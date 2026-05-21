सबसे बड़े फ्यूल टैंक वाली कार, एक बार फुल कराया तो 2000Km से ज्यादा दौड़ेगी; जानिए 8 मॉडल के नाम

देश में मिलने वाले सबसे बड़े फ्यूल टैंक की बात करें उससे पहले ये जानते हैं कि दुनिया की ऐसी कौन सी कार है जिसका फ्यूल टैंक सबसे बड़ा है। तो इस लिस्ट में दो कार हैं। इन दोनों कारों मैक्सिमम 135 लीटर तक फ्यूल आ जाता है।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। 3 दिन के अंतराल में दो बार कीमतें बढ़ने से लोगों की टेंशन में भी इजाफा हुआ है। खासकर, अब इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं सुबह उठें और फिर से फ्यूल की कीमतें बढ़ जाएं। इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट और कई फर्म ने तो इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अभी कीमतों में इजाफा होगा। ऐसे में कई बार लगता है कि काश कार में पेट्रोल/डीजल और ज्यादा भरा लिया होता। या फिर, कार का टैंक इतना बढ़ा होता है कि महीनेभर का फ्यूल इसमें आ जाता। ऐसे में हम आपको यहां ऐसी ही कुछ कारों के बारे में बता रहे हैं जिनके फ्यूल टैंक सबसे बड़े हैं।

देश में मिलने वाले सबसे बड़े फ्यूल टैंक की बात करें उससे पहले ये जानते हैं कि दुनिया की ऐसी कौन सी कार है जिसका फ्यूल टैंक सबसे बड़ा है। तो इसका जवाब फोर्ड एक्सपेंडेशन (Ford Expedition) और निसान पेट्रोल सुपर सफारी (Nissan Patrol Super Safari) है। दरअसल, इन दोनों कारों मैक्सिमम 135 लीटर तक फ्यूल आ जाता है। यानी मान लिया जाए कि ये कार 1 लीटर फ्यूल (पेट्रोल या डीजल) में 15 किलोमीटर का माइलेज भी देती हैं, तब ये फुल टैंक पर 2025Km तक का सफर तय कर पाएंगे। चलिए अब भारत की सबसे बड़े फ्यूल टैंक वाली कारों के बारे में जानते हैं।

देश की सबसे बड़े फ्यूल टैंक वाली कार नं मॉडल फ्यूल कैपेसिटी 1 टोयोटा लैंड क्रूजर 300 93 लीटर 2 ऑडी Q7 85 लीटर 3 बेंटले बेंटायगा 85 लीटर 4 टोयोटा फॉर्च्यूनर 80 लीटर 5 महिंद्रा स्कॉर्पियो N 57 लीटर 6 महिंद्रा XUV700 60 लीटर 7 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस 52 लीटर 8 टाटा सफारी 50 लीटर

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की डिटेल

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।