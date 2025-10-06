Mercedes Benz India Records Best-Ever Sales With 36pc Growth In September 2025, check details लक्जरी कारों की डिमांड ने भी छुआ आसमान, 9 दिनों में 2,500 कारें सेल; बिक्री में 36% की उछाल, Auto Hindi News - Hindustan
लक्जरी कारों की डिमांड ने भी छुआ आसमान, 9 दिनों में 2,500 कारें सेल; बिक्री में 36% की उछाल

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने नवरात्रि में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। GST 2.0 कटौती के अलावा त्योहारों का जादू भी चला, जिससे कंपनी की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई।

Sarveshwar Pathak, नई दिल्ली, Mon, 6 Oct 2025 10:22 PM
मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) ने सितंबर 2025 में अपने इतिहास की सबसे मजबूत बिक्री दर्ज की है। पिछले साल सितंबर की तुलना में इस बार 36% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इस मासिक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्रदर्शन में GST 2.0 सुधार और नवरात्रि (Navratri) उत्सव का बड़ा योगदान रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

त्योहारों का असर

नवरात्रि (Navratri) के 9 दिवसीय अवधि में मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने 2,500 यूनिट्स बेचीं, जो भारतीय बाजार में ब्रांड की अब तक की सबसे बड़ी नवरात्रि (Navratri) बिक्री है। FY 25-26 की दूसरी तिमाही के समापन तक कुल बिक्री 5,119 यूनिट्स रही, जबकि अप्रैल-सितंबर 2025 के पहले छमाही में कुल बिक्री 9,357 यूनिट्स तक पहुंच गई।

लक्जरी सेगमेंट की बढ़त

सितंबर 2025 के शानदार प्रदर्शन ने मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) को FY 25-26 की सबसे सफल दूसरी तिमाही दिलाई। प्रीमियम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (BEV) की बढ़ती डिमांड ने कुल बिक्री में 8% की हिस्सेदारी बनाए रखी। GLS, S-Class, Mercedes-Maybach, AMG G63 जैसी टॉप-एंड लक्जरी कारों की लोकप्रियता जारी रही। ब्रांड का 'मैन्युफैक्चर' प्रोग्राम, जो पर्सनलाइजेशन और हाई-क्वॉलिटी फिनिशिंग देता है, वो टॉप-एंड बिक्री का 75% हिस्सा बना है। AMG G63 ने 6 महीने से लंबी वेटिंग लिस्ट के बावजूद अब तक की सबसे उच्च मासिक बिक्री दर्ज की।

कोर सेगमेंट की मजबूती

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की 'कोर' कैटेगिरी ने Q2 FY 25-26 में 10% की वृद्धि दर्ज की है। लॉन्ग व्हीलबेस (Long Wheelbase) E-Class, GLC और GLE SUVs ने अपनी सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दिखाई। कोर सेगमेंट ने कुल बिक्री में 60% हिस्सेदारी बनाए रखी। लॉन्ग व्हीलबेस ई-क्लास (Long Wheelbase E-Class) भारत में अब भी सबसे ज्यादा बिकने वाली लक्जरी सेडान बनी, जिसमें सालाना 47% की वृद्धि हुई।

एंट्री लक्जरी और BEV की तेजी

A-Class सेडान और GLA SUV ने अपने सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है। BEV पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 8% तक पहुंची, EQS SUV ने अपनी उच्चतम बिक्री रिकॉर्ड की। G 580 Edition 1 EQ टेक्नोलॉजी के प्रीमियम मॉडल का सालाना कोटा पूरा हो चुका है और अब नई डिलीवरी के लिए रिजर्वेशन जारी है।

GST 2.0 सुधार और नवरात्रि (Navratri) उत्सव ने मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की बिक्री में धमाकेदार बढ़ोतरी की है। टॉप-एंड, कोर और BEV सेगमेंट में संतुलित प्रदर्शन ने ब्रांड को भारतीय लक्जरी ऑटो मार्केट में मजबूत पकड़ दी है।

