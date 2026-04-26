Mercedes-Benz की नई 6 सीटर EV, मिलेगी 703 किमी तक की रेंज, 22 मिनट 80% तक हो जाती है चार्ज

Apr 26, 2026 07:15 pm IST

मर्सिडीज-बेंज ने अपनी GLC EV LWD को अनवील किया है। यह नए 85.5 kWh के बैटरी पैक के साथ आती है। इसकी स्टैंडर्ड रेंज 680 km की है और कुछ अपग्रेड के साथ इसकी रेंज को 703 km तक बढ़ाया जा सकता है।

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने चीन में अपनी GLC EV LWD को अनवील किया है। ऑटो चाइना 2026 शो में शोकेस की गई कंपनी की यह नई ईवी लॉन्ग-वीलबेस 6-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। यह नए 85.5 kWh के बैटरी पैक के साथ आती है। इसकी स्टैंडर्ड रेंज 680 km की है और कुछ अपग्रेड के साथ इसकी रेंज को 703 km तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 11 एयरबैग और फुल ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

S-Class की चेसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल GLC EV LWD की लंबाई 4,933 मिमी और वीलबेस 3,027 मिमी है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से 88 मिमी लंबा और 66 मिमी ऊंचा बनाता है। इस अडिशनल स्पेस के कारण कंपनी इसमें 2+2+2 सीटिंग लेआउट ऑफर कर पा रही है, जो मौजूदा जीएलसी जेनरेशन में पहली बार है। एंट्री को आसान बनाने के लिए पीछे के दरवाजे बड़े किए गए हैं। इसका फेसिया, ग्रिल और लाइट्स ग्लोबल वेरिएंट से मिलते-जुलते हैं। इसमें मर्सिडीज के इंजीनियर्स ने S-Class की चेसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसमें एयर सस्पेंशन जैसे कंफर्ट के लिए स्टील डैम्पर दिए गए हैं। साथ ही इसमें ऑप्शनल फुल एयर सेटअप और रियर-एक्सल स्टीयरिंग भी उपलब्ध है।

703 किमी तक की रेंज इसमें 85.5 kWh की बैटरी लगी है, जो ड्यूल मोटर्स के साथ मिलकर ऑल-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन ऑफर करती है। इसकी CLTC रेटिंग के अनुसार स्टैंडर्ड रेंज 680 किमी है, जिसे कुछ अनडिस्क्लोज्ड अपग्रेड से 703 किमी तक बढ़ाया जा सकता है। यह 320 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यह 22 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है। रेगुलर वीलबेस वाली GLC EV की बात करें, तो इसमें 94 kWh की बड़ी बैटरी लगी है, जो 489 हॉर्सपावर और 800 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। चीन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह नया मॉडल स्पेस और एफिशिएंसी के बीच जबर्दस्त बैलेंस ऑफर करता है।

थर्ड-रो में इमरजेंसी एग्जिट भी इंटीरियर में सेकेंड रो की कैप्टन सीट्स पावर एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे कंफर्ट फीचर्स से लैस हैं। फ्रंट सीट्स में भी ये फीचर दिए गए हैं। इसमें कंपनी 39.1 इंच का MBUX हाइपरस्क्रीन दे रही है, जो लेटेस्ट MB.OS पर चलता है। इसके साथ इसमें 9 ट्रांसपेरेंसी लेवल वाली पैनोरमिक ग्लास रूफ भी है। सेफ्टी के लिए इसमें 11 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरे, फुल ADAS और थर्ड-रो में इमरजेंसी एग्जिट रूट भी मौजूद है।

अगले साल हो सकती है भारत में एंट्री कंपनी ने अभी इसके ग्लोबल लॉन्च के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। भारत में मर्सिडीज की E-Class LWB और GLE जैसी लंबी कारों को लेकर लोगों की पसंद को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे 2027 के आसपास भारत में लॉन्च कर सकती है। इसकी टक्कर बीएमडब्ल्यू की iX3 LWB से होगी।