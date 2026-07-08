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दिल्ली EV पॉलिसी पर भड़गी ये कंपनी, कहा- इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिल रहे इंसेंटिव सेल्स को धीमा कर रहे

By Narendra Jijhontiya
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मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की बदली हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, प्रीमियम सेगमेंट में EV अपनाने की स्पीड को अनजाने में धीमा कर सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि इसमें 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों तक ही इंसेंटिव सीमित है।

दिल्ली EV पॉलिसी पर भड़गी ये कंपनी, कहा- इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिल रहे इंसेंटिव सेल्स को धीमा कर रहे
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देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसका बड़ा क्रेडिट इन व्हीकल पर मिलने वाले इंसेंटिव को भी जाता है। दरअसल, सरकार ईवी पर सब्सिडी ऑफर कर रही है, जिससे इन्हें खरीदना आसान हो जाता है। हालांकि, इस बीच मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की बदली हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, प्रीमियम सेगमेंट में EV अपनाने की स्पीड को अनजाने में धीमा कर सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि इसमें 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों तक ही इंसेंटिव सीमित है। इस लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ने नई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक CLA की जबरदस्त डिमांड के कारण साल की पहली छमाही में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की है।

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ग्राहक कीमत के बजाय वैल्यू देख रहे
ET ऑटो की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संतोष अय्यर ने कहा कि कंपनी की EV बिक्री का हिस्सा पहले के 8 से 10% से बढ़कर लगभग 14% हो गया है, जिसमें CLA का सबसे बड़ा योगदान रहा है। CLA की सफलता साफ तौर पर दिखाती है कि हमारे ग्राहक कीमत के बजाय वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं। करीब 60 लाख रुपए की कीमत वाली इस इलेक्ट्रिक सेडान ने अग्रेसिव प्राइस तय किए बिना कंपनी के EV ग्राहकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की है।

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लग्जरी EV के लिए भी इंसेंटिव जरूरी
हालांकि, अय्यर ने दिल्ली के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें EV खरीदने पर मिलने वाले इंसेंटिव को 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "अगर टेलपाइप एमिशन जीरो होना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लग्जरी कार है या मास-मार्केट कार। कीमत के आधार पर भेदभाव करना डीकार्बोनाइजेशन के बड़े लक्ष्य के खिलाफ काम करता है। प्रीमियम ग्राहक कुल लागत के आधार पर खरीदारी का फैसला करते हैं। अगर लग्जरी EV के लिए इंसेंटिव नहीं मिलते हैं, तो ग्राहक उनकी तुलना समान ICE मॉडल से करते समय कंबशन-इंजन वाली गाड़ियां चुन सकते हैं।"

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EV इंसेंटिव टेक्नोलॉजी पर फोकस हो
उन्होंने कहा, "मुख्य लक्ष्य डीकार्बोनाइजेशन है। अगर EV, ICE ऑप्शन की तुलना में ज्यादा महंगा हो जाता है, तो ग्राहक कंबशन-इंजन वाली गाड़ी खरीद सकता है, जिससे सड़क पर एक और ICE कार आ जाएगी।" उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, जहां EV इंसेंटिव वापस लेने से शुरू में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में कमी आई थी, लेकिन बाद में राज्य ने फिर से इंसेटिव देने शुरू कर दिया। इंसेंटिव वापस आने के बाद, तेलंगाना में हमारी EV बिक्री 20% से ज्यादा हो गई। हमारा सुझाव है कि EV इंसेंटिव कीमत के बजाय टेक्नोलॉजी पर केंद्रित होने चाहिए।

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नई डिलीवरी के लिए बुकिंग शुरू
मर्सिडीज-बेंज का पहली छमाही का प्रदर्शन पारंपरिक पावरट्रेन की लगातार डिमांड के साथ-साथ प्रीमियम EV की बढ़ते एडॉप्शन को भी दिखाता है। कंपनी ने अपने एंट्री लग्जरी सेगमेंट में 29% की ग्रोथ दर्ज की, जो लगभग पूरी तरह से CLA EV के लॉन्च की वजह से हुई। ऊपरी सेगमेंट में GLS मेबैक की लोकलाइजेशन, नई वी-क्लास की लॉन्चिंग और AMG मॉडल्स की जबरदस्त डिमांड ने कुल बिक्री को बढ़ाया है। वी-क्लास का शुरुआती स्टॉक पहले ही बिक चुका है और अब फेस्टिव सीजन में डिलीवरी के लिए नई बुकिंग शुरू हो गई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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