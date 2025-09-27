देश की नंबर-1 वैगनआर को खरीदने लिया ₹4 लाख का लोन, तो इतनी बनेगी EMI; 3 से 7 साल का गणित समझें
सरकार ने भले ही GST 2.0 में कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% किया है, लेकिन मारुति ने अपनी कई कारों पर इससे भी ज्यादा कीमत में कटौती की है। जिसके बाद मारुति की कारों को खरीदने बहुत सस्ता हो गया है। मारुति के पोर्टफोलियो में देश की नंबर-1 वैगनआर भी शामिल है। मारुति ने इसकी कीमत में 13.76% तक की कटौती की है। पहले इसके LXI वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5,78,500 रुपए थी, जो अब अब 79,600 रुपए घटकर 4,98,900 रुपए हो गई है। ऐसे में आप इस कार 4 लाख रुपए का लोन लेकर खरीदते हैं तब हर महीने इसकी कितनी EMI चुकानी होगी, चलिए जानते हैं।
|मारुति वैगनआर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.0L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 5,78,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 4,98,900
|-13.76%
|VXI
|Rs. 6,23,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 5,51,900
|-11.48%
|1.2L Petrol-Manual
|ZXI
|Rs. 6,52,000
|-Rs. 56,100
|Rs. 5,95,900
|-8.60%
|ZXI Plus
|Rs. 6,99,500
|-Rs. 60,600
|Rs. 6,38,900
|-8.66%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 6,73,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 5,96,900
|-11.37%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|ZXI
|Rs. 7,02,000
|-Rs. 61,100
|Rs. 6,40,900
|-8.70%
|ZXI Plus
|Rs. 7,49,500
|-Rs. 65,600
|Rs. 6,83,900
|-8.75%
|1.0L CNG-Manual
|LXI
|Rs. 6,68,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 5,88,900
|-11.91%
|VXI
|Rs. 7,13,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 6,41,900
|-10.04%
वैगनआर के बेस वैरिएंट LXI की एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए 99,000 डाउन पेमेंट करके 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 5 लाख रुपए की 5 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है।
|₹4 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|8%
|3 साल
|₹12,535
|8%
|4 साल
|₹9,765
|8%
|5 साल
|₹8,111
|8%
|6 साल
|₹7,013
|8%
|7 साल
|₹6,234
मारुति वैगनआर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 12,535 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 9,765 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 8,111 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 7,013 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 6,234 रुपए बनेगी।
|₹4 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|8.50%
|3 साल
|₹12,627
|8.50%
|4 साल
|₹9,859
|8.50%
|5 साल
|₹8,207
|8.50%
|6 साल
|₹7,111
|8.50%
|7 साल
|₹6,335
मारुति वैगनआर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 12,627 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 9,859 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 8,207 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 7,111 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 6,335 रुपए बनेगी।
|₹4 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|9%
|3 साल
|₹12,720
|9%
|4 साल
|₹9,954
|9%
|5 साल
|₹8,303
|9%
|6 साल
|₹7,210
|9%
|7 साल
|₹6,436
मारुति वैगनआर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 12,720 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 9,954 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 8,303 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 7,210 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 6,436 रुपए बनेगी।
|₹4 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|9.50%
|3 साल
|₹12,813
|9.50%
|4 साल
|₹10,049
|9.50%
|5 साल
|₹8,401
|9.50%
|6 साल
|₹7,310
|9.50%
|7 साल
|₹6,538
मारुति वैगनआर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 12,813 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 10,049 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 8,401 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 7,310 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 6,538 रुपए बनेगी।
|₹4 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|9.50%
|3 साल
|₹12,907
|9.50%
|4 साल
|₹10,145
|9.50%
|5 साल
|₹8,499
|9.50%
|6 साल
|₹7,410
|9.50%
|7 साल
|₹6,640
मारुति वैगनआर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 12,907 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 10,145 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 8,499 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 7,410 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 6,640 रुपए बनेगी।
भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
