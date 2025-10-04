₹4.99 लाख की वैगनआर पर आया ₹75000 का दिवाली डिस्काउंट, इस महीने सिर्फ इतने लाख में मिल जाएगी
इस महीने इस कार पर दिवाली के मौके पर 75,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें कैश डिस्काउंट के साथ स्क्रैपेज अलाउंस और कॉर्पोरेट इंसेंटिव शामिल हैं। नए GST 2.0 के बाद इस कार को खरीदना और भी सस्ता हो गया है।
मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अक्टूबर में अपनी कई कारों पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी की इस लिस्ट में उसकी पॉपुलर और देश की नंबर-1 वैगनआर भी शामिल है। इस महीने इस कार पर दिवाली के मौके पर 75,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें कैश डिस्काउंट के साथ स्क्रैपेज अलाउंस और कॉर्पोरेट इंसेंटिव शामिल हैं। नए GST 2.0 के बाद इस कार को खरीदना और भी सस्ता हो गया है। पहले इसके LXI वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5,78,500 रुपए थी, जो अब अब 79,600 रुपए घटकर 4,98,900 रुपए हो गई है।
|मारुति वैगनआर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.0L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 5,78,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 4,98,900
|-13.76%
|VXI
|Rs. 6,23,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 5,51,900
|-11.48%
|1.2L Petrol-Manual
|ZXI
|Rs. 6,52,000
|-Rs. 56,100
|Rs. 5,95,900
|-8.60%
|ZXI Plus
|Rs. 6,99,500
|-Rs. 60,600
|Rs. 6,38,900
|-8.66%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 6,73,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 5,96,900
|-11.37%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|ZXI
|Rs. 7,02,000
|-Rs. 61,100
|Rs. 6,40,900
|-8.70%
|ZXI Plus
|Rs. 7,49,500
|-Rs. 65,600
|Rs. 6,83,900
|-8.75%
|1.0L CNG-Manual
|LXI
|Rs. 6,68,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 5,88,900
|-11.91%
|VXI
|Rs. 7,13,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 6,41,900
|-10.04%
भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
