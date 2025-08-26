Mercedes AMG GT XX sets EV world record for longest distance in 24 hours, check details इस इलेक्ट्रिक कार ने सिर्फ 8 दिन में लगाया धरती का पूरा चक्कर! तोड़ दिए कई रिकॉर्ड, 24 घंटे में 5,479km की दूरी तय, Auto Hindi News - Hindustan
मर्सिडीज-AMG GT XX ने 24 घंटे में 5,479 किमी. की दूरी तय कर एक नया EV वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस ईवी ने 8 दिनों से भी कम समय में 40,074 किमी. की दूरी तय की है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करते हुए इस कार निर्माता ने 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 07:46 PM
दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है और अब मर्सिडीज -AMG GT XX (Mercedes-AMG GT XX) ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने EV दुनिया में नया इतिहास रच दिया है। मर्सिडीज-AMG GT XX (Mercedes-AMG GT XX) ने 24 घंटे में 5,479 किमी. की दूरी तय कर एक नया EV वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी की इस ईवी ने 8 दिनों से भी कम समय में 40,074 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करते हुए इस कार निर्माता ने 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

24 घंटे में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्राइव

मर्सिडीज -AMG GT XX (Mercedes-AMG GT XX) कॉन्सेप्ट ने इटली के नार्डो (Nardo) टेस्ट ट्रैक पर सिर्फ 24 घंटों में 5,479 किलोमीटर का सफर तय किया है। यह रिकॉर्ड मर्सिडीज (Mercedes) द्वारा स्वतंत्र रूप से वेरिफाई किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार ने XPeng P7 (3,961km), Xiaomi YU7 Max (3,945km) और मर्सिडीज CLA (Mercedes CLA) (3,718km) जैसे दिग्गज EVs को पीछे छोड़ दिया।

8 दिन में अराउंड द वर्ल्ड

मर्सिडीज (Mercedes) ने इस रिकॉर्ड को एक 8 दिन की टेस्टिंग कैंपेन का हिस्सा बनाया। GT XX ने लगातार ड्राइव करते हुए 40,075 किलोमीटर (यानी पृथ्वी का पूरा चक्कर) सिर्फ 181.24 घंटे (लगभग 8 दिन) में पूरा कर लिया। इस चुनौती को मर्सिडीज (Mercedes) ने अराउंड द वर्ल्ड इन 8 डेज (Around the World in Eight Days) नाम दिया है, जो जूल्स वर्न की मशहूर किताब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज (Around the World in 80 Days) से प्रेरित है।

मर्सिडीज-बेंज भी कोई कसर नहीं छोड़ती। इस OEM कंपनी का नवीनतम कारनामा आठ दिनों से भी कम समय में 40,074 किलोमीटर की दूरी तय करना है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर है। और भी दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करते हुए, इस कार निर्माता ने 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल रिकॉर्ड तोड़ दिए।

पावर और टेक्नोलॉजी

बैटरी: इसमें 114kWh की NMC बैटरी (AMG One हाइपरकार और F1 से प्रेरित टेक्नोलॉजी) दी गई है।

मोटर: इसमें 3 कॉम्पैक्ट Axial Flux मोटर (2 रियर + 1 फ्रंट) दिया गया है।

पावर आउटपुट: इस मोटर की पावर आउटपुट 1,360hp की है।

टॉप स्पीड: इसकी टॉप स्पीड 360 kmph से ज्यादा की है।

चार्जिंग: चार्जिंग की बात करें तो इसमें 850kW का अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो सिर्फ 5 मिनट में 400km रेंज ऑफर करतती है।

कौन-कौन चला कार?

इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग ड्राइव में 17 प्रोफेशनल ड्राइवर्स शामिल हुए, जिनमें मर्सिडीज -AMG F1 (Mercedes-AMG F1) ड्राइवर जॉर्ज रसेल भी थे। गाड़ियों को सिर्फ रैपिड चार्जिंग के लिए रोका गया। इसके बाद कार लगातार चलती रही।

क्यों है खास?

मर्सिडीज-AMG GT XX (Mercedes-AMG GT XX) न सिर्फ एक कॉन्सेप्ट EV है, बल्कि यह AMG ब्रांड के पहले प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक सुपरकार का प्रीव्यू भी है। इस कार ने साबित कर दिया है कि आने वाला समय स्पीड, पावर और एंड्योरेंस का है और वो भी फुली इलेक्ट्रिक का है।

मर्सिडीज-AMG GT XX (Mercedes-AMG GT XX) ने EV दुनिया को नया सपना दिया है। यह एक ऐसी इलेक्ट्रिक सुपरकार है, जो रेंज की लिमिट तोड़कर स्पोर्ट कार की रफ्तार भी दिखा सकती है।

