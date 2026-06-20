आम लोगों के लिए भी शुरू हुई WagonR BioFlex की बिक्री, 100% इथेनॉल पर दौड़ेगी कार
मारुति सुजुकी ने वैगनआर के 'बायोफ्लेक्स' मॉडल की बिक्री को आम लोगों के लिए भी खोल दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.24 लाख रुपये है। यह कार वैगनआर के टॉप मॉडल से 86,000 रुपये महंगी है।
मारुति सुजुकी ने वैगनआर का 'बायोफ्लेक्स' मॉडल अब आम ग्राहकों के लिए भी लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.24 लाख रुपये है। यह कार वैगनआर के टॉप मॉडल (ZXi+) से करीब 86,000 रुपये महंगी है। इस एक्स्ट्रा कीमत की वजह इसकी खास तकनीक है, जिससे यह कार पेट्रोल के साथ-साथ 100 पर्सेंट शुद्ध इथेनॉल पर भी चल सकती है। वर्तमान में यह देश की इकलौती प्राइवेट कार है जिसमें आप दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मिलने वाला हाई-इथेनॉल ईंधन 'E85' डाल सकते हैं। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और दूसरी सभी डिटेल्स के बारे में विस्तार से।
डिजाइन और लुक
दिखने में वैगनआर बायोफ्लेक्स बिल्कुल अपनी स्टैंडर्ड पेट्रोल कार जैसी ही है। इसमें वही जाना-पहचाना टॉल-बॉय डिजाइन मिलता है, जो बैठने वाले लोगों को अच्छा हेडरूम और केबिन में बढ़िया स्पेस देता है। बाहर से देखने पर इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। बस कार की पहचान के लिए इस पर 'बायोफ्लेक्स' या फ्लेक्स-फ्यूल की बैजिंग देखने को मिल सकती है। इसका सिंपल और प्रैक्टिकल डिजाइन इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद आसान बनाता है।
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Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
₹ 7.24 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
फीचर्स और केबिन
यह कार वैगनआर के सबसे टॉप वैरिएंट (ZXi+) पर बेस्ड है। इसलिए इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है। इसके केबिन में आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो) को सपोर्ट करने वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स (स्टीयरिंग पर ही ऑडियो के बटन), कीलेस एंट्री, चारों पावर विंडो और डे-नाइट एडजस्टेबल आईआरवीएम (IRVM) जैसे सभी जरूरी और आरामदायक फीचर्स दिए गए हैं।
पावरट्रेन और सेफ्टी
इस कार में मारुति का भरोसा देने वाला 1.2-लीटर, K-सीरीज पेट्रोल इंजन लगा है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। फ्लेक्स-फ्यूल पर चलाने के लिए इसके इंजन, फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स में जरूरी तकनीकी बदलाव किए गए हैं ताकि इथेनॉल से इंजन में जंग न लगे। सेफ्टी की बात करें तो इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीडी के साथ एबीएस (ABS with EBD), रियर पार्किंग सेंसर्स और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
माइलेज का गणित
माइलेज के मामले में यह कार दो अलग तरह के आंकड़े देती है। अगर आप इसे नॉर्मल पेट्रोल (E20) पर चलाते हैं, तो यह कंपनी के दावे के मुताबिक 24.43 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देती है। लेकिन जब इसमें ज्यादा इथेनॉल वाला E85 ईंधन डाला जाता है, तो इसकी माइलेज करीब 25 से 30 पर्सेंट तक गिर जाती है। ऐसे में E85 ईंधन पर यह कार सिर्फ 17.1 से 18.3 किमी प्रति लीटर का ही माइलेज दे पाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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