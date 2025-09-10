Maruti's top 8 models are included in top-10 best selling cars in Aug 2025, check details गजब हो गया! टॉप-10 की लिस्ट में अकेले इस कंपनी की 8 कारें, इसके आगे सबकी बोलती बंद; हुंडई और टाटा के सिर्फ 1 मॉडल शामिल, Auto Hindi News - Hindustan
गजब हो गया! टॉप-10 की लिस्ट में अकेले इस कंपनी की 8 कारें, इसके आगे सबकी बोलती बंद; हुंडई और टाटा के सिर्फ 1 मॉडल शामिल

अगस्त 2025 में टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में अकेले मारुति सुजुकी की 8 कारें शामिल रहीं। इस कंपनी की आगे सबकी बोलती बंद हो गई। टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में हुंडई और टाटा के सिर्फ 1-1 मॉडल शामिल हो पाए।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 02:32 PM
मारुति सुजुकी ने पिछले महीने अगस्त 2025 की बिक्री में अपना दबदबा बरकरार रखा। भारतीय बाजार में उसके टॉप-8 मॉडल्स टॉप-10 में शामिल रहे, जो यह साबित करता है कि कंपनी का ऑफरिंग इतना मजबूत है कि हर सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। मारुति की 8 कारों के अलावा हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ही दो ऐसे मॉडल थे, जो टॉप-10 में अपनी जगह बना पाए। आइए अगस्त 2025 में टॉप-10 बिकने वाली गाड़ियां की लिस्ट देखते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, सबसे सस्ता हुआ ये वैरिएंट

अगस्त 2025 में टॉप-10 में टॉप-8 मारुति की कारें

रैंककार मॉडलअगस्त 2025 में यूनिट बिक्री
1मारुति अर्टिगा18,445 यूनिट्स
2मारुति डिजायर16,509 यूनिट्स
3हुंडई क्रेटा15,924 यूनिट्स
4मारुति वैगनआर14,552 यूनिट्स
5टाटा नेक्सन14,004 यूनिट्स
6मारुति ब्रेजा13,620 यूनिट्स
7मारुति बलेनो12,549 यूनिट्स
8मारुति फ्रोंक्स12,422 यूनिट्स
9मारुति स्विफ्ट12,385 यूनिट्स
10मारुति ईको10,785 यूनिट्स

इस लिस्ट में सिर्फ हुंडई क्रेटा और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ऐसे मॉडल थे, जिन्होंने टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई, जबकि बाकी सभी जगहों पर मारुति सुजुकी की कारें ही दिखीं।

क्यों है यह आंकड़ा खास?

लिस्ट में टॉप-10 में से 8 मॉडल (MPV, हैचबैक, SUV) मारुति के रहे, जिससे साफ पता चलता है कि मारुति का नेटवर्क और ग्राहकों का भरोसा सबसे मजबूत है। मारुति की पकड़ सिर्फ एक सेगमेंट तक नहीं है। जी हां, क्योंकि 7-सीटर में अर्टिगा (Ertiga -MPV), कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा (Brezza -compact SUV), हैचबैक सेगमेंट में वैगनआर और स्विफ्ट ने बाजी मारी है,जो कारें अलग-अलग सेगमेंट को कवर करती हैं। इससे पता चलता है कि मारुति के कारों की डिमांड हर सेगमेंट में है।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

टॉप-10 में नंबर-1 मारुति अर्टिगा

मारुति अर्टिगा (Ertiga) 18,445 यूनिट सेल के साथ ये कार (Ertiga) सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, जो फैमिली एसयूवी सेगमेंट में इसकी लोकप्रियता को दिखाता है। इसके अलावा डिजायर (Dzire), वैगनआर (Wagon R), बलेनो (Baleno), स्विफ्ट (Swift) जैसे मॉडल्स ने भी अच्छी-खासी सेल दर दिखाई।

