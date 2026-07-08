दिल्ली EV पॉलिसी पर भड़गी ये कंपनी, कहा- इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिल रहे इंसेंटिव सेल्स को धीमा कर रहे

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की बदली हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, प्रीमियम सेगमेंट में EV अपनाने की स्पीड को अनजाने में धीमा कर सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि इसमें 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों तक ही इंसेंटिव सीमित है।

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देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसका बड़ा क्रेडिट इन व्हीकल पर मिलने वाले इंसेंटिव को भी जाता है। दरअसल, सरकार ईवी पर सब्सिडी ऑफर कर रही है, जिससे इन्हें खरीदना आसान हो जाता है। हालांकि, इस बीच मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की बदली हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, प्रीमियम सेगमेंट में EV अपनाने की स्पीड को अनजाने में धीमा कर सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि इसमें 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों तक ही इंसेंटिव सीमित है। इस लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ने नई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक CLA की जबरदस्त डिमांड के कारण साल की पहली छमाही में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की है।

ग्राहक कीमत के बजाय वैल्यू देख रहे

ET ऑटो की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संतोष अय्यर ने कहा कि कंपनी की EV बिक्री का हिस्सा पहले के 8 से 10% से बढ़कर लगभग 14% हो गया है, जिसमें CLA का सबसे बड़ा योगदान रहा है। CLA की सफलता साफ तौर पर दिखाती है कि हमारे ग्राहक कीमत के बजाय वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं। करीब 60 लाख रुपए की कीमत वाली इस इलेक्ट्रिक सेडान ने अग्रेसिव प्राइस तय किए बिना कंपनी के EV ग्राहकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की है।

लग्जरी EV के लिए भी इंसेंटिव जरूरी

हालांकि, अय्यर ने दिल्ली के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें EV खरीदने पर मिलने वाले इंसेंटिव को 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "अगर टेलपाइप एमिशन जीरो होना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लग्जरी कार है या मास-मार्केट कार। कीमत के आधार पर भेदभाव करना डीकार्बोनाइजेशन के बड़े लक्ष्य के खिलाफ काम करता है। प्रीमियम ग्राहक कुल लागत के आधार पर खरीदारी का फैसला करते हैं। अगर लग्जरी EV के लिए इंसेंटिव नहीं मिलते हैं, तो ग्राहक उनकी तुलना समान ICE मॉडल से करते समय कंबशन-इंजन वाली गाड़ियां चुन सकते हैं।"

EV इंसेंटिव टेक्नोलॉजी पर फोकस हो

उन्होंने कहा, "मुख्य लक्ष्य डीकार्बोनाइजेशन है। अगर EV, ICE ऑप्शन की तुलना में ज्यादा महंगा हो जाता है, तो ग्राहक कंबशन-इंजन वाली गाड़ी खरीद सकता है, जिससे सड़क पर एक और ICE कार आ जाएगी।" उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, जहां EV इंसेंटिव वापस लेने से शुरू में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में कमी आई थी, लेकिन बाद में राज्य ने फिर से इंसेटिव देने शुरू कर दिया। इंसेंटिव वापस आने के बाद, तेलंगाना में हमारी EV बिक्री 20% से ज्यादा हो गई। हमारा सुझाव है कि EV इंसेंटिव कीमत के बजाय टेक्नोलॉजी पर केंद्रित होने चाहिए।