GST रिफॉर्म का तोहफा! ₹2.50 लाख से ₹11 लाख सस्ती हुईं इस कंपनी की सभी कारें, ये वाला मॉडल सबसे सस्ता
जो ग्राहक लग्जरी कार खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि GST घटते ही मर्सिडीज-बेंज की कारें 11 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म का फायदा अब ग्राहकों तक पहुंचने लगा है। मर्सिडीज-बेंज ने अपनी कारों की कीमतों में 11 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है। पहले जहां लग्जरी कारों पर कुल टैक्स 50% (28% GST + 22% सेस) लिया जाता था, वहीं अब नई व्यवस्था के तहत यह घटकर 40% फ्लैट टैक्स रह गया है। इससे मर्सिडीज-बेंज की कई पॉपुलर गाड़ियां अब और ज्यादा किफायती हो गई हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz AMG CLE 53
₹ 1.35 करोड़
Mercedes-Benz A-Class Limousine
₹ 46.05 - 48.55 लाख
Mercedes-Benz C-Class
₹ 55 - 61 लाख
मर्सिडीज-बेंज कारों की नई कीमतें
|मॉडल नाम
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Mercedes-Benz A 200d
|₹48.55 लाख
|₹45.95 लाख
|₹2.6 लाख
|Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC AMG Line
|₹56.50 लाख
|₹52.70 लाख
|₹3.8 लाख
|Mercedes-Benz C 300 AMG Line
|₹68 लाख
|₹64.30 लाख
|₹3.7 लाख
|Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC
|₹79.25 लाख
|₹73.95 लाख
|₹5.3 लाख
|Mercedes-Benz E-Class LWB 450 4MATIC
|₹97 लाख
|₹91 लाख
|₹6 लाख
|Mercedes-Benz S-Class 450 4MATIC
|₹1.99 करोड़
|₹1.88 करोड़
|₹11 लाख
|Mercedes-Benz GLS 450d AMG Line
|₹1.44 करोड़
|₹1.34 करोड़
|₹10 लाख
इलेक्ट्रिक कारों पर कोई बदलाव नहीं
दिलचस्प बात यह है कि लक्जरी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। EVs पर पहले की तरह ही 5% GST लागू रहेगा।
क्यों है यह बदलाव खास?
यह कीमतों में कटौती त्योहारी सीजन से ठीक पहले हुई है, जिससे मर्सिडीज-बेंज को और ज्यादा खरीदार मिलने की उम्मीद है। लग्जरी कारों का सपना देखने वाले ग्राहकों के लिए यह एक शानदार मौका है, क्योंकि अब उन्हें करोड़ों की गाड़ियों पर लाखों की सीधी बचत होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।