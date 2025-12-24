Hindustan Hindi News
Mercedes Benz India plans price hike each quarter in 2026
ये कंपनी ग्राहकों को बड़ा झटका देने की कर रही तैयारी, हर 3 महीने में अपनी कारों की कीमतें बढ़ाएगी

संक्षेप:

मर्सिडीज-बेंज इंडिया अगले कैलेंडर ईयर (2026) में हर तिमाही में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी ये फैसला इसलिए ले सकती है ताकि यूरो के मुकाबले रुपए के कमजोर होने के बुरे असर को कम किया जा सके।

Dec 24, 2025 09:26 am IST
मर्सिडीज-बेंज इंडिया अगले कैलेंडर ईयर (2026) में हर तिमाही में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी ये फैसला इसलिए ले सकती है ताकि यूरो के मुकाबले रुपए के कमजोर होने के बुरे असर को कम किया जा सके। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संतोष अय्यर ने मंगलवार इसे लेकर अपडेट दिया है। कंपनी पहले ही 1 जनवरी, 2026 से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है।

कंपनी ने कहा था कि कीमतों में यह बदलाव लगातार चल रही फॉरेक्स चुनौतियों को दिखाता है, क्योंकि 2025 में यूरो-रुपए की एक्सचेंज रेट लगातार 100 रुपए के निशान से ऊपर बनी हुई है, जो ऐतिहासिक औसत से काफी ज्यादा है। FICCI मर्सिडीज-बेंज भारत इनोवेशन बिजनेस आइडिया चैलेंज प्रोग्राम के लॉन्च के मौके पर PTI से बात करते हुए अय्यर ने कहा, "हम अगले साल हर तिमाही में कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर रहे हैं और यह यूरो के मुकाबले रुपए के कमजोर होने की वजह से है।"

उन्होंने कहा कि करीब 18 महीने पहले एक्सचेंज वैल्यू एक यूरो के लिए 89 रुपए थी और अब यह लगभग 104-105 रुपए है। यह 15-18% से ज्यादा की गिरावट है।" हालांकि, कंपनी पहले ही जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है। अय्यर ने कहा कि "भारी गिरावट को एडजस्ट करने के लिए" बाद में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

अय्यर ने ये भी कहा कि रुपए की गिरावट के असर और कीमतों में बढ़ोतरी के बीच 10-15% से ज्यादा का अंतर है। उन्होंने कहा, "इसलिए हम (कीमतों में बढ़ोतरी) धीरे-धीरे कर रहे हैं, नहीं तो डिमांड पर भी असर पड़ सकता है।" अय्यर ने कहा कि हालांकि कंपनी ने 2026 की हर तिमाही में होने वाली कीमतों में बढ़ोतरी की सही मात्रा तय नहीं की है, लेकिन यह हर बार लगभग 2% हो सकती है।

