लक्जरी कारों की डिमांड ने भी छुआ आसमान, 9 दिनों में 2,500 कारें सेल; बिक्री में 36% की उछाल
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने नवरात्रि में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। GST 2.0 कटौती के अलावा त्योहारों का जादू भी चला, जिससे कंपनी की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई।
मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) ने सितंबर 2025 में अपने इतिहास की सबसे मजबूत बिक्री दर्ज की है। पिछले साल सितंबर की तुलना में इस बार 36% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इस मासिक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्रदर्शन में GST 2.0 सुधार और नवरात्रि (Navratri) उत्सव का बड़ा योगदान रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
त्योहारों का असर
नवरात्रि (Navratri) के 9 दिवसीय अवधि में मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने 2,500 यूनिट्स बेचीं, जो भारतीय बाजार में ब्रांड की अब तक की सबसे बड़ी नवरात्रि (Navratri) बिक्री है। FY 25-26 की दूसरी तिमाही के समापन तक कुल बिक्री 5,119 यूनिट्स रही, जबकि अप्रैल-सितंबर 2025 के पहले छमाही में कुल बिक्री 9,357 यूनिट्स तक पहुंच गई।
लक्जरी सेगमेंट की बढ़त
सितंबर 2025 के शानदार प्रदर्शन ने मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) को FY 25-26 की सबसे सफल दूसरी तिमाही दिलाई। प्रीमियम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (BEV) की बढ़ती डिमांड ने कुल बिक्री में 8% की हिस्सेदारी बनाए रखी। GLS, S-Class, Mercedes-Maybach, AMG G63 जैसी टॉप-एंड लक्जरी कारों की लोकप्रियता जारी रही। ब्रांड का 'मैन्युफैक्चर' प्रोग्राम, जो पर्सनलाइजेशन और हाई-क्वॉलिटी फिनिशिंग देता है, वो टॉप-एंड बिक्री का 75% हिस्सा बना है। AMG G63 ने 6 महीने से लंबी वेटिंग लिस्ट के बावजूद अब तक की सबसे उच्च मासिक बिक्री दर्ज की।
कोर सेगमेंट की मजबूती
मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की 'कोर' कैटेगिरी ने Q2 FY 25-26 में 10% की वृद्धि दर्ज की है। लॉन्ग व्हीलबेस (Long Wheelbase) E-Class, GLC और GLE SUVs ने अपनी सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दिखाई। कोर सेगमेंट ने कुल बिक्री में 60% हिस्सेदारी बनाए रखी। लॉन्ग व्हीलबेस ई-क्लास (Long Wheelbase E-Class) भारत में अब भी सबसे ज्यादा बिकने वाली लक्जरी सेडान बनी, जिसमें सालाना 47% की वृद्धि हुई।
एंट्री लक्जरी और BEV की तेजी
A-Class सेडान और GLA SUV ने अपने सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है। BEV पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 8% तक पहुंची, EQS SUV ने अपनी उच्चतम बिक्री रिकॉर्ड की। G 580 Edition 1 EQ टेक्नोलॉजी के प्रीमियम मॉडल का सालाना कोटा पूरा हो चुका है और अब नई डिलीवरी के लिए रिजर्वेशन जारी है।
GST 2.0 सुधार और नवरात्रि (Navratri) उत्सव ने मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की बिक्री में धमाकेदार बढ़ोतरी की है। टॉप-एंड, कोर और BEV सेगमेंट में संतुलित प्रदर्शन ने ब्रांड को भारतीय लक्जरी ऑटो मार्केट में मजबूत पकड़ दी है।
