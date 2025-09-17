Maruti XL6 Discount Rs 25,000 and Rs 50,000 Scratch Card In September 2025 ₹51,155 + ₹50,000 + ₹25,000; इस महीने मारुति की ये 6-सीटर लेने पर गजब का फायदा मिलेगा, Auto Hindi News - Hindustan
₹51,155 + ₹50,000 + ₹25,000; इस महीने मारुति की ये 6-सीटर लेने पर गजब का फायदा मिलेगा

ये डिस्काउंट इस MPV के सभी ट्रिम यानी पेट्रोल और CNG पर मिलेगा। इसके अलावा, ग्राहकों को 50,000 तक के स्क्रैच कार्ड ड्रॉ का भी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस कार पर 51,155 रुपए तक नए GST का फायदा भी मिलेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 01:46 PM
मारुति सुजुकी के नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली लग्जरी 6-सीटर XL6 पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने यानी सितंबर में ये कार खरीदने पर 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट इस MPV के सभी ट्रिम यानी पेट्रोल और CNG पर मिलेगा। इसके अलावा, ग्राहकों को 50,000 तक के स्क्रैच कार्ड ड्रॉ का भी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस कार पर 51,155 रुपए तक नए GST का फायदा भी मिलेगा। अभी XL6 की एक्स-शोरूम कीमतें 11.94 लाख से 14.84 लाख रुपए तक हैं। जबकि, 22 सितंबर से इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 11.53 लाख से 14.33 लाख रुपए तक हो जाएंगी।

मारुति XL6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति XL6 में नेक्‍स्‍ट-जनरेशन 1.5-लीटर K15C का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियर भी होंगे जो पैडलर शिफ्टर्स के साथ आते हैं। ये 114 bhp की मैक्स पॉवर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। न्यू मारुति XL6 को जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, जेटा को CNG में भी खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:GST नहीं बल्कि डिस्काउंट का कमाल, मारुति की ये 7-सीटर हो गई ₹1.40 लाख सस्ती

कंपनी ने कार में पहली बार वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया है। देश में गर्मी और उमस का मौसम लंबे वक्त तक रहता है, वहीं देश के कुछ ही हिस्सों में थोड़े समय के लिए सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में कार खरीदारों के बीच वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन की डिमांड बढ़ी है। जहां तक सेफ्टी की बात है इसमें 4 एयरबैग स्टैंडर्ड और 6 एयरबैग प्रीमियम वर्जन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:22 जनवरी को लॉन्च होगी मारुति ई-विटारा, फिर भी भारतीय ग्राहक नहीं खरीद पाएंगे

XL6 में कंपनी मारुति की कई गाड़ियों के अलग-अलग प्रीमियम फीचर्स को शामिल किया है। जैसे इसमें एक 360 डिग्री कैमरा, 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। वहीं एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्‍ले जैसे कार कनेक्ट फीचर्स भी दिए हैं। वायरलैस चार्जिंग, स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम और सुज़ुकी कनेक्‍ट टेलिमैटिक्‍स भी इसमें मौजूद हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

