6 एयरबैग, 34Km माइलेज, कीमत ₹4.98 लाख; फिर भी टॉप-10 से बाहर हो गई मारुति की ये नंबर-1 कार
मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में वैगनआर सबसे सफल कार मानी जाती है। हर साल इसे लाखों ग्राहक खरीद रहे हैं। इस हैचबैक की खास बात ये है कि ये हर महीने देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल रहती है। हालांकि, साल 2026 की शुरुआती में इसे झटका लगा है।
मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में वैगनआर सबसे सफल कार मानी जाती है। हर साल इसे लाखों ग्राहक खरीद रहे हैं। इस हैचबैक की खास बात ये है कि ये हर महीने देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल रहती है। हालांकि, साल 2026 की शुरुआती में इसे झटका लगा है। दरअसल, जनवरी 2026 की टॉप-10 कारों की लिस्ट में वैगनआर को जगह नहीं मिली। वहीं, इसकी सबसे बड़ी और क्लोज कॉम्पटीटर स्विफ्ट का दबदबा कायम रहा।
इस लिस्ट में 10वें नंबर पर मारुति विक्टोरिस रही, जिसकी 15,240 यूनिट बिकीं। यानी वैगनआर की इससे कम यूनिट बिकी होंगी। वैसे इस लिस्ट में बलेनो भी जगह बनाने में सफल रही। बता दें कि वैगनआर की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2025 में इसकी 1.94 लाख यूनिट बिकीं और ये देश की सबसे सफल हैचबैक रही।
|टॉप-10 कार मॉडल वाइज सेल जनवरी 2026
|नं
|मॉडल
|जनवरी 2026
|जनवरी 2025
|1
|नेक्सन / EV
|23,365
|15,397
|2
|डिजायर
|19,629
|15,383
|3
|पंच / EV
|19,257
|16,231
|4
|क्रेटा / EV
|17,921
|18,522
|5
|अर्टिगा
|17,892
|14,248
|6
|स्विफ्ट
|17,806
|17,081
|7
|ब्रेजा
|17,486
|14,747
|8
|बलेनो
|16,782
|19,965
|9
|स्कॉर्पियो N
|15,542
|15,442
|10
|विक्टोरिस
|15,240
|0
|टोटल
|1,80,920
|1,47,016
वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.98 लाख रुपए है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
