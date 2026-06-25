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कार कंपनी ने दिया बड़ा झटका, एक बार में 1.2 लाख रुपये से 7.4 लाख रुपये तक महंगी हुई गाड़ियां

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने अपने इंडियन पोर्टफोलियो में शामिल कई लग्जरी और परफॉर्मेंस कारों की कीमतों में 1.2 लाख रुपये से 7.4 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। आइए जानते हैं मर्सिडीज-बेंज की कौन सी कार कितनी महंगी हुई है।

कार कंपनी ने दिया बड़ा झटका, एक बार में 1.2 लाख रुपये से 7.4 लाख रुपये तक महंगी हुई गाड़ियां
Mercedes-Benz AMG CLE 53
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Mercedes-Benz India इंडियन बायर्स को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपने इंडियन पोर्टफोलियो में शामिल कई लग्जरी और परफॉर्मेंस कारों की कीमतों में 1.2 लाख रुपये से 7.4 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने GLA, GLC, GLE, S-Class, AMG मॉडल्स और Maybach रेंज समेत कई गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। नई कीमतें देशभर के सभी Mercedes-Benz डीलरशिप्स लागू हो गई हैं। आइए जानते हैं मर्सिडीज-बेंज की कौन सी कार कितनी महंगी हुई है।

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7.4 लाख रुपये महंगी हुई यह गाड़ी

इस बार सबसे बड़ा प्राइस हाइक Mercedes-AMG G-Class में देखने को मिला है। यह हाई-परफॉर्मेंस लग्जरी SUV अब 7.4 लाख रुपये महंगी हो गई है। कीमत बढ़ने के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.74 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, Mercedes-Maybach SL 680 की कीमत में 5 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। अब यह अल्ट्रा-लग्जरी कन्वर्टिबल कार 4.30 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध होगी। कंपनी की फ्लैगशिप लग्जरी सेडान Mercedes-Benz S-Class भी अब पहले से महंगी हो गई है। इसकी कीमत में 3.6 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है। Mercedes-Maybach S-Class खरीदने वाले ग्राहकों को अब 2.5 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

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Mercedes-AMG CLE की कीमत में 2.5 लाख रुपये का इजाफा

AMG लाइनअप की बात करें, तो Mercedes-AMG CLE की कीमत में 2.5 लाख रुपये का इजाफा हुआ है। इसके बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.32 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, Mercedes CLE Cabriolet अब 2.1 लाख रुपये महंगी हो गई है और इसकी नई कीमत 1.15 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV Mercedes-Maybach EQS SUV की कीमत भी बढ़ा दी गई है। इस मॉडल की कीमत में 2 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वेरिएंट के आधार पर इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 2.40 करोड़ रुपये और 2.65 करोड़ रुपये हो गई है।

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Mercedes-Benz GLE अब 2 लाख रुपये महंगी

SUV रेंज में भी कीमतों में बदलाव किया गया है। Mercedes-Benz GLE अब 2 लाख रुपये महंगी हो गई है, जबकि GLC SUV की कीमत में 1.5 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। अगर आप Mercedes-Benz की एंट्री-लेवल लग्जरी SUV GLA खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब इसके लिए भी ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। कंपनी ने GLA की कीमत में 1.2 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है।

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मारुति ने भी महंगी कर दी अपनी कई कारें

मारुति ने भी अपनी डिजायर की कीमतों में बढ़ोतरी कर री है। डिजायर खरीदने की कीमतों में 7500 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने अपने स्विफ्ट, ई-विटारा, जिम्नी और अर्टिगा जैसी कई पॉप्युलर गाड़ियों को महंगा कर दिया है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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