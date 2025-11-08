6 लोगों के लिए इस कार में मिलेगा भरपूर स्पेस, इस महीने लेने पर ₹45000 का फायदा; 6 एयरबैग भी दिए

संक्षेप: कंपनी ने कार में पहली बार वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है। देश में गर्मी और उमस का मौसम लंबे वक्त तक रहता है, वहीं देश के कुछ ही हिस्सों में थोड़े समय के लिए सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में कार खरीदारों के बीच वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन की डिमांड बढ़ी है।

Sat, 8 Nov 2025 11:50 AM

मारुति सुजुकी नवंबर में अपने पोर्टफोलियो में शामिल 6-सीटर XL6 MPV पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। खास बात ये है कि अर्टिगा के प्रीमियम वर्जन के CNG वैरिएंट पर पेट्रोल वैरिएंट के मुकाबले ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। XL6 पर कुल 45,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि पेट्रोल वैरिएंट पर 20,000 रुपए तक की छूट है। मारुति की 6-सीटर MPV की कीमत 11.52 लाख से 14.48 लाख रुपए के बीच है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला किआ कैरेंस, टोयोटा रुमियम के साथ मारुति अर्टिगा और टोयोटा इनोवा से भी होता है।

मारुति XL6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति XL6 में नेक्‍स्‍ट-जनरेशन 1.5-लीटर K15C का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियर भी होंगे जो पैडलर शिफ्टर्स के साथ आते हैं। ये 114 bhp की मैक्स पॉवर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। न्यू मारुति XL6 को जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, जेटा को CNG में भी खरीदा जा सकता है।

कंपनी ने कार में पहली बार वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है। देश में गर्मी और उमस का मौसम लंबे वक्त तक रहता है, वहीं देश के कुछ ही हिस्सों में थोड़े समय के लिए सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में कार खरीदारों के बीच वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन की डिमांड बढ़ी है। जहां तक सेफ्टी की बात है इसमें 4 एयरबैग स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग प्रीमियम वर्जन शामिल हैं।

XL6 में कंपनी मारुति की कई गाड़ियों के अलग-अलग प्रीमियम फीचर्स को शामिल किया है। जैसे इसमें एक 360 डिग्री कैमरा, 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। वहीं एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्‍ले जैसे कार कनेक्ट फीचर्स भी दिए हैं। वायरलैस चार्जिंग, स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम और सुज़ुकी कनेक्‍ट टेलिमैटिक्‍स भी इसमें मौजूद हैं।