Maruti XL6 Discount Rs 25,000 In August 2025 अर्टिगा, कैरेंस, इनोवा की सीधे टक्कर देने वाली कार को सस्ते में खरीदने का मौका; कंपनी दे रही इतना डिस्काउंट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti XL6 Discount Rs 25,000 In August 2025

अर्टिगा, कैरेंस, इनोवा की सीधे टक्कर देने वाली कार को सस्ते में खरीदने का मौका; कंपनी दे रही इतना डिस्काउंट

कंपनी इस कार पर किसी तरह का कैश डिस्काउंट नहीं दे रही है। XL6 कंपनी की प्रीमियम 6-सीटर कार है। जो कई शानदार सेफ्टी और क्लास फीचर्स के साथ आती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अपनी ही मारुति अर्टिगा के साथ किआ कैरेंस और टोयोटा इनोवा से होता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
अर्टिगा, कैरेंस, इनोवा की सीधे टक्कर देने वाली कार को सस्ते में खरीदने का मौका; कंपनी दे रही इतना डिस्काउंट

मारुति सुजुकी इंडिया अपनी नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली XL6 पर भी इस महीने डिस्काउंट दे रही है। यदि आप अगस्त में इस 6-सीटर कार को खरीदते हैं तब आपको करीब 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि, कंपनी इस कार पर किसी तरह का कैश डिस्काउंट नहीं दे रही है। XL6 कंपनी की प्रीमियम 6-सीटर कार है। जो कई शानदार सेफ्टी और क्लास फीचर्स के साथ आती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11.93 लाख रुपए से 14.99 लाख रुपए तक हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अपनी ही मारुति अर्टिगा के साथ किआ कैरेंस और टोयोटा इनोवा से होता है।

मारुति XL6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति XL6 में नेक्‍स्‍ट-जनरेशन 1.5-लीटर K15C का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियर भी होंगे जो पैडलर शिफ्टर्स के साथ आते हैं। ये 114 bhp की मैक्स पॉवर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। न्यू मारुति XL6 को जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, जेटा को CNG में भी खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

कंपनी ने कार में पहली बार वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है। देश में गर्मी और उमस का मौसम लंबे वक्त तक रहता है, वहीं देश के कुछ ही हिस्सों में थोड़े समय के लिए सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में कार खरीदारों के बीच वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन की डिमांड बढ़ी है। जहां तक सेफ्टी की बात है इसमें 4 एयरबैग स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग प्रीमियम वर्जन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:₹7.59 लाख की फ्रोंक्स पर आया गजब का डिस्काउंट, इसके सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग दिए

XL6 में कंपनी मारुति की कई गाड़ियों के अलग-अलग प्रीमियम फीचर्स को शामिल किया है। जैसे इसमें एक 360 डिग्री कैमरा, 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। वहीं एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्‍ले जैसे कार कनेक्ट फीचर्स भी दिए हैं। वायरलैस चार्जिंग, स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम और सुज़ुकी कनेक्‍ट टेलिमैटिक्‍स भी इसमें मौजूद हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Maruti Maruti XL6 Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।