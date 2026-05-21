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Mercedes-Benz GLE और GLE नाइट एडिशन भारत में लॉन्च, मिलेगा बेहद पावरफुल इंजन, 6 सेकेंड से कम में 100 की स्पीड

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मर्सिडीज-बेंज ने भारत में GLE और GLS नाइट एडिशन को लॉन्च किया है। इनकी शुरुआती कीमत एक्स-शोरूम 1.05 करोड़ रुपये है। इनमें आपको पावरफुल टॉर्क वाला दमदार इंजन मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।

Mercedes-Benz GLE और GLE नाइट एडिशन भारत में लॉन्च, मिलेगा बेहद पावरफुल इंजन, 6 सेकेंड से कम में 100 की स्पीड

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में GLE और GLS नाइट एडिशन को लॉन्च किया है। कंपनी इन्हें ग्लोबल लिमिटेड-रन सीरीज के तौर ऑफर कर रही है। इनकी कीमत GLE 300d नाइट एडिशन की कीमत1.05 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। GLE 450 नाइट एडिशन की कीमत कंपनी ने 1.14 करोड़ और GLS 450 की कीमत 1.41 करोड़ रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) रखी है। GLS 450d नाइट एडिशन की बात करें, तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.43 करोड़ रुपये है। आइए जानते हैं कंपनी की इन नई एसयूवी में क्या कुछ है खास।

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इंटीरियर में ब्लैक नैप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री

दोनों मॉडल दो कलर ऑप्शन - ऑब्सीडियन ब्लैक और एल्पाइन ग्रे - में उपलब्ध हैं। इनमें से एल्पाइन ग्रे केवल नाइट एडिशन में ही मिलता है और यह किसी भी स्टैंडर्ड GLE या GLS वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है। इंटीरियर में ब्लैक नैप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री और एंथ्रासाइट ओपन पोर ओक वुडन ट्रिम दिया गया है, जो दोनों मॉडल्स के स्टैंडर्ड वेरिएंट में नहीं मिलते।

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दोनों नाइट एडिशन वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले स्टैंडर्ड

दोनों नाइट एडिशन वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले स्टैंडर्ड तौर पर ऑफर किया जा रहा है। मर्सिडीज-बेंज जीएलई नाइट एडिशन में एक अडिशनल फीचर के तौर पर एयरमैटिक सस्पेंशन दिया गया है, जो कंफर्टेबल राइड ऑफर करता है और एसयूवी ड्राइव करने वाले को एक प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। मर्सिडीज-बेंज का कहना है कि जीएलई ने भारत में सालों से एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया है, जबकि जीएलएस टॉप सेगमेंट में इसकी सबसे अधिक बिकने वाली लग्जरी एसयूवी बनी हुई है।

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गजब का पावरट्रेन, चौंका देगा टॉर्क

मर्सिडीज-बेंज जीएलई 300डी नाइट एडिशन में 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, जो 198 किलोवाट की पावर और 550 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 6.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकता है और इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है। मर्सिडीज-बेंज जीएलई 450 नाइट एडिशन में 3.0 लीटर का इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन लगा है। यह इंजन 280 किलोवाट की ताकत और 500 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.6 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 kmph है।

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मर्सिडीज-बेंज जीएलएस 450 नाइट एडिशन में भी वही 3.0-लीटर इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन लगा है, जो 280 किलोवाट और 500 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि मर्सिडीज-बेंज जीएलएस 450डी नाइट एडिशन में आपको 3.0-लीटर इनलाइन-सिक्स डीजल इंजन देखमे को मिलेगा, जो 270 किलोवाट और 750 एनएम का जबरदस्त टॉर्क ऑफर करता है। जीएलएस के दोनों वेरिएंट 6.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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