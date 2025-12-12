Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti XL6 get discounts up to Rs. 60,000 in December 2025, check all details
महाबचत! अर्टिगा से भी प्रीमियम इस मारुति कार पर आई बंपर छूट, CNG मॉडल पर ज्यादा पैसे बचेंगे; लिमिटेड टाइम तक ऑफर

महाबचत! अर्टिगा से भी प्रीमियम इस मारुति कार पर आई बंपर छूट, CNG मॉडल पर ज्यादा पैसे बचेंगे; लिमिटेड टाइम तक ऑफर

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में 7-सीटर अर्टिगा से प्रीमियम कार मारुति XL6 पर बंपर छूट मिल रही है। कंपनी इसके CNG मॉडल पर ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। कंपनी की इस एमपीवी पर लिमिटेड टाइम ऑफर मिल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 12, 2025 12:03 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिसंबर 2025 ग्राहकों के लिए बेहद शानदार साबित हो रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक प्रीमियम और आरामदायक MPV खरीदने का प्लान बना रहे हैं। मारुति सुजुकी अपनी प्रीमियम 6-सीटर MPV मारुति XL6 पर इस महीने 60,000 तक का जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। आइए आपको आसान भाषा में बताते हैं कि इस ऑफर में क्या-क्या शामिल है और क्यों XL6 इस समय एक बेहतरीन डील साबित हो सकती है।

CNG वैरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा

दिलचस्प बात यह है कि XL6 के CNG वैरिएंट्स पर पेट्रोल मॉडल्स से ज्यादा छूट मिल रही है। अगर आप CNG का ऑप्शन ले रहे हैं, तो आपको पूरे 60,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है। यह ऑफर उन खरीदारों के लिए परफेक्ट है, जो कम खर्च में हाई माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं।

पेट्रोल वैरिएंट पर भी फायदा

मारुति XL6 के पेट्रोल मॉडल पर भी कंपनी 50,000 रुपये तक का कुल बेनिफिट दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट स्कीम्स और अन्य बेनिफिट्स शामिल हैं। इसलिए, अगर आप पेट्रोल MPV लेना चाहते हैं, तो यह महीना आपके लिए खास है।

मारुति XL6 क्यों है इतनी लोकप्रिय?

XL6 को अर्टिगा (Ertiga) का प्रीमियम वर्जन माना जाता है। इसमें कई पर्सनल और फैमिली यूज फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें 6-सीटर लेआउट (कैप्टन सीट्स के साथ), प्रीमियम नेक्सा डिजाइन, आरामदायक केबिन, एडवांस फीचर्स, बेहतर प्रदर्शन और माइलेज देखने को मिलता है।

read moreये भी पढ़ें:
मारुति विक्टोरिस को सड़क पर दौड़ाया, तो माइलेज ने खोल दी सारी पोल!

कीमतें कितनी हैं?

मारुति XL6 के कीमत की बात करें तो इसकी प्राइस 11.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 14.48 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। डिस्काउंट मिलाकर कीमत और भी आकर्षक हो जाती है, जिससे यह अपने सेगमेंट में बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी MPV बन जाती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

