सबसे बड़े फ्यूल टैंक वाली कार, एक बार फुल कराया तो 2000Km से ज्यादा दौड़ेगी; जानिए 8 मॉडल के नाम
देश में मिलने वाले सबसे बड़े फ्यूल टैंक की बात करें उससे पहले ये जानते हैं कि दुनिया की ऐसी कौन सी कार है जिसका फ्यूल टैंक सबसे बड़ा है। तो इस लिस्ट में दो कार हैं। इन दोनों कारों मैक्सिमम 135 लीटर तक फ्यूल आ जाता है।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। 3 दिन के अंतराल में दो बार कीमतें बढ़ने से लोगों की टेंशन में भी इजाफा हुआ है। खासकर, अब इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं सुबह उठें और फिर से फ्यूल की कीमतें बढ़ जाएं। इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट और कई फर्म ने तो इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अभी कीमतों में इजाफा होगा। ऐसे में कई बार लगता है कि काश कार में पेट्रोल/डीजल और ज्यादा भरा लिया होता। या फिर, कार का टैंक इतना बढ़ा होता है कि महीनेभर का फ्यूल इसमें आ जाता। ऐसे में हम आपको यहां ऐसी ही कुछ कारों के बारे में बता रहे हैं जिनके फ्यूल टैंक सबसे बड़े हैं।
देश में मिलने वाले सबसे बड़े फ्यूल टैंक की बात करें उससे पहले ये जानते हैं कि दुनिया की ऐसी कौन सी कार है जिसका फ्यूल टैंक सबसे बड़ा है। तो इसका जवाब फोर्ड एक्सपेंडेशन (Ford Expedition) और निसान पेट्रोल सुपर सफारी (Nissan Patrol Super Safari) है। दरअसल, इन दोनों कारों मैक्सिमम 135 लीटर तक फ्यूल आ जाता है। यानी मान लिया जाए कि ये कार 1 लीटर फ्यूल (पेट्रोल या डीजल) में 15 किलोमीटर का माइलेज भी देती हैं, तब ये फुल टैंक पर 2025Km तक का सफर तय कर पाएंगे। चलिए अब भारत की सबसे बड़े फ्यूल टैंक वाली कारों के बारे में जानते हैं।
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Renault Kwid
₹ 4.3 - 5.99 लाख
Tata Tigor
₹ 5.55 - 8.84 लाख
Audi A4
₹ 46.41 - 55.27 लाख
Jeep Meridian
₹ 23.33 - 37.82 लाख
Audi A6
₹ 63.74 - 69.89 लाख
Porsche Cayenne
₹ 1.39 - 1.94 करोड़
|देश की सबसे बड़े फ्यूल टैंक वाली कार
|नं
|मॉडल
|फ्यूल कैपेसिटी
|1
|टोयोटा लैंड क्रूजर 300
|93 लीटर
|2
|ऑडी Q7
|85 लीटर
|3
|बेंटले बेंटायगा
|85 लीटर
|4
|टोयोटा फॉर्च्यूनर
|80 लीटर
|5
|महिंद्रा स्कॉर्पियो N
|57 लीटर
|6
|महिंद्रा XUV700
|60 लीटर
|7
|टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
|52 लीटर
|8
|टाटा सफारी
|50 लीटर
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की डिटेल
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।
लैंड क्रूजर 300 में एक 3.5-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया गया है, जो 415ps की पावर और 650Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इसमें दूसरा 3.3-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 309ps की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च किया गया था। टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की बिक्री की बात करें तो ये कंपनी के लिए सबसे कम बिकने वाली कार है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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