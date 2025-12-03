Hindustan Hindi News
Maruti WagonR get discount up to Rs. 58,100 in December 2025, check details
34km माइलेज, 6 एयरबैग और कीमत मात्र ₹4.98; अभी ₹58,100 सस्ती मिल रही देश की नंबर-1 हैचबैक कार

संक्षेप:

मारुति सुजुकी दिसंबर 2025 में अपनी वैगनआर (Maruti Wagon R) कार पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। ग्राहक अभी खरीदकर इस पर पूरे 58,100 रुपये की बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 12:55 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल के अंत में मारुति सुजुकी एरिना (Maruti Suzuki Arena) ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपने कई मॉडलों पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और स्पेशल बेनिफिट दे रही है। हालांकि, ये ऑफर नए मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) पर लागू नहीं हैं, लेकिन मारुति वैगनआर (Maruti Wagon R) पर इस महीने ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। मारुति की इस कार पर इस महीने 50,000 रुपये से ज्यादा फायदा मिला है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:BaaS सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ आएगी मारुति ई-विटारा, 5-स्टार सेफ्टी, रेंज 543 KM

वैगनआर (Wagon R) पर 58,100 रुपये का फायदा

मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली फैमिली कार वैगनआर (Wagon R) पर दिसंबर 2025 में पूरे 58,100 रुपये तक की बचत मिल सकती है। ये ऑफर कार के सभी वैरिएंट्स पर लागू हैं।

कितना डिस्काउंट मिल रहा?

ऑफर टाइपलाभ (₹)
कैश डिस्काउंट₹30,000 तक
एक्सचेंज बोनस₹15,000
स्क्रैपेज बोनस₹25,000 (एक्सचेंज की जगह)
अतिरिक्त बेनिफिट₹3,100 तक
कुल बचत₹58,100 तक

वैगनआर (Wagon R) की कीमतें (एक्स-शोरूम)

मारुति वैगनआर (Wagon R) की कीमत बेस मॉडल के लिए 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 6.95 लाख रुपये तक जाती है। वैगनआर (Wagon R) अभी भी भारत की सबसे भरोसेमंद और किफायती फैमिली हैचबैक मानी जाती है। ये कार कम मेंटेनेंस, बेहतर माइलेज और ज्यादा हेडरूम की वजह से हमेशा डिमांड में रहती है।

वैगनआर (Wagon R) क्यों है इतनी पॉपुलर?

मारति वैगनआर (Wagon R) में बेहतरीन माइलेज, कम मेंटेनेंस, शहर और हाईवे दोनों में कंफर्ट, बड़ा केबिन और बूट स्पेस मिलता है। इसमें मारुति का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क देखने को मिलता है। ये कार वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज के साथ आती है।

हर शहर में अलग-अलग डिस्काउंट

मारुति ने बताया है कि ये डिस्काउंट शहर के हिसाब से बदल सकते हैं और स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे। इसलिए, बुकिंग से पहले अपने नजदीकी मारुति एरिना (Maruti Arena) डीलर से ऑफर की सही जानकारी जरूर लें।

अगर आप सस्ती, भरोसेमंद और वैल्यू-फॉर-मनी फैमिली कार लेना चाह रहे हैं, तो दिसंबर 2025 वैगनआर (WagonR) खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। इस पर पूरे 58,100 रुपये तक की बचत हो रही है, जो इसे साल का सबसे आकर्षक डील बनाती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
