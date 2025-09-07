GST रिफॉर्म का तोहफा! ₹2.50 लाख से ₹11 लाख सस्ती हुईं इस कंपनी की सभी कारें, ये वाला मॉडल सबसे सस्ता

भारत में लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म का फायदा अब ग्राहकों तक पहुंचने लगा है। मर्सिडीज-बेंज ने अपनी कारों की कीमतों में 11 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है। पहले जहां लग्जरी कारों पर कुल टैक्स 50% (28% GST + 22% सेस) लिया जाता था, वहीं अब नई व्यवस्था के तहत यह घटकर 40% फ्लैट टैक्स रह गया है। इससे मर्सिडीज-बेंज की कई पॉपुलर गाड़ियां अब और ज्यादा किफायती हो गई हैं।