इस कंपनी की लग्जरी कारों के दीवाने ही भारतीय ग्राहक, 14 साल में सबसे बड़ी सेल मिली

इस कंपनी ने साल की पहली छमाही यानी जनवरी से जून (H1 2026) में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान कंपनी ने 9,768 यूनिट्स बेचीं। पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 9,013 यूनिट्स की तुलना में कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) 8.38% की बढ़ोतरी दर्ज की।

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देश के अंदर लग्जरी कारों की डिमांड में तगड़ा इजाफा देखने को मिला है। इस सेगमेंट में पिछले कई सालों से मर्सिडीज-बेंज इंडिया का दबदबा बना हुआ है। दरअसल, इस कंपनी ने साल की पहली छमाही यानी जनवरी से जून (H1 2026) में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान कंपनी ने 9,768 यूनिट्स बेचीं। पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 9,013 यूनिट्स की तुलना में कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) 8.38% की बढ़ोतरी दर्ज की। जर्मन लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स ने दूसरी तिमाही (Q2) में भी अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें 4,637 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह Q2 2025 में बेची गई 4,238 यूनिट्स से 9.41% ज्यादा है।

इस शानदार प्रदर्शन में नए प्रोडक्ट्स, खासकर CLA BEV और नई V-क्लास के लॉन्च के साथ-साथ कोर और टॉप-एंड लग्जरी सेगमेंट में लगातार बनी हुई डिमांड का अहम योगदान रहा। मर्सिडीज-बेंज ने साल 2026 की दूसरी छमाही के लिए भी सकारात्मक नजरिया बनाए रखा है, जिसकी वजह रिटेल ऑपरेशन्स का विस्तार और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ग्राहकों की बढ़ती दिलचस्पी है।

मर्सिडीज इंडिया CY 2026 CY 2025 अंतर YoY ग्रोथ % Q1 5,131 4,775 356 7.46 Q2 4,637 4,238 399 9.41 H1 टोटल 9,768 9,013 755 8.38

मर्सिडीज-बेंज ने पिछले कुछ सालों में भारत में लगातार अपनी सेल्स को बढ़ाया है। H1 2026 ने ब्रांड के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने 2024 में अपने पिछले H1 के बेस्ट 9,262 यूनिट को पीछे छोड़ दिया और पिछले साल की 9,013 यूनिट को पार कर लिया। कंपनी ने Q1 2026 में 5,131 यूनिट की रिटेल सेल्स दर्ज की, जो कि सालाना आधार पर 7.46% अधिक है। इसके बाद Q2 2026 में 4,637 यूनिट की बिक्री हुई, जो कि 9.41% की मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। दोनों तिमाहियों ने मिलकर कंपनी को पहली छमाही (H1) में रिकॉर्ड प्रदर्शन हासिल करने में मदद की।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रदर्शन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसके टॉप-एंड लग्जरी (TEL) पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी ताकत रही। 2026 की पहली छमाही के दौरान इस सेगमेंट में बिक्री 20% से अधिक बढ़ी, इन प्रोडक्ट का कंपनी की कुल बिक्री में 28% हिस्सा है, जो अब तक दर्ज किया गया सबसे अधिक योगदान है।

मर्सिडीज इंडिया सेल्स अंतर wrt PY चेंज % wrt PY H1 2026 9,768 755 8.38 H1 2025 9,013 -249 -2.69 H1 2024 9,262 734 8.61 H1 2023 8,528 955 12.61 H1 2022 7,573 2,716 55.92 H1 2021 4,857 1,909 64.76 H1 2020 2,948 -3,613 -55.07 H1 2019 6,561 -1,500 -18.61 H1 2018 8,061 890 12.41 H1 2017 7,171 512 7.69 H1 2015 6,659 1,942 41.17 H1 2014 4,717 959 25.52 H1 2013 3,758 NA NA