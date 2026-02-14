Hindustan Hindi News
मसाज सीट से ट्रिपल-जोन AC तक, ये 3 फीचर्स बना रहे MG Majestor को दूसरों से अलग; जान लीजिए खासियत

Feb 14, 2026 11:26 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय SUV मार्केट में एमजी मोटर्स इंडिया ने अपनी अलग पहचान बना ली है। कंपनी की गाड़ियां न सिर्फ फीचर्स से भरी होती हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये सेगमेंट में सबसे आगे नजर आती हैं।

फ्रंट सीट्स में मसाज फंक्शन

एमजी मेजेस्टर के केबिन की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्रंट सीट्स में मिलने वाला मसाज फंक्शन है। भारतीय मार्केट में इस सेगमेंट की ज्यादातर कारों में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। हालांकि, MG ने यहां एक कदम आगे बढ़ते हुए ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों के लिए 8-मोड मसाज फंक्शन दिया है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान यह फीचर थकान को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। खास बात यह है कि फ्रंट सीट्स 12-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, जिससे ड्राइविंग पोजिशन को अपनी जरूरत के हिसाब से आसानी से सेट किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के लिए बजी खतरे की घंटी! भारत में प्रोडक्शन 44% घट गया

ट्रिपल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

एमजी मेजेस्टर में दिया गया ट्रिपल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसे दूसरी कारों से अलग बनाता है। आमतौर पर इस सेगमेंट की SUVs में डुअल-जेन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। जबकि मेजेस्टर में तीन अलग-अलग जोन के लिए तापमान सेट करने की सुविधा है। इसका फायदा यह होता है कि पहली, दूसरी और तीसरी रो में बैठे यात्रियों को अपनी पसंद के हिसाब से कूलिंग मिलती है। खासकर फैमिली के साथ ट्रैवल करने वालों के लिए यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले वरना फेसलिफ्ट का डिजाइन और फीचर्स से उठा पर्दा, देखें डिटेल

डुअल वायरलेस चार्जिंग डॉक

आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत बन चुका है। यही वजह है कि SUV के फ्रंट में डुअल वायरलेस चार्जिंग डॉक दिए गए हैं। इसके अलावा, पारंपरिक वायर्ड चार्जिंग ऑप्शन भी मौजूद हैं। यानी ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों अपने फोन को बिना केबल लगाए आसानी से चार्ज कर सकते हैं। लंबी यात्राओं के दौरान यह फीचर काफी सुविधाजनक साबित होता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

MG Motors Auto News Hindi

