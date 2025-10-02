₹3.50 लाख और ₹3.70 लाख... देश की इन 2 सबसे सस्ती कारों की हालत खराब! नए GST से भी सेल नहीं बढ़ी

मारुति सुजुकी इंडिया को सितंबर में उसकी छोटी कारों ने काफी निराश किया। चौंकाने वाली बात ये है कि GST 2.0 से जहां कई कंपनियों ने अपनी सालों की सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जबकि मारुति को घरेलू बाजार में गिरावट का सामना करना पड़ा।

मारुति सुजुकी इंडिया को सितंबर में उसकी छोटी कारों ने काफी निराश किया। चौंकाने वाली बात ये है कि GST 2.0 से जहां कई कंपनियों ने अपनी सालों की सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जबकि मारुति को घरेलू बाजार में गिरावट का सामना करना पड़ा। कंपनी ने पिछले महीने घरेलू बाजार में कुल 1,35,711 गाड़ियां बेचीं। जबकि सालभर पहले सितंबर 2024 में 1,44,962 यूनिट बेची थीं। यानी उसे 8.38% या 12,142 यूनिट की डिग्रोथ मिली। कंपनी के पोर्टपोलियो में शामिल देश की सबसे सस्ती दो कार एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 की सेल में बड़ी गिरावट रही।

मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,26,500 -Rs. 76,600 Rs. 3,49,900 -17.96% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 1,19,600 Rs. 3,79,900 -23.94% VXI (O) Rs. 5,21,499 -Rs. 91,599 Rs. 4,29,900 -17.56% VXI Plus (O) Rs. 5,50,500 -Rs. 70,600 Rs. 4,79,900 -12.82% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,71,500 -Rs. 96,600 Rs. 4,74,900 -16.90% VXI Plus (O) Rs. 6,00,500 -Rs. 75,600 Rs. 5,24,900 -12.59% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,91,500 -Rs. 1,29,600 Rs. 4,61,900 -21.91% VXI (O) Rs. 6,11,500 -Rs. 99,600 Rs. 5,11,900 -16.29%



मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,23,000 -Rs. 53,100 Rs. 3,69,900 -12.55% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 99,600 Rs. 3,99,900 -19.94% VXI (O) Rs. 5,30,500 -Rs. 80,600 Rs. 4,49,900 -15.19% VXI Plus (O) Rs. 5,59,500 -Rs. 59,600 Rs. 4,99,900 -10.65% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,80,500 -Rs. 85,600 Rs. 4,94,900 -14.75% VXI Plus (O) Rs. 6,09,499 -Rs. 64,599 Rs. 5,44,900 -10.60% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,89,501 -Rs. 1,07,601 Rs. 4,81,900 -18.25% VXI (O) Rs. 6,20,500 -Rs. 88,600 Rs. 5,31,900 -14.28%



मारुति के मिनी सेगमेंट में शामिल एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 की सितंबर में 7,208 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इन दोनों की 10,363 यूनिट बिकी थीं। इसकी तरह, अप्रैल-सितंबर 2025 के बीच इन दोनों कारों की 40,405 यूनिट बिकीं। जबकि 2024 के दौरान ये आंकड़ा 61,787 यूनिट का था। बता दें कि एस-प्रेसो की एक्स-शोरूम कीमत 4,26,500 रुपए से घटकर 3,49,900 रुपए और ऑल्टो की कीमत 4,23,000 रुपए से घटकर 3,69,900 रुपए हो चुकी है।

मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-series 1.0L डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW(66.62PS)@5500rpm का पावर और 89Nm@3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

ऑल्टो K10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।

इस हैचबैक में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। इसके साथ ऑल्टो K10 में प्री-टेंशनर एंड फोर्स लिमिट फ्रंट सीट बेल्ट मिलेगा। सुरक्षित पार्किंग के लिए इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। कार में स्पीड सेंसनिंग ऑटो डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट के साथ कई अन्य सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। इसे 6 कलर ऑप्शन स्पीडी ब्लू, अर्थ गोल्ड, सिजलिंग रेड, सिल्की व्हाइट, सॉलिड व्हाइट और ग्रेनाइट ग्रे में खरीद पाएंगे।

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्राएड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं।