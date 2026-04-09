Mercedes लाया दो बेहतरीन नई कारें, टॉप स्पीड 270kmph तक, मिलेगा 435hp तक का दमदार इंजन
मर्सिडीज ने भारत में अपनी AMG GLE 53 Coupe Performance Edition और A45 S Aero Track Edition को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की ये कारें 435hp तक ऑफर करती हैं। साथ ही इनकी टॉप स्पीड 270kmph तक की है।
मर्सिडीज ने भारत में अपनी AMG GLE 53 Coupe Performance Edition को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1.52 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। स्टैंडर्ड एएमजी जीएलई कूपे के मुकाबले इसमें एएमजी डाइनैमिक प्लस पैकेज स्टैंडर्ड है, जिसमें ऐक्टिव रोल स्टेबिलाइजेशन, रेड ब्रेक कैलिपर्स, फंक्शनल सिल्वर साइडस्टेप्स और स्टीयरिंग पर नाप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री शामिल हैं। इसमें कंपनी 22 इंच के अलॉय वील्स भी दे रही है, जो ब्लैक फिनिश में आते हैं। साथ ही कंपनी ने A45 S Aero Track Edition को भी लॉन्च किया है। इसकी कीमत 87 लाख रुपये है। इसमें 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 421hp की पावर जेनरेट करता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन गाड़ियों के बारे में।
Mercedes-AMG GLE Coupe Performance Edition
मर्सिडीज की यह नई कूपे शानदार AMG बैज और क्रोम-फिनिश्ड वर्टिकल बार के साथ आती है। इसमें आपको LED DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी देखने को मिलेंगे। रियर की बात करें, तो इसमें रैपअराउंड एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं। साथ ही यहां एक बूट-लिड-माउंट स्पॉइलर भी देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बम्पर के दोनों साइड में ड्यूल टेलपाइप लगे हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz AMG GLE Coupe
₹ 1.52 - 1.88 करोड़
Mercedes-Benz AMG CLE 53
₹ 1.45 करोड़
Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance
₹ 3.3 करोड़
Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe
₹ 1.1 करोड़
Mercedes-Benz AMG A 45 S
₹ 87 - 94.8 लाख
Mercedes-Benz AMG GLA35
₹ 63.5 लाख
केबिन की बात करें, तो इसमें ड्यूल 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए), हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। साथ ही, इसमें वेंटिलेशन, हीटिंग और मेमरी फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स और 13-स्पीकर वाला बर्मेस्टर साउंड सिस्टम भी मिलता है।
परफॉर्मेंस एडिशन में स्टैंडर्ड AMG GLE 53 वेरिएंट का 3-लीटर इनलाइन-सिक्स टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 435 हॉर्सपावर और 520 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है, जो चारों पहियों (AWD) को पावर सप्लाई करता है। यह 0 से 100kmph की स्पीड 5.3 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) 250kmph है।
Mercedes-AMG A45 S Aero Track Edition
इसमें कंपनी 2.0 लीटर का 4-सिलिंडर इंजन ऑफर कर रही है। यह पेट्रोल इंजन 421hp की पावर और 500Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। लॉन्च कंट्रोल इनेबल रहने पर यह मात्र 3.9 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 270kmph की है। A45 S एयरो ट्रैक एडिशन में मैट-ब्लैक फिनिश वाले 19-इंच के फोर्स्ड अलॉय वील्स भी मिलते हैं, जबकि ब्रेक कैलिपर्स को रेड कलर में रंगा गया है।
जबर्दस्त रही कंपनी की सेल
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने गुरुवार को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अब तक की सबसे जबर्दस्त सेल की। FY 2025-26 में 19,363 यूनिट्स की सेल हुई, जबकि 2024-25 में यह संख्या 18,928 यूनिट्स थी। कंपनी ने बताया कि टॉप-एंड लग्जरी सेगमेंट में 16% की ग्रोथ से यह बढ़ोतरी हुई है। 2026 की पहली तिमाही में सेल 5,131 यूनिट रही, जो पिछले साल इसी पीरियड के 4,775 यूनिट की तुलना में 7% अधिक है। टॉप-एंड लग्जरी सेगमेंट में FY2025-26 में 16% और 2026 की पहली तिमाही में 25% की ग्रोथ हुई, जिससे टोटल सेल में इसका योगदान 27% रहा। इस सेगमेंट में S-क्लास, मर्सिडीज-मेबैक रेंज, EQS SUV और AMG जैसे मॉडल शामिल हैं।
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एंट्री लग्जरी सेगमेंट में 18% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने कहा कि वह फीचर-रिच प्रोडक्ट्स और वैल्यू-ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रैटिजी पर फोकस करना जारी रखेगी। बैटरी इलेक्ट्रिक वीइकल्स (बीईवी) की हिस्सेदारी टॉप-एंड सेगमेंट की बिक्री में 20% रही। 1.4 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले टॉप-एंड बीईवी की बिक्री में इस साल 85% की बढ़ोतरी हुई है। ईक्यूएस एसयूवी भारत में कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली बीईवी रही।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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