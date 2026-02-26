Hindustan Hindi News
रिकॉल! इस कंपनी की 149 कारों में आई खराबी, फौरन बुलाई गईं वापस; कहीं आपकी गाड़ी में तो नहीं ये समस्या?

Feb 26, 2026 10:33 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने भारत में अपनी 149 कारों को रिकॉल (Recall) किया है। यह रिकॉल कुछ चुनिंदा परफॉर्मेंस और लग्जरी मॉडल्स में संभावित तकनीकी खराबी की वजह से किया गया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। जी हां, क्योंकि जर्मन कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने भारत में अपनी 149 कारों को रिकॉल (Recall) करने का ऐलान कर दिया है। यह रिकॉल कुछ चुनिंदा परफॉर्मेंस और लग्जरी मॉडल्स में संभावित तकनीकी खराबी की वजह से किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किन-किन मॉडल पर असर ?

इस रिकॉल में 3 हाई-एंड मॉडल शामिल हैं। इसमें मर्सिडीज-बेंज CLE कैब्रिओलेट (Mercedes-Benz CLE Cabriolet), मर्सिडीज-बेंज CLE 53 AMG कूपे (Mercedes-Benz CLE 53 AMG Coupe) और मर्सिडीज-बेंज C 63 S E परफॉर्मेंस (Mercedes-Benz C 63 S E Performance) मॉडल शामिल हैं। ये सभी मॉडल्स 2 सितंबर 2024 से 18 मार्च 2025 के बीच मैन्युफैक्चर किए गए थे।

क्या है असली समस्या?

कंपनी के मुताबिक, इन गाड़ियों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance Systems -ADAS) से जुड़ी संभावित गड़बड़ी पाई गई है। जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट (Emergency Stop Assist) फीचर में दिक्कत हो सकती है।

इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट क्या करता है?

यह सिस्टम तब एक्टिव होता है, जब ड्राइवर लंबे समय तक स्टीयरिंग पर हाथ नहीं रखता या कार को नियंत्रित नहीं कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में यह फीचर गाड़ी को सुरक्षित तरीके से रोकने की कोशिश करता है, जिससे किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। लेकिन, अगर यह सिस्टम सही से काम न करे, तो सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

ग्राहकों को क्या करना होगा?

अच्छी बात यह है कि यह वॉलंटरी रिकॉल है, यानी कंपनी खुद आगे आकर समस्या ठीक कर रही है। प्रभावित ग्राहकों से अधिकृत सर्विस सेंटर सीधे संपर्क करेंगे। कार की जांच और जरूरी सुधार पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे।

क्या यह चिंता की बात है?

रिकॉल का मतलब यह नहीं कि कार असुरक्षित है, बल्कि यह कंपनी की जिम्मेदारी दर्शाता है कि वह संभावित खतरे को पहले ही दूर करना चाहती है। खासकर प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड इमेज और ग्राहक भरोसा बेहद अहम होता है। भारत में लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) का यह कदम बताता है कि सेफ्टी को लेकर कंपनी कोई समझौता नहीं करना चाहती है।

अगर आपके पास ऊपर बताए गए मॉडल्स में से कोई कार है और वह बताए गए मैन्युफैक्चरिंग पीरियड में बनी है, तो कंपनी के कॉल या मैसेज का इंतजार करें या नजदीकी अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi

