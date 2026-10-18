Mercedes की नई इलेक्ट्रिक SUV, 1169hp की ताकत, 2.7 सेकेंड में 100kmph की स्पीड

मर्सिडीज-AMG ने अपनी नई GT SUV को रिवील कर दिया है। यह कंपनी की पहली फुल-साइज SUV है, जिसे पूरी तरह इन-हाउस तैयार किया गया है। इसका सबसे पावरफुल वेरिएंट महज 2.7 सेकंड में 100kmph की स्पीड पकड़ लेता है।

मर्सिडीज-AMG ने अपनी नई GT SUV को रिवील कर दिया है। यह कंपनी की पहली फुल-साइज SUV है, जिसे पूरी तरह इन-हाउस तैयार किया गया है। यह 5-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है और इसके तीन वेरिएंट GT 53, GT 55 और GT 63 ऑफर किए जाएंगे। इनमें सबसे पावरफुल GT 63 की ताकत 1,169hp तक है। सबसे पहले GT 53 की बिक्री शुरू होगी, जबकि GT 55 और GT 63 को 2027 में मार्केट में लाया जाएगा। यह 1,169hp तक की ताकत के साथ आती है। इसका सबसे पावरफुल वेरिएंट महज 2.7 सेकंड में 100kmph की स्पीड पकड़ लेता है।

स्पोर्टी डिजाइन और 607 लीटर का बूट मर्सिडीज-AMG GT SUV की लंबाई 5,084mm, चौड़ाई 2,001mm और ऊंचाई 1,656mm है। इसका व्हीलबेस 3,040mm है। फ्रंट में कंपनी की सिग्नेचर वर्टिकल-स्लैट ग्रिल और मर्सिडीज स्टार लोगो दिया गया है। इसके साथ स्टार डिजाइन वाले LED DRLs मिलते हैं। फ्रंट बंपर में एक्टिव स्लैट्स हैं, जो जरूरत पड़ने पर कूलिंग के लिए खुलते हैं। एसयूवी के व्हील आर्च काफी उभरे हुए हैं। रियर में 6 राउंड टेललैंप दिए गए हैं। ग्राहक चाहें तो फुल-विड्थ लाइट स्ट्रिप का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। GT 55 और GT 63 में एक्टिव रियर स्पॉइलर मिलता है, जो 150kmph तक छत के साथ फ्लश रहता है और ड्राइविंग के हिसाब से अपना एंगल बदलता है। इसमें 607 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फ्रंट में दिए गए फ्रंक की कैपेसिटी 78 लीटर तक है। कंपनी के Manufaktur प्रोग्राम के जरिए ग्राहक 60 से ज्यादा पेंट ऑप्शन और अलग-अलग कलर वाले अलॉय व्हील भी चुन सकते हैं।

केबिन में 14-इंच की टचस्क्रीन एसयूवी के केबिन में 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्राइवर की साइड हल्की सी मुड़ी हुई 14-इंच की टचस्क्रीन दी गई है। फ्रंट पैसेंजर के लिए भी 14-इंच की स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। AMG Performance स्टीयरिंग व्हील पर ब्रेक रीजनरेशन का लेवल बदलने के लिए पैडल दिए गए हैं। आगे पावर-एडजस्टेबल सीट्स और पीछे की सीट्स पर पावर-फोल्डिंग हेडरेस्ट मिलते हैं। इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम कंपनी के नए MBUX सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है, जो MB.OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है।

GT 63 में 1,169hp की ताकत एंट्री-लेवल GT 53 में दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं, जिनमें एक आगे और दूसरी पीछे लगी है। इसका आउटपुट 544hp और 800Nm है। यह एसयूवी 0 से 100kmph की रफ्तार 4.2 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250kmph है। GT 55 और GT 63 में तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं। GT 55 का पावर आउटपुट 816hp और टॉर्क 1,860Nm है। यह 3.1 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं, टॉप मॉडल GT 63 में 1,169hp की पावर और 2,000Nm का टॉर्क मिलता है। यह महज 2.7 सेकंड में 100kmph की रफ्तार तक पहुंच सकती है। दोनों वेरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव मिलता है और ऑप्शनल Driver's Package के साथ टॉप स्पीड 270kmph तक है।

700km तक की रेंज और फास्ट चार्जिंग GT 53 में 106kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी क्लेम्ड WLTP रेंज 668km तक है। वहीं, GT 55 और GT 63 में 128kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 700km तक की क्लेम्ड रेंज ऑफर करता है। ये बैटरी पैक 800V टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। GT 53 में 600kW और GT 55 और GT 63 में 710kW तक DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कंपनी के अनुसार बैटरी को 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज होने में करीब 11 से 12 मिनट लगते हैं। हालांकि, ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं। बताते चलें कि मर्सिडीज-AMG GT एसयूवी की भारत में लॉन्चिंग और कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।