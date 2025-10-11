Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti XL6 Rs 35,000 Discount in October 2025

भूल जाओ 5 सीटर! इस महीने ये 6 सीटर कार लेने में मिलेगा बड़ा फायदा; GST ने कीमत भी ₹51,400 घटाई

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने नेक्सा पोर्टफोलियो में शामिल लग्जरी 6-सीटर XL6 पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 35,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलने वाले हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 04:00 PM
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने नेक्सा पोर्टफोलियो में शामिल लग्जरी 6-सीटर XL6 पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 35,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलने वाले हैं। XL6 MPV केवल पेट्रोल वैरिएंट पर 25,000 रुपए तक के एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस के साथ उपलब्ध है। इसके CNG वैरिएंट पर 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कुल छूट 35,000 रुपए हो जाती है। XL6 की नई एक्स-शोरूम कीमत 11,93,500 रुपए से घटकर 11,52,300 रुपए हो गई है।

मारुति XL6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति XL6 में नेक्‍स्‍ट-जनरेशन 1.5-लीटर K15C का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियर भी होंगे जो पैडलर शिफ्टर्स के साथ आते हैं। ये 114 bhp की मैक्स पॉवर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। न्यू मारुति XL6 को जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, जेटा को CNG में भी खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:बचे स्टॉक को खाली करने मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, फिर भी कार को नहीं मिल रहे ग्राहक

कंपनी ने कार में पहली बार वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है। देश में गर्मी और उमस का मौसम लंबे वक्त तक रहता है, वहीं देश के कुछ ही हिस्सों में थोड़े समय के लिए सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में कार खरीदारों के बीच वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन की डिमांड बढ़ी है। जहां तक सेफ्टी की बात है इसमें 4 एयरबैग स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग प्रीमियम वर्जन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:7-सीटर कैरेंस या प्रीमियम कार्निवल नहीं, बल्कि लोगों ने इस SUV को बनाया नंबर-1

XL6 में कंपनी मारुति की कई गाड़ियों के अलग-अलग प्रीमियम फीचर्स को शामिल किया है। जैसे इसमें एक 360 डिग्री कैमरा, 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। वहीं एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्‍ले जैसे कार कनेक्ट फीचर्स भी दिए हैं। वायरलैस चार्जिंग, स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम और सुज़ुकी कनेक्‍ट टेलिमैटिक्‍स भी इसमें मौजूद हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

