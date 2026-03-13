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महंगी होने वाली इस कंपनी की सभी कारें, 31 मार्च तक खरीदने में फायदा; 1 अप्रैल से चुकाने होंगे इतने ज्यादा

Mar 13, 2026 08:19 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पैसेंजर कारों की पूरी रेंज की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। नई कीमतें 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगी। बढ़ती इनपुट लागत के कारण कंपनी के लिए इन लागतों को खुद उठाना अब और मुश्किल होता जा रहा है।

महंगी होने वाली इस कंपनी की सभी कारें, 31 मार्च तक खरीदने में फायदा; 1 अप्रैल से चुकाने होंगे इतने ज्यादा

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पैसेंजर कारों की पूरी रेंज की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। नई कीमतें 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगी। कंपनी ने इस बढ़ोतरी के लिए दो मुख्य कारण बताए हैं, जिसमें लगातार विदेशी मुद्रा विनिमय (Forex) में उतार-चढ़ाव, खासकर यूरो के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना है। वहीं, बढ़ती इनपुट लागत के कारण कंपनी के लिए इन लागतों को खुद उठाना अब और मुश्किल होता जा रहा है।

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यह घोषणा इस कैलेंडर ईयर में भारतीय बाजार के लिए इस जर्मन लग्जरी कार निर्माता द्वारा किया गया पहला बड़ा प्राइस एडजेस्टमेंट है। यह बदलाव भारत में ब्रांड की सभी पेशकशों पर लागू होगा, जिसमें इसकी एंट्री-लेवल A-क्लास सेडान से लेकर इसकी अल्ट्रा-लग्जरी Maybach और G-Class वैरिएंट तक शामिल हैं।

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मर्सिडीज-बेंज इंडिया का यह फैसला मुख्य रूप से यूरो के मुकाबले भारतीय रुपए की लगातार कमजोरी पर बेस्ड है, यह एक ऐसा मुद्रा जोड़ा है जो भारत में काम कर रहे यूरोपीय कार निर्माताओं की कॉस्ट स्ट्रक्चर को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आयातित पुर्जें, टेक्नोलॉजी लाइसेंस और तैयार वाहनों का एक हिस्सा यूरो में ही खरीदा जाता है, जिसके कारण मुद्रा का लगातार कमजोर होना कंपनी पर सीधे तौर पर लागत का बोझ डालता है। कंपनी ने बताया कि इस प्राइस एजजेस्टमेंट को जरूरी मानने से पहले, कंपनी ने कुछ समय तक इन लागतों के दबाव को अपने आंतरिक संसाधनों से ही उठाया था।

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कीमतों में बदलाव के बावजूद, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने इस 2% के ए़डजेस्टमेंट को एक 'सोच-समझकर उठाया गया कदम' बताया है। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया है कि उसकी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि ग्राहकों पर इस बदलाव का असर कम से कम हो और साथ ही उसकी कारों से जुड़ी क्वालिटी और बेहतरीन एक्सपीरियंस भी पहले जैसा ही बना रहे। इस बदलाव का असर पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ेगा, जिसमें सेडान, SUV, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कूपे, कैब्रियोलेट और मल्टी-पर्पस गाड़ियां शामिल हैं।

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मर्सिडीज-बेंज इंडिया लगातार भारत के प्रीमियम और लग्जरी पैसेंजर कार सेगमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से एक रही है, जो स्थानीय रूप से असेंबल की गई और पूरी तरह से आयातित, दोनों तरह की गाड़ियां बेचती है। कीमतों में यह बदलाव भारत के लग्जरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में समय-समय पर होने वाले बदलावों के अनुरूप है, जहां निर्माता स्थानीय लागत के समीकरणों, आयात शुल्क और ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रैटजी के बीच बैलेंस बनाते हैं। जो संभावित खरीदार मौजूदा कीमतों पर ही गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2026 से पहले अपनी खरीदारी पूरी करनी होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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