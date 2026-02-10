Mercedes Benz की इलेक्ट्रिक CLA, 750km तक की रेंज, बहुत जल्द होने वाली है लॉन्च

संक्षेप: मर्सिडीज-बेंज अप्रैल 2026 में ऑल-इलेक्ट्रिक CLA को भारत में लॉन्च करने वाली है। इलेक्ट्रिक CLA मर्सिडीज-बेंज के नए मर्सिडीज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (MMA) पर बनी है और एफिशिएंसी फर्स्ट विजन EQXX कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है।

Feb 10, 2026 03:46 pm IST

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अप्रैल 2026 में ऑल-इलेक्ट्रिक CLA को भारत में लॉन्च करने वाली है। इलेक्ट्रिक CLA इसलिए खास है क्योंकि यह मर्सिडीज-बेंज के नए मर्सिडीज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (MMA) पर बनी है और एफिशिएंसी फर्स्ट विजन EQXX कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। आसान शब्दों में कहें तो, मर्सिडीज एक ऐसी इलेक्ट्रिक वीइकल बनाने की कोशिश कर रही है जो सिर्फ बड़ी बैटरी लगाकर नहीं, बल्कि प्रति किलोमीटर कम एनर्जी का यूज करके अधिक दूरी तय कर सके।

750 किमी से अधिक की वर्ल्ड लाइफ टाइम टेस्ट रेंज मर्सिडीज-बेंज ने टॉप-स्पेक इलेक्ट्रिक CLA के लिए 750 किमी से अधिक की वर्ल्ड लाइफ टाइम टेस्ट (WLTP) रेंज बताई है। इस साइज की सेडान के लिए यह एक जबर्दस्त नंबर है, लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प दावा यह है कि कंपनी इसे कैसे हासिल करने की योजना बना रही है। टारगेट एफिशिएंसी फिगर लगभग 12kWh प्रति 100 किमी है। यह आमतौर पर हल्की और एयरोडायनामिक इलेक्ट्रिक वीइकल से जुड़े कन्जंप्शन का आंकड़ा है।

800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर में बदलाव मर्सिडीज को एफिशिएंसी और चार्जिंग परफॉर्मेंस दोनों पर भरोसा होने की एक बड़ी वजह 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर में बदलाव है। इस सेगमेंट के लिए यह एक बड़ा कदम है। हाई वोल्टेज सिस्टम नुकसान को कम कर सकते हैं, हीट बिल्ड-अप को कम कर सकते हैं और हाई-चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पतली केबलिंग के जरिए वेट को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं।

320 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग को करेगी सपोर्ट मर्सिडीज का कहना है कि इलेक्ट्रिक CLA 320 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कंपनी का दावा है कि आइडियल कंडीशन में यह कार करीब 15 मिनट की चार्जिंह में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज ऐड कर सकती है। लंबी दूरी की कैपेसिटी वाले वर्जन में हाई-एनर्जी डेंसिटी वाली सिलिकॉन-ऑक्साइड एनोड बैटरी के इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 85kWh होगी। बाद में एक अधिक किफायती एलएफपी बैटरी ऑप्शन भी उपलब्ध होने की उम्मीद है, जो रियल यूज से समझौता किए बिना शुरुआती कीमत कम करके सीएलए की पॉप्युलैरिटी को बढ़ा सकता है।

कार में इन-हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम MB.OS इलेक्ट्रिक CLA मर्सिडीज-बेंज का पहला मॉडल होगा जिसमें कंपनी का इन-हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम MB.OS ऑफर किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह एक चिप-टू-क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो मर्सिडीज को गाड़ी के फंक्शन्स पर बेहतर कंट्रोल देता है। साथ ही AI के जरिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस का पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है। हार्डवेयर की बात करें तो, केबिन में सुपरस्क्रीन लेआउट मिलने की संभावना है, जो एक चौड़ा, कांच से ढका डिस्प्ले सेटअप है और छोटी कार में EQS जैसी भव्यता लाता है।