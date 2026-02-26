रिकॉल! इस कंपनी की 149 कारों में आई खराबी, फौरन बुलाई गईं वापस; कहीं आपकी गाड़ी में तो नहीं ये समस्या?

Feb 26, 2026 10:33 pm IST

भारत में लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। जी हां, क्योंकि जर्मन कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने भारत में अपनी 149 कारों को रिकॉल (Recall) करने का ऐलान कर दिया है। यह रिकॉल कुछ चुनिंदा परफॉर्मेंस और लग्जरी मॉडल्स में संभावित तकनीकी खराबी की वजह से किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किन-किन मॉडल पर असर ?

इस रिकॉल में 3 हाई-एंड मॉडल शामिल हैं। इसमें मर्सिडीज-बेंज CLE कैब्रिओलेट (Mercedes-Benz CLE Cabriolet), मर्सिडीज-बेंज CLE 53 AMG कूपे (Mercedes-Benz CLE 53 AMG Coupe) और मर्सिडीज-बेंज C 63 S E परफॉर्मेंस (Mercedes-Benz C 63 S E Performance) मॉडल शामिल हैं। ये सभी मॉडल्स 2 सितंबर 2024 से 18 मार्च 2025 के बीच मैन्युफैक्चर किए गए थे।

क्या है असली समस्या?

कंपनी के मुताबिक, इन गाड़ियों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance Systems -ADAS) से जुड़ी संभावित गड़बड़ी पाई गई है। जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट (Emergency Stop Assist) फीचर में दिक्कत हो सकती है।

इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट क्या करता है?

यह सिस्टम तब एक्टिव होता है, जब ड्राइवर लंबे समय तक स्टीयरिंग पर हाथ नहीं रखता या कार को नियंत्रित नहीं कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में यह फीचर गाड़ी को सुरक्षित तरीके से रोकने की कोशिश करता है, जिससे किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। लेकिन, अगर यह सिस्टम सही से काम न करे, तो सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

ग्राहकों को क्या करना होगा?

अच्छी बात यह है कि यह वॉलंटरी रिकॉल है, यानी कंपनी खुद आगे आकर समस्या ठीक कर रही है। प्रभावित ग्राहकों से अधिकृत सर्विस सेंटर सीधे संपर्क करेंगे। कार की जांच और जरूरी सुधार पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे।

क्या यह चिंता की बात है?

रिकॉल का मतलब यह नहीं कि कार असुरक्षित है, बल्कि यह कंपनी की जिम्मेदारी दर्शाता है कि वह संभावित खतरे को पहले ही दूर करना चाहती है। खासकर प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड इमेज और ग्राहक भरोसा बेहद अहम होता है। भारत में लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) का यह कदम बताता है कि सेफ्टी को लेकर कंपनी कोई समझौता नहीं करना चाहती है।