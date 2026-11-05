इस नई इलेक्ट्रिक SUV का चला जादू, मिली 1 हजार से ज्यादा बुकिंग, मार्च 2027 तक हुई सोल्ड आउट
मर्सिडीज-बेंज GLC Electric को इंडियन बायर्स को पसंद आ रही है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अब तक 1,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं और यह मार्च 2027 तक के लिए सोल्ड आउट हो गई है।
मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की नई इलेक्ट्रिक SUV - GLC Electric जादू इंडियन बायर्स के ऊपर चल गया है। कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अब तक 1,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं और यह मार्च 2027 तक के लिए सोल्ड आउट हो गई है। कंपनी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के महज 36 घंटे के अंदर 550 से ज्यादा बायर्स ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। इसकी डिलीवरी इसी महीने के मिड से शुरू होने वाली है। इस एसयूवी का प्रोडक्शन पुणे के चाकण प्लांट में किया जा रहा है। यह नए MB.EA-M इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनने वाली भारत की पहली लोकल-मेड मर्सिडीज-बेंज कार है। साथ ही, यह देश में कंपनी की पहली एसयूवी है, जिसमें MB.OS सॉफ्टवेयर दिया गया है। यह सिस्टम नेविगेशन, ड्राइवर असिस्टेंस और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जैसे फीचर्स को कंट्रोल करता है। आइए डीटेल में जानते हैं मर्सिडीज की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की खूबियों के बारे में।
711km की रेंज और 489bhp की पावर
GLC इलेक्ट्रिक में 94kWh का बैटरी पैक और 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर दिया गया है। इसकी क्लेम्ड ARAI सर्टिफाइड WLTP रेंज 711km है। 330kW DC फास्ट चार्जर से 10 मिनट में 303km तक की रेंज ऑफर करने लायक चार्ज हो सकती है। वहीं, बैटरी को 10 से 80% चार्ज करने में करीब 22 मिनट लगते हैं। इसमें दोनों एक्सल पर एक-एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जिससे एसयूवी को ऑल-व्हील ड्राइव फीचर है। दोनों मोटर मिलकर 489bhp की पावर और 800Nm का टॉर्क जेनरेट करती हैं। यह एसयूवी 4.3 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 210kmph है। इसके अलावा यह 2.4 टन तक का वजन भी खींच सकती है।
39.1-इंच का MBUX हाइपरस्क्रीन
केबिन की सबसे बड़ी खासियत डैशबोर्ड पर लगी 39.1-इंच की MBUX Hyperscreen है। क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ज्यादातर फंक्शन इसी स्क्रीन के जरिए ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 15-स्पीकर वाला Burmester 4D साउंड सिस्टम और स्विचेबल ओपेसिटी वाला पैनोरमिक ग्लास रूफ मिलता है। फ्रंट सीट्स में हीटिंग और मसाज फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन वेंटिलेशन नहीं है। सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग और Level 2+ ADAS दिया गया है। बाहर की तरफ इल्यूमिनेटेड ग्रिल में 942 लाइटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं। भारत में आने वाले मॉडल में AMG Line स्टाइलिंग पैक और 20-इंच अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड हैं।
पेट्रोल-डीजल GLC से बड़ी है इलेक्ट्रिक SUV
GLC इलेक्ट्रिक की लंबाई पेट्रोल-डीजल GLC के मुकाबले 140mm ज्यादा है। इसका व्हीलबेस 84mm लंबा है। इसमें 570 लीटर का बूट स्पेस और आगे की तरफ 128 लीटर का फ्रंट बूट (फ्रंक) मिलता है। हालांकि, भारतीय मॉडल में एयर सस्पेंशन और रियर-व्हील स्टीयरिंग नहीं दिए गए हैं। इंडियन मार्केट में फिलहाल इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है। बताते चलें कि इसे कंपनी भारत में 400 4Matic वेरिएंट में ऑफर कर रही है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78.5 लाख रुपये है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें