चलते-चलते फेल हो सकती है कार की स्टीयरिंग, कंपनी के इन 3 मॉडलों में आई खराबी; जानिए कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं?
मर्सिडीज-बेंज ने भारत में रिकॉल जारी किया है। इस रिकॉल (Recall) में GLC, C-Class AMG और GLC AMG मॉडल शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
लग्जरी कार बनाने वाली मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने भारत में अपनी कुछ गाड़ियों को रिकॉल (Recall) किया है। इसमें GLC, C-Class AMG और GLC AMG मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने साफ किया है कि यह रिकॉल बेहद लिमिटेड यूनिट्स के लिए है, लेकिन मुद्दा बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे कार की स्टीयरिंग सेफ्टी से जुड़ा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किन गाड़ियों पर असर?
इसमें GLC (स्टैंडर्ड) की सिर्फ 1 यूनिट शामिल है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 19 सितंबर 2022 है। वहीं, इस रिकॉल में C-Class AMG की सिर्फ 1 यूनिट शामिल है, जिसकी मैन्युफैक्चर डेट 20 सितंबर 2023 है। इसके अलावा GLC AMG की 2 यूनिट शामिल हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 17 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच की है। यानी कुल 4 गाड़ियां इस रिकॉल के दायरे में आई हैं।
क्या है समस्या?
कंपनी के मुताबिक, इन गाड़ियों में स्टीयरिंग कपलिंग के बोल्टिंग (bolting) में तकनीकी कमी पाई गई है। समय के साथ यह स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग रैक का कनेक्शन ढीला कर सकता है। ऐसा होने पर गाड़ी की स्टीयरिंग पूरी तरह फेल हो सकती है और यह सीधा-सीधा ड्राइविंग सेफ्टी के लिए खतरा है।
कंपनी क्या कर रही है?
मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने घोषणा की है कि वह प्रभावित ग्राहकों से खुद संपर्क करेगी। सभी रिप्लेसमेंट और रिपेयर का काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। जब तक कार रिपेयर नहीं हो जाती, ग्राहकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
क्यों है यह बड़ा मुद्दा?
मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) जैसी प्रीमियम ब्रांड के लिए गाड़ियों का रिकॉल होना कठिन है। हालांकि, दुनिया भर की बड़ी कंपनियां (जैसे BMW, Audi, Toyota, Honda) भी समय-समय पर रिकॉल करती रहती हैं, ताकि कस्टमर सेफ्टी से कोई समझौता न हो। इसलिए अगर आपका मॉडल इस रिकॉल में शामिल है, तो आप फौरन अपने डीलर से संपर्क करें। p.c-@CarsForYou
