईवी, 20 मिनट की चार्जिंग में 400 km की रेंज, 1.5 लाख रुपये में करें बुक

Mar 10, 2026 04:24 pm IST

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपकमिंग Mercedes-Benz CLA BEV के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक 1.5 लाख रुपये का बुकिंग अमाउंट देकर मॉडल को बुक कर सकते हैं। कंपनी की नई ईवी की रेंज 792 किमी तक की है।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपकमिंग Mercedes-Benz CLA BEV के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक 1.5 लाख रुपये का बुकिंग अमाउंट देकर मॉडल को बुक कर सकते हैं। इसकी डिलिवरी फेज में होगी। CLA 250+ लॉन्ग रेंज की डिलिवरी अप्रैल 2026 के अंत तक शुरू हो जाएगी। वहीं, जून 2026 से कंपनी CLA 200 स्टैंडर्ड रेंज की डिलीवरी शुरू करेगी। नई कार की खास बात है कि इसका CLA 200 स्टैंडर्ड रेंज का लॉन्च होना। यह एक नया वेरिएंट है जो CLA 250+ लॉन्ग रेंज के साथ लाइनअप में शामिल होगा।

इतनी हो सकती है कीमत



CLA 200 स्टैंडर्ड रेंज की कीमत लगभग 55 लाख रुपये होने की उम्मीद है। वहीं, CLA 250+ लॉन्ग रेंज की कीमत लगभग 59 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। ब्रैंड के अनुसार इसे पोटेंशियल बायर्स की फीडबैक के आधार पर डिवेलप किया गया है, जो इलेक्ट्रिक वीइकल की कैपेबिलिटी को बरकरार रखते हुए थोड़ी कम शुरुआती कीमत वाला एक एक्सट्रा ऑप्शन चाहते थे।

CLA 250+ लॉन्ग रेंज की क्लेम्ड रेंज 792 किमी तक दोनों वेरिएंट में लगभग एक जैसे इक्विपमेंट होंगे, ताकि ग्राहकों टेंशन फ्री होकर कोई भी वर्जन चुन सकें और उन्हें टेक्नोलॉजी या फीचर्स की कमी न खले। स्टैंडर्ड रेंज मॉडल में प्रोग्रेसिव लाइन स्टाइलिंग होगी। इसमें आरामदायक सीट्स, मल्टीफंक्शन स्पोर्ट्स लेदर स्टीयरिंग वील और इंटीरियर ट्रिम के कई ऑप्शन जैसे डिजाइन एलिंमेंट शामिल होंगे। दोनों वर्जन की रेंज अलग-अलग है। CLA 250+ लॉन्ग रेंज की क्लेम्ड रेंज 792 किमी तक है। जबकि, CLA 200 स्टैंडर्ड रेंज एक बार फुल चार्ज पर लगभग 542 किमी तक चल जाती है। इससे ग्राहकों को मैक्सिमम ड्राइविंग रेंज या किफायती कीमत में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलता है।

20 मिनट में 400 किमी की रेंज देने लायक चार्ज 800 वोल्ट की इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर पर बनी यह इलेक्ट्रिक सेडान अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 240 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से कनेक्ट होने पर लॉन्ग रेंज वेरिएंट लगभग 20 मिनट में 400 किमी की रेंज देने लायक चार्ज हो जाता है। जबकि, स्टैंडर्ड रेंज वर्जन इतने ही समय में लगभग 320 किमी की रेंज ऑफर कर सकता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और बढ़ावा देने के लिए मर्सिडीज-बेंज अपने 'MB.Charge' पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का ऐक्सेस भी देगी।

इसमें अभी में पूरे भारत में 9 हजार से अधिक चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं। कार में MBUX इंटेलिजेंट नेविगेशन भी है, जो लंबे सफर के दौरान चार्जिंग के लिए सबसे ऑप्टिमल चार्जिंग स्टॉप्स सजेस्ट कर सकता है। ग्राहकों के पास 22 किलोवाट तक की चार्जिंग कैपेसिटी वाला मर्सिडीज-बेंज होम वॉल बॉक्स चार्जर लगाने का ऑप्शन भी होगा।