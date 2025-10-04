स्टाइल, परफॉर्मेंस और लग्जरी: इंडिया में हुई Maserati के दो सुपरकारों की एंट्री, कीमत ₹4.12 करोड़; जानिए खासियत
प्रीमियम ब्रांड Maserati ने आज भारत में अपने नए सुपरकार MCPura और MCPura Cielo को लॉन्च कर दिया। ये कारें Maserati के MC20 सुपरकार का नया वर्जन हैं और ग्लोबल लॉन्च के सिर्फ तीन महीने बाद भारत में आ गई हैं। दोनों मॉडल्स में 3.0-लीटर V6 टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 630bhp की पावर और 720Nm का टॉर्क देता है। कंपनी का दावा है कि कार सिर्फ 2.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। कंपनी ने MCPura की कीमत 4.12 करोड़ MCPura Cielo की 5.12 करोड़ रुपये रखी है।
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो MCPura, MC20 से भी एग्रेसिव और स्पोर्टी दिखती है। इसे Dallara ने वायुगतिकी के लिहाज से ट्यून किया है। कार का सबसे खास फीचर है इसका नया AI Aqua Rainbow कलर जो धूप में बदलता है और रेनबो जैसा इफेक्ट देता है। कूप मैट फिनिश में आता है जबकि खुलने वाला Cielo ग्लॉसी फिनिश के साथ है। दोनों में बटरफ्लाई दरवाजे, कार्बन फाइबर मोनोकॉक चेसिस और Cielo में रिट्रैक्टेबल ग्लास रूफ जैसी खूबियाँ दी गई हैं।
इंटीरियर भी है दमदार
इंटीरियर भी बेहद अट्रैक्टिव है। दोनों मॉडल्स में Alcantara सीट्स लगी हैं जिन पर लेजर इचिंग से 3D इफेक्ट दिया गया है। कूप में ग्लॉसी डिटेलिंग है जबकि convertible Cielo में मैट डिटेलिंग दी गई है। इसके अलावा, कार के अन्य इंटरियर एलिमेंट्स भी स्टाइलिश और प्रीमियम फील देते हैं।
स्टाइल के साथ परफॉर्मेंस भी
कुल मिलाकर MCPura और MCPura Cielo अपने स्टाइल, परफॉर्मेंस और लग्जरी के साथ Maserati की नई सुपरकार लाइनअप को एक नया मुकाम दे रही हैं। यह कारें केवल तेज और स्पोर्टी ही नहीं बल्कि हर तरह से प्रीमियम और शानदार अनुभव देने वाली हैं। भारत में सुपरकार प्रेमियों के लिए यह एक शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं।
