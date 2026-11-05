इस नई इलेक्ट्रिक SUV का चला जादू, मिली 1 हजार से ज्यादा बुकिंग, मार्च 2027 तक हुई सोल्ड आउट

मर्सिडीज-बेंज GLC Electric को इंडियन बायर्स को पसंद आ रही है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अब तक 1,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं और यह मार्च 2027 तक के लिए सोल्ड आउट हो गई है।

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) की नई इलेक्ट्रिक SUV - GLC Electric जादू इंडियन बायर्स के ऊपर चल गया है। कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अब तक 1,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं और यह मार्च 2027 तक के लिए सोल्ड आउट हो गई है। कंपनी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के महज 36 घंटे के अंदर 550 से ज्यादा बायर्स ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। इसकी डिलीवरी इसी महीने के मिड से शुरू होने वाली है। इस एसयूवी का प्रोडक्शन पुणे के चाकण प्लांट में किया जा रहा है। यह नए MB.EA-M इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनने वाली भारत की पहली लोकल-मेड मर्सिडीज-बेंज कार है। साथ ही, यह देश में कंपनी की पहली एसयूवी है, जिसमें MB.OS सॉफ्टवेयर दिया गया है। यह सिस्टम नेविगेशन, ड्राइवर असिस्टेंस और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जैसे फीचर्स को कंट्रोल करता है। आइए डीटेल में जानते हैं मर्सिडीज की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की खूबियों के बारे में।

711km की रेंज और 489bhp की पावर GLC इलेक्ट्रिक में 94kWh का बैटरी पैक और 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर दिया गया है। इसकी क्लेम्ड ARAI सर्टिफाइड WLTP रेंज 711km है। 330kW DC फास्ट चार्जर से 10 मिनट में 303km तक की रेंज ऑफर करने लायक चार्ज हो सकती है। वहीं, बैटरी को 10 से 80% चार्ज करने में करीब 22 मिनट लगते हैं। इसमें दोनों एक्सल पर एक-एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जिससे एसयूवी को ऑल-व्हील ड्राइव फीचर है। दोनों मोटर मिलकर 489bhp की पावर और 800Nm का टॉर्क जेनरेट करती हैं। यह एसयूवी 4.3 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 210kmph है। इसके अलावा यह 2.4 टन तक का वजन भी खींच सकती है।

39.1-इंच का MBUX हाइपरस्क्रीन केबिन की सबसे बड़ी खासियत डैशबोर्ड पर लगी 39.1-इंच की MBUX Hyperscreen है। क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ज्यादातर फंक्शन इसी स्क्रीन के जरिए ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 15-स्पीकर वाला Burmester 4D साउंड सिस्टम और स्विचेबल ओपेसिटी वाला पैनोरमिक ग्लास रूफ मिलता है। फ्रंट सीट्स में हीटिंग और मसाज फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन वेंटिलेशन नहीं है। सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग और Level 2+ ADAS दिया गया है। बाहर की तरफ इल्यूमिनेटेड ग्रिल में 942 लाइटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं। भारत में आने वाले मॉडल में AMG Line स्टाइलिंग पैक और 20-इंच अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड हैं।