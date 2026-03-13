महंगी होने वाली इस कंपनी की सभी कारें, 31 मार्च तक खरीदने में फायदा; 1 अप्रैल से चुकाने होंगे इतने ज्यादा

Mar 13, 2026 08:19 pm IST

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पैसेंजर कारों की पूरी रेंज की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। नई कीमतें 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगी। बढ़ती इनपुट लागत के कारण कंपनी के लिए इन लागतों को खुद उठाना अब और मुश्किल होता जा रहा है।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पैसेंजर कारों की पूरी रेंज की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। नई कीमतें 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगी। कंपनी ने इस बढ़ोतरी के लिए दो मुख्य कारण बताए हैं, जिसमें लगातार विदेशी मुद्रा विनिमय (Forex) में उतार-चढ़ाव, खासकर यूरो के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना है। वहीं, बढ़ती इनपुट लागत के कारण कंपनी के लिए इन लागतों को खुद उठाना अब और मुश्किल होता जा रहा है।

यह घोषणा इस कैलेंडर ईयर में भारतीय बाजार के लिए इस जर्मन लग्जरी कार निर्माता द्वारा किया गया पहला बड़ा प्राइस एडजेस्टमेंट है। यह बदलाव भारत में ब्रांड की सभी पेशकशों पर लागू होगा, जिसमें इसकी एंट्री-लेवल A-क्लास सेडान से लेकर इसकी अल्ट्रा-लग्जरी Maybach और G-Class वैरिएंट तक शामिल हैं।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया का यह फैसला मुख्य रूप से यूरो के मुकाबले भारतीय रुपए की लगातार कमजोरी पर बेस्ड है, यह एक ऐसा मुद्रा जोड़ा है जो भारत में काम कर रहे यूरोपीय कार निर्माताओं की कॉस्ट स्ट्रक्चर को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आयातित पुर्जें, टेक्नोलॉजी लाइसेंस और तैयार वाहनों का एक हिस्सा यूरो में ही खरीदा जाता है, जिसके कारण मुद्रा का लगातार कमजोर होना कंपनी पर सीधे तौर पर लागत का बोझ डालता है। कंपनी ने बताया कि इस प्राइस एजजेस्टमेंट को जरूरी मानने से पहले, कंपनी ने कुछ समय तक इन लागतों के दबाव को अपने आंतरिक संसाधनों से ही उठाया था।

कीमतों में बदलाव के बावजूद, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने इस 2% के ए़डजेस्टमेंट को एक 'सोच-समझकर उठाया गया कदम' बताया है। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया है कि उसकी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि ग्राहकों पर इस बदलाव का असर कम से कम हो और साथ ही उसकी कारों से जुड़ी क्वालिटी और बेहतरीन एक्सपीरियंस भी पहले जैसा ही बना रहे। इस बदलाव का असर पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ेगा, जिसमें सेडान, SUV, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कूपे, कैब्रियोलेट और मल्टी-पर्पस गाड़ियां शामिल हैं।