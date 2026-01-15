इस कंपनी की कार के पीछे पड़े पैसे वाले लोग, लगातार 11वीं बार भारत की नंबर-1 लग्जरी ब्रांड बनी

संक्षेप: मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने 2025 में 19,007 कारें सेल की हैं। ये कंपनी लगातार 11वीं बार भारत की नंबर-1 लग्जरी कार कंपनी बनी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 15, 2026 01:45 am IST

भारत के लग्जरी कार बाजार में मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। कंपनी ने 2025 में कुल 19,007 कारों की रिटेल बिक्री दर्ज की और इसके साथ ही लगातार 11वीं बार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी कार निर्माता बन गई है। इस रेस में BMW इंडिया (BMW India) दूसरे स्थान पर रही, जिसने BMW और MINI ब्रांड मिलाकर 18,001 यूनिट्स की बिक्री की। ये साल रेवेन्यू के लिहाज से भी मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) का अब तक का बेस्ट साल रहा।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) के लिए 2025 सिर्फ बिक्री के आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि रेवेन्यू के मामले में भी अब तक का सबसे अच्छा साल रहा। कंपनी की मजबूत प्रोडक्ट लाइन-अप, SUV और सेडान दोनों सेगमेंट में शानदार डिमांड और हाई-एंड मॉडल्स की बढ़ती हिस्सेदारी ने इसे मुमकिन बनाया।

2025 में भी मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास (Mercedes-Benz E-Class) भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी कार बनी रही। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की इलेक्ट्रिक कारों (EVs) की मांग भी तेजी से बढ़ी है। 2025 में EV बिक्री में 12% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब टॉप-एंड सेगमेंट की कुल बिक्री में EVs की हिस्सेदारी करीब 20% हो चुकी है।

कंपनी के मुताबिक, 70% EVs की कीमत 1.25 करोड़ से 3.10 करोड़ के बीच रही। EQS SUV कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बनी। EQS Maybach SUV, G580 और EQS SUV को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

टॉप-एंड लग्जरी और AMG मॉडल्स की धाक

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) के टॉप-एंड व्हीकल (TEV) पोर्टफोलियो में S-Class, मर्सिडीज-मेबैक (Mercedes-Maybach) और AMG मॉडल्स शामिल हैं। इस सेगमेंट की बिक्री में 11% की बढ़ोतरी हुई और कुल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 25% रही। वहीं, AMG परफॉर्मेंस कारों की बिक्री 34% तक बढ़ी, जिसमें AMG G63, AMG CLE53, AMG GLC43 जैसे मॉडल्स की डिमांड सबसे ज्यादा रही।