Mercedes-Benz की नई इलेक्ट्रिक SUV भारत में लॉन्च, 711 km तक की रेंज, 4.3 सेकेंड में 100 kmph की स्पीड

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी नई GLC Electric SUV लॉन्च कर दी है। भारत में GLC इलेक्ट्रिक को 400 4Matic वर्जन में लॉन्च किया गया है। यह एक बार फुल चार्ज करने पर 711 किलोमीटर (WLTP) तक चल सकती है।

मर्सिडीज की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च

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₹ 1,02,700 /माह से शुरू

Mercedes-Benz ने भारत में अपनी नई GLC Electric SUV लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78.5 लाख रुपये है। खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। यह कंपनी की इंडियन इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज का नया एंट्री-लेवल मॉडल है। GLC इलेक्ट्रिक पूरी तरह नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें 400V आर्किटेक्चर मिलता है। कंपनी के मुताबिक यह एक बार फुल चार्ज करने पर 711 किलोमीटर (WLTP) तक चल सकती है। कंपनी को इसकी बुकिंग शुरू होने के बाद से 1,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। इसके चलते मार्च 2027 तक इसकी बुकिंग पूरी हो चुकी है। इसकी डिलीवरी दिवाली के आसपास शुरू होने की उम्मीद है।

914 LED लाइट्स वाली ग्रिल और AMG डिजाइन GLC इलेक्ट्रिक का सबसे खास हिस्सा इसकी फ्रंट ग्रिल है। इसमें 914 अलग-अलग LED पिक्सल दिए गए हैं, जो कार के पार्क होने, स्टार्ट होने और बंद होने पर अलग-अलग लाइट पैटर्न दिखाते हैं। इसका डिजाइन मर्सिडीज की पुरानी कारों की वर्टिकल क्रोम ग्रिल से इंस्पायर्ड है। हेडलैंप और टेललैंप में कंपनी के तीन-पॉइंटेड स्टार डिजाइन वाले LED DRL मिलते हैं। भारत में आने वाले GLC 400 वर्जन में AMG स्टाइलिंग पैक स्टैंडर्ड मिलेगा। इसमें 20-इंच अलॉय व्हील के साथ स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर दिए गए हैं। पीछे की तरफ ग्लॉस ब्लैक पैनल पर टेललाइट और मर्सिडीज का लोगो मिलता है। साइज की बात करें, तो इलेक्ट्रिक GLC अपने पेट्रोल-डीजल मॉडल से 140mm ज्यादा लंबी, 23mm ज्यादा चौड़ी और 12mm ज्यादा ऊंची है। इसका व्हीलबेस भी 84mm बढ़कर 2,972mm हो गया है।

39.1-इंच क Hyperscreen और प्रीमियम केबिन इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका 39.1-इंच Hyperscreen डिस्प्ले है, जो पूरे डैशबोर्ड के एक एज से दूसरे एज तक फैला हुआ है। इसमें अलग-अलग डिस्प्ले के बीच कोई बॉर्डर नहीं है। हालांकि, इसके कारण एसी और दूसरे फंक्शन के लिए फिजिकल बटन काफी कम मिलते हैं। केबिन में ब्लैक ओपन-पोर वुड, मेटल फिनिश एसी वेंट और 15-स्पीकर वाला 3D Burmester साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें AMG लाइन का स्पोर्टी 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। ग्राहक ब्लैक, बीच ब्राउन और आइवरी बेज इंटीरियर कलर में से चुन सकते हैं।

फीचर्स में इल्यूमिनेटेड स्टार्स पैनोरमिक ग्लास रूफ, दो वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, AI-बेस्ड फंक्शन, पावर्ड टेलगेट और पावर-फोल्डिंग रियर सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 8 कैमरे और 5 रडार के साथ Level 2 ADAS, ऑटो पार्किंग असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और 9 एयरबैग मिलते हैं। फ्रंट सीट्स में मसाज और हीटिंग की सुविधा है, लेकिन वेंटिलेशन की कमी कुछ लोगों को खल सकती है। पैनोरमिक रूफ की ट्रांसपेरेंसी इलेक्ट्रॉनिकली बदली जा सकती है। इसमें 570 लीटर का बूट स्पेस और 128 लीटर का फ्रंक दिया गया है।