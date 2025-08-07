वैगनआर खरीदने का बना रहे प्लान, तो इस महीने मिलेगा ₹1.21 लाख का डिस्काउंट; कीमत ₹5.79 लाख

नया मॉडल आने के बाद से इसकी सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में कंपनी इस कार पर इस महीने यानी अगस्त में 1.21 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस कार को खरीदने पर 60,000 रुपए के साथ 60,790 रुपए की कॉम्पीमेंट्री किट भी दे रही है।

Thu, 7 Aug 2025 12:38 PM

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टपोलियो में वैगनआर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये कई दशकों से लोगों की फेवरेट कार भी रही है। नया मॉडल आने के बाद से इसकी सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में कंपनी इस कार पर इस महीने यानी अगस्त में 1.21 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस कार को खरीदने पर 60,000 रुपए (कैश डिस्काउंट + एक्सचेंज बोनस + अपग्रेड बोनस + स्क्रैपेज बोनस + कॉर्पोरेट डिस्काउंट) के साथ 60,790 रुपए की कॉम्पीमेंट्री किट भी दे रही है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.79 लाख से 7.62 लाख रुपए तक हैं। चलिए इसके डिस्काउंट की डिटेल पर एक नजर डालते हैं।

मारुति वैगनआर पर डिस्काउंट अगस्त 2025 ऑफर अमाउंट कैश डिस्काउंट ₹60,790 की किट कॉम्पलीमेंट्री एक्सचेंज बोनस ₹15,000 तक अपग्रेड बोनस ₹40,000 तक स्क्रैपेज बोनस ₹25,000 तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट ₹5,000 तक टोटल बेनिफिट ₹1.21 लाख (₹60000 + किट ₹60790 कॉम्पीमेंट्री)

वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।

यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।