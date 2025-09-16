जीएसटी कट होते ही ₹52000 रुपये सस्ती हो गई अर्टिगा के टक्कर वाली ये कार, जानिए वैरिएंट वाइज कटौती
मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम 6-सीटर एमपीवी XL6 की कीमतों में बड़ी कटौती की है। कंपनी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के लागू होने के बाद इसके सभी वैरिएंट्स पर 52,000 रुपये तक की कटौती की है।
मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम 6-सीटर एमपीवी XL6 की कीमतों में बड़ी कटौती की है। कंपनी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के लागू होने के बाद इसके सभी वैरिएंट्स पर 52,000 रुपये तक की कटौती की है। मतलब अब XL6 पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। अपनी शानदार डिजाइन और दमदार माइलेज के साथ यह एमपीवी अब ग्राहकों के लिए और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गई है। आइए जानते हैं मारुति XL6 के सभी वैरिएंट्स पर मिल रहे जीएसटी के फायदे के बारे में विस्तार से।
|मारुति XL6 वैरिएंट्स
|जीएसटी छूट रुपये में
|1.5 MHEV ZETA
|42,000
|1.5 MHEV ZETA AT
|46,000
|1.5 MHEV ALPHA AT
|50,000
|1.5 MHEV ALPHA
|45,000
|1.5 MHEV ALPHA+ AT
|52,000
|1.5 MHEV ALPHA+
|47,000
|1.5 CNG ZETA
|45,000
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
मारुति Xl6 एक 6-सीटर कार है जिसमें 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। कार का यह इंजन 103bhp की अधिकतम पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है।
धांसू फीचर्स से लैस है एमपीवी
फीचर्स के तौर पर कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 4-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री व्यू कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
इन कारों से होता है मुकाबला
भारतीय मार्केट में मारुति Xl6 का मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा, किआ करेंस, महिंद्रा मराजो और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से होता है।
