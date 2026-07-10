इस कंपनी की लग्जरी कारों के दीवाने ही भारतीय ग्राहक, 14 साल में सबसे बड़ी सेल मिली
इस कंपनी ने साल की पहली छमाही यानी जनवरी से जून (H1 2026) में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान कंपनी ने 9,768 यूनिट्स बेचीं। पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 9,013 यूनिट्स की तुलना में कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) 8.38% की बढ़ोतरी दर्ज की।
देश के अंदर लग्जरी कारों की डिमांड में तगड़ा इजाफा देखने को मिला है। इस सेगमेंट में पिछले कई सालों से मर्सिडीज-बेंज इंडिया का दबदबा बना हुआ है। दरअसल, इस कंपनी ने साल की पहली छमाही यानी जनवरी से जून (H1 2026) में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान कंपनी ने 9,768 यूनिट्स बेचीं। पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 9,013 यूनिट्स की तुलना में कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) 8.38% की बढ़ोतरी दर्ज की। जर्मन लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स ने दूसरी तिमाही (Q2) में भी अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें 4,637 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह Q2 2025 में बेची गई 4,238 यूनिट्स से 9.41% ज्यादा है।
इस शानदार प्रदर्शन में नए प्रोडक्ट्स, खासकर CLA BEV और नई V-क्लास के लॉन्च के साथ-साथ कोर और टॉप-एंड लग्जरी सेगमेंट में लगातार बनी हुई डिमांड का अहम योगदान रहा। मर्सिडीज-बेंज ने साल 2026 की दूसरी छमाही के लिए भी सकारात्मक नजरिया बनाए रखा है, जिसकी वजह रिटेल ऑपरेशन्स का विस्तार और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ग्राहकों की बढ़ती दिलचस्पी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz GLA
₹ 51.8 - 55 लाख
Mercedes-Benz EQS
₹ 1.3 - 1.63 करोड़
Mercedes-Benz EQB
₹ 72.2 - 78.9 लाख
Mercedes-Benz EQE
₹ 1.41 करोड़
Mercedes-Benz GLC
₹ 77 लाख से शुरू
Mercedes-Benz GLS
₹ 1.32 - 1.37 करोड़
|मर्सिडीज इंडिया
|CY 2026
|CY 2025
|अंतर YoY
|ग्रोथ %
|Q1
|5,131
|4,775
|356
|7.46
|Q2
|4,637
|4,238
|399
|9.41
|H1 टोटल
|9,768
|9,013
|755
|8.38
मर्सिडीज-बेंज ने पिछले कुछ सालों में भारत में लगातार अपनी सेल्स को बढ़ाया है। H1 2026 ने ब्रांड के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने 2024 में अपने पिछले H1 के बेस्ट 9,262 यूनिट को पीछे छोड़ दिया और पिछले साल की 9,013 यूनिट को पार कर लिया। कंपनी ने Q1 2026 में 5,131 यूनिट की रिटेल सेल्स दर्ज की, जो कि सालाना आधार पर 7.46% अधिक है। इसके बाद Q2 2026 में 4,637 यूनिट की बिक्री हुई, जो कि 9.41% की मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। दोनों तिमाहियों ने मिलकर कंपनी को पहली छमाही (H1) में रिकॉर्ड प्रदर्शन हासिल करने में मदद की।
मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रदर्शन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसके टॉप-एंड लग्जरी (TEL) पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी ताकत रही। 2026 की पहली छमाही के दौरान इस सेगमेंट में बिक्री 20% से अधिक बढ़ी, इन प्रोडक्ट का कंपनी की कुल बिक्री में 28% हिस्सा है, जो अब तक दर्ज किया गया सबसे अधिक योगदान है।
|मर्सिडीज इंडिया
|सेल्स
|अंतर wrt PY
|चेंज % wrt PY
|H1 2026
|9,768
|755
|8.38
|H1 2025
|9,013
|-249
|-2.69
|H1 2024
|9,262
|734
|8.61
|H1 2023
|8,528
|955
|12.61
|H1 2022
|7,573
|2,716
|55.92
|H1 2021
|4,857
|1,909
|64.76
|H1 2020
|2,948
|-3,613
|-55.07
|H1 2019
|6,561
|-1,500
|-18.61
|H1 2018
|8,061
|890
|12.41
|H1 2017
|7,171
|512
|7.69
|H1 2015
|6,659
|1,942
|41.17
|H1 2014
|4,717
|959
|25.52
|H1 2013
|3,758
|NA
|NA
टॉप-एंड लग्जरी पोर्टफोलियो में S-क्लास, मर्सिडीज-मेबैक, मर्सिडीज-AMG, EQS SUV और नए लॉन्च किए गए V-क्लास जैसे मॉडल शामिल हैं। मर्सिडीज-बेंज ने कहा कि वर्तमान में कई हाई-एंड मॉडलों के लिए वेटिंग पीरियड 4 महीने से लेकर एक साल तक है। खासकर AMG G 63 जैसे व्हीकल के लिए वेटिंग सबसे ज्यादा है। परफॉर्मेंस मॉडल भी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। साल की पहली छमाही के दौरान मर्सिडीज-AMG की बिक्री 50% बढ़ गई है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।