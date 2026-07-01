E85 फ्यूल पर दौड़ने वाली वैगनआर की 'निकली हवा', सिर्फ 3 ग्राहक ही मिले; ये देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार

वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है। इसमें शुद्ध इथेनॉल भी शामिल है। इस लॉन्च को देश में साफ और ज्यादा अलग-अलग तरह के फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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मारुति सुजुकी देश की पहली बायोफ्यूल कार वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च कर चुकी है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 723,900 रुपए है। हालांकि, इस कार को पहले महीने ग्राहकों को ना के बराबर रिस्पॉन्स मिला है। दरअसल, जून में इस कार की महज 3 यूनिट ही बिकीं। इस कार के सेल्स आंकड़े से एक बात साफ हो रही है कि लोग अभी इथेनॉल फ्यूल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। वैसे, भी E20 को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी निगेटिव बातें सामने आई हैं। शायद यही वजह है कि वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला।

वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है। इसमें शुद्ध इथेनॉल भी शामिल है। इस लॉन्च को देश में साफ और ज्यादा अलग-अलग तरह के फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये नया मॉडल आम लोगों के लिए पहली पैसेंजर कार भी है, 100% इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस कार की पहली डिलीवरी भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) के कार्यकारी सदस्यों ने ली थी। फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल, स्टैंडर्ड वैगनआर मॉडल आर्किटेक्चर पर कॉन्फिगर किया गया है, जिसे बेसलाइन E20 से लेकर E100 फ्यूल की अधिकतम कॉन्सेंट्रेशन तक विभिन्न इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण में संचालित करने के लिए इंजीनियर किया गया है। ये पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपए महंगी है।

फ्लेक्स-फ्यूल कार क्या है?

फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल (FFV) का कॉन्सेप्ट शायद फ्यूचर की बात लगती हो, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बेहद प्रेक्टिकल है। एक फ्लेक्स-फ्यूल कार में एक इंटरनल कम्बशन इंजन होता है जो पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंड पर चलने में कैपेबल होता है। भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां E20 (20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का ब्लेंड) पर चलने के लिए ट्यून की गई होती हैं। मारुति की यह नई पेशकश इससे कहीं ज्यादा हायर ब्लेंड पर, यहां तक कि E100 (जो 100% शुद्ध इथेनॉल है) पर भी आसानी से चलने के लिए डिजाइन की गई है।