Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Wagonr Was Excluded From Top 10 Cars In January 2026
6 एयरबैग, 34Km माइलेज, कीमत ₹4.98 लाख; फिर भी टॉप-10 से बाहर हो गई मारुति की ये नंबर-1 कार

6 एयरबैग, 34Km माइलेज, कीमत ₹4.98 लाख; फिर भी टॉप-10 से बाहर हो गई मारुति की ये नंबर-1 कार

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में वैगनआर सबसे सफल कार मानी जाती है। हर साल इसे लाखों ग्राहक खरीद रहे हैं। इस हैचबैक की खास बात ये है कि ये हर महीने देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल रहती है। हालांकि, साल 2026 की शुरुआती में इसे झटका लगा है।

Feb 03, 2026 09:06 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में वैगनआर सबसे सफल कार मानी जाती है। हर साल इसे लाखों ग्राहक खरीद रहे हैं। इस हैचबैक की खास बात ये है कि ये हर महीने देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल रहती है। हालांकि, साल 2026 की शुरुआती में इसे झटका लगा है। दरअसल, जनवरी 2026 की टॉप-10 कारों की लिस्ट में वैगनआर को जगह नहीं मिली। वहीं, इसकी सबसे बड़ी और क्लोज कॉम्पटीटर स्विफ्ट का दबदबा कायम रहा।

इस लिस्ट में 10वें नंबर पर मारुति विक्टोरिस रही, जिसकी 15,240 यूनिट बिकीं। यानी वैगनआर की इससे कम यूनिट बिकी होंगी। वैसे इस लिस्ट में बलेनो भी जगह बनाने में सफल रही। बता दें कि वैगनआर की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2025 में इसकी 1.94 लाख यूनिट बिकीं और ये देश की सबसे सफल हैचबैक रही।

टॉप-10 कार मॉडल वाइज सेल जनवरी 2026
नंमॉडलजनवरी 2026जनवरी 2025
1नेक्सन / EV23,36515,397
2डिजायर19,62915,383
3पंच / EV19,25716,231
4क्रेटा / EV17,92118,522
5अर्टिगा17,89214,248
6स्विफ्ट17,80617,081
7ब्रेजा17,48614,747
8बलेनो16,78219,965
9स्कॉर्पियो N15,54215,442
10विक्टोरिस15,2400
टोटल1,80,9201,47,016

वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस

मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.98 लाख रुपए है।

यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।

