Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mercedes-Benz की नई 6 सीटर EV, मिलेगी 703 किमी तक की रेंज, 22 मिनट 80% तक हो जाती है चार्ज

Apr 26, 2026 07:15 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

मर्सिडीज-बेंज ने अपनी GLC EV LWD को अनवील किया है। यह नए 85.5 kWh के बैटरी पैक के साथ आती है। इसकी स्टैंडर्ड रेंज 680 km की है और कुछ अपग्रेड के साथ इसकी रेंज को 703 km तक बढ़ाया जा सकता है।

Mercedes-Benz की नई 6 सीटर EV, मिलेगी 703 किमी तक की रेंज, 22 मिनट 80% तक हो जाती है चार्ज

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने चीन में अपनी GLC EV LWD को अनवील किया है। ऑटो चाइना 2026 शो में शोकेस की गई कंपनी की यह नई ईवी लॉन्ग-वीलबेस 6-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। यह नए 85.5 kWh के बैटरी पैक के साथ आती है। इसकी स्टैंडर्ड रेंज 680 km की है और कुछ अपग्रेड के साथ इसकी रेंज को 703 km तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 11 एयरबैग और फुल ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

S-Class की चेसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

GLC EV LWD की लंबाई 4,933 मिमी और वीलबेस 3,027 मिमी है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से 88 मिमी लंबा और 66 मिमी ऊंचा बनाता है। इस अडिशनल स्पेस के कारण कंपनी इसमें 2+2+2 सीटिंग लेआउट ऑफर कर पा रही है, जो मौजूदा जीएलसी जेनरेशन में पहली बार है। एंट्री को आसान बनाने के लिए पीछे के दरवाजे बड़े किए गए हैं। इसका फेसिया, ग्रिल और लाइट्स ग्लोबल वेरिएंट से मिलते-जुलते हैं। इसमें मर्सिडीज के इंजीनियर्स ने S-Class की चेसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसमें एयर सस्पेंशन जैसे कंफर्ट के लिए स्टील डैम्पर दिए गए हैं। साथ ही इसमें ऑप्शनल फुल एयर सेटअप और रियर-एक्सल स्टीयरिंग भी उपलब्ध है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

₹ 72.2 - 78.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

₹ 67.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1

BMW iX1

₹ 66.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia EV6

Kia EV6

₹ 65.97 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tesla Model Y

Tesla Model Y

₹ 59.89 - 67.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volvo EX40

Volvo EX40

₹ 56.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

703 किमी तक की रेंज

इसमें 85.5 kWh की बैटरी लगी है, जो ड्यूल मोटर्स के साथ मिलकर ऑल-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन ऑफर करती है। इसकी CLTC रेटिंग के अनुसार स्टैंडर्ड रेंज 680 किमी है, जिसे कुछ अनडिस्क्लोज्ड अपग्रेड से 703 किमी तक बढ़ाया जा सकता है। यह 320 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यह 22 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है। रेगुलर वीलबेस वाली GLC EV की बात करें, तो इसमें 94 kWh की बड़ी बैटरी लगी है, जो 489 हॉर्सपावर और 800 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। चीन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह नया मॉडल स्पेस और एफिशिएंसी के बीच जबर्दस्त बैलेंस ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:होंडा की बड़ी तैयारी, अगले महीने भारत आ सकती है यह धांसू कार, गजब का है लुक

थर्ड-रो में इमरजेंसी एग्जिट भी

इंटीरियर में सेकेंड रो की कैप्टन सीट्स पावर एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे कंफर्ट फीचर्स से लैस हैं। फ्रंट सीट्स में भी ये फीचर दिए गए हैं। इसमें कंपनी 39.1 इंच का MBUX हाइपरस्क्रीन दे रही है, जो लेटेस्ट MB.OS पर चलता है। इसके साथ इसमें 9 ट्रांसपेरेंसी लेवल वाली पैनोरमिक ग्लास रूफ भी है। सेफ्टी के लिए इसमें 11 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरे, फुल ADAS और थर्ड-रो में इमरजेंसी एग्जिट रूट भी मौजूद है।

ये भी पढ़ें:नई BYD Atto 3 की धमाकेदार एंट्री, मिलेगी 630 km तक की रेंज, 9 मिनट में 97% चार्ज

अगले साल हो सकती है भारत में एंट्री

कंपनी ने अभी इसके ग्लोबल लॉन्च के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। भारत में मर्सिडीज की E-Class LWB और GLE जैसी लंबी कारों को लेकर लोगों की पसंद को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे 2027 के आसपास भारत में लॉन्च कर सकती है। इसकी टक्कर बीएमडब्ल्यू की iX3 LWB से होगी।

ये भी पढ़ें:मर्सिडीज-बेंज लाई C और E क्लास का स्पेशल एडिशन, बहुत कुछ है खास

(Photo: Autocar India)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।