गजब हो गया! टॉप-10 की लिस्ट में अकेले इस कंपनी की 8 कारें, इसके आगे सबकी बोलती बंद; हुंडई और टाटा के सिर्फ 1 मॉडल शामिल

अगस्त 2025 में टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में अकेले मारुति सुजुकी की 8 कारें शामिल रहीं। इस कंपनी की आगे सबकी बोलती बंद हो गई। टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में हुंडई और टाटा के सिर्फ 1-1 मॉडल शामिल हो पाए।

Wed, 10 Sep 2025 02:32 PM

मारुति सुजुकी ने पिछले महीने अगस्त 2025 की बिक्री में अपना दबदबा बरकरार रखा। भारतीय बाजार में उसके टॉप-8 मॉडल्स टॉप-10 में शामिल रहे, जो यह साबित करता है कि कंपनी का ऑफरिंग इतना मजबूत है कि हर सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। मारुति की 8 कारों के अलावा हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ही दो ऐसे मॉडल थे, जो टॉप-10 में अपनी जगह बना पाए। आइए अगस्त 2025 में टॉप-10 बिकने वाली गाड़ियां की लिस्ट देखते हैं।

अगस्त 2025 में टॉप-10 में टॉप-8 मारुति की कारें

रैंक कार मॉडल अगस्त 2025 में यूनिट बिक्री 1 मारुति अर्टिगा 18,445 यूनिट्स 2 मारुति डिजायर 16,509 यूनिट्स 3 हुंडई क्रेटा 15,924 यूनिट्स 4 मारुति वैगनआर 14,552 यूनिट्स 5 टाटा नेक्सन 14,004 यूनिट्स 6 मारुति ब्रेजा 13,620 यूनिट्स 7 मारुति बलेनो 12,549 यूनिट्स 8 मारुति फ्रोंक्स 12,422 यूनिट्स 9 मारुति स्विफ्ट 12,385 यूनिट्स 10 मारुति ईको 10,785 यूनिट्स

इस लिस्ट में सिर्फ हुंडई क्रेटा और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ऐसे मॉडल थे, जिन्होंने टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई, जबकि बाकी सभी जगहों पर मारुति सुजुकी की कारें ही दिखीं।

क्यों है यह आंकड़ा खास?

लिस्ट में टॉप-10 में से 8 मॉडल (MPV, हैचबैक, SUV) मारुति के रहे, जिससे साफ पता चलता है कि मारुति का नेटवर्क और ग्राहकों का भरोसा सबसे मजबूत है। मारुति की पकड़ सिर्फ एक सेगमेंट तक नहीं है। जी हां, क्योंकि 7-सीटर में अर्टिगा (Ertiga -MPV), कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा (Brezza -compact SUV), हैचबैक सेगमेंट में वैगनआर और स्विफ्ट ने बाजी मारी है,जो कारें अलग-अलग सेगमेंट को कवर करती हैं। इससे पता चलता है कि मारुति के कारों की डिमांड हर सेगमेंट में है।