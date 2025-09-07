Mercedes Benz cars get more accessible by up to Rs 11 lakh after GST reduction, check details GST रिफॉर्म का तोहफा! ₹2.50 लाख से ₹11 लाख सस्ती हुईं इस कंपनी की सभी कारें, ये वाला मॉडल सबसे सस्ता, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mercedes Benz cars get more accessible by up to Rs 11 lakh after GST reduction, check details

GST रिफॉर्म का तोहफा! ₹2.50 लाख से ₹11 लाख सस्ती हुईं इस कंपनी की सभी कारें, ये वाला मॉडल सबसे सस्ता

जो ग्राहक लग्जरी कार खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि GST घटते ही मर्सिडीज-बेंज की कारें 11 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 12:34 PM
share Share
Follow Us on
GST रिफॉर्म का तोहफा! ₹2.50 लाख से ₹11 लाख सस्ती हुईं इस कंपनी की सभी कारें, ये वाला मॉडल सबसे सस्ता

भारत में लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म का फायदा अब ग्राहकों तक पहुंचने लगा है। मर्सिडीज-बेंज ने अपनी कारों की कीमतों में 11 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है। पहले जहां लग्जरी कारों पर कुल टैक्स 50% (28% GST + 22% सेस) लिया जाता था, वहीं अब नई व्यवस्था के तहत यह घटकर 40% फ्लैट टैक्स रह गया है। इससे मर्सिडीज-बेंज की कई पॉपुलर गाड़ियां अब और ज्यादा किफायती हो गई हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ऑल्टो K10 पर GST का असर, जानिए कितनी सस्ती हुई? कौन-सा वैरिएंट पैसा वसूल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mercedes-Benz V-Class 2024

Mercedes-Benz V-Class 2024

₹ 1 करोड़ से शुरू

मुझे सूचित करें
Mercedes-Benz GLB 2024

Mercedes-Benz GLB 2024

₹ 65 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mercedes-Benz AMG CLE 53

Mercedes-Benz AMG CLE 53

₹ 1.35 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Facelift

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Facelift

₹ 80 - 84 लाख

मुझे सूचित करें
Mercedes-Benz A-Class Limousine

Mercedes-Benz A-Class Limousine

₹ 46.05 - 48.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class

₹ 55 - 61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

मर्सिडीज-बेंज कारों की नई कीमतें

मॉडल नामपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Mercedes-Benz A 200d₹48.55 लाख₹45.95 लाख₹2.6 लाख
Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC AMG Line₹56.50 लाख₹52.70 लाख₹3.8 लाख
Mercedes-Benz C 300 AMG Line₹68 लाख₹64.30 लाख₹3.7 लाख
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC₹79.25 लाख₹73.95 लाख₹5.3 लाख
Mercedes-Benz E-Class LWB 450 4MATIC₹97 लाख₹91 लाख₹6 लाख
Mercedes-Benz S-Class 450 4MATIC₹1.99 करोड़₹1.88 करोड़₹11 लाख
Mercedes-Benz GLS 450d AMG Line₹1.44 करोड़₹1.34 करोड़₹10 लाख

इलेक्ट्रिक कारों पर कोई बदलाव नहीं

दिलचस्प बात यह है कि लक्जरी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। EVs पर पहले की तरह ही 5% GST लागू रहेगा।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस मारुति कार का जादू, बिक्री में बनी नंबर-1

क्यों है यह बदलाव खास?

यह कीमतों में कटौती त्योहारी सीजन से ठीक पहले हुई है, जिससे मर्सिडीज-बेंज को और ज्यादा खरीदार मिलने की उम्मीद है। लग्जरी कारों का सपना देखने वाले ग्राहकों के लिए यह एक शानदार मौका है, क्योंकि अब उन्हें करोड़ों की गाड़ियों पर लाखों की सीधी बचत होगी।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।