E85 फ्यूल पर दौड़ने वाली वैगनआर की 'निकली हवा', सिर्फ 3 ग्राहक ही मिले; ये देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार
वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है। इसमें शुद्ध इथेनॉल भी शामिल है। इस लॉन्च को देश में साफ और ज्यादा अलग-अलग तरह के फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
मारुति सुजुकी देश की पहली बायोफ्यूल कार वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च कर चुकी है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 723,900 रुपए है। हालांकि, इस कार को पहले महीने ग्राहकों को ना के बराबर रिस्पॉन्स मिला है। दरअसल, जून में इस कार की महज 3 यूनिट ही बिकीं। इस कार के सेल्स आंकड़े से एक बात साफ हो रही है कि लोग अभी इथेनॉल फ्यूल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। वैसे, भी E20 को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी निगेटिव बातें सामने आई हैं। शायद यही वजह है कि वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला।
वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है। इसमें शुद्ध इथेनॉल भी शामिल है। इस लॉन्च को देश में साफ और ज्यादा अलग-अलग तरह के फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये नया मॉडल आम लोगों के लिए पहली पैसेंजर कार भी है, 100% इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
₹ 7.24 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.84 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.17 लाख
इस कार की पहली डिलीवरी भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) के कार्यकारी सदस्यों ने ली थी। फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल, स्टैंडर्ड वैगनआर मॉडल आर्किटेक्चर पर कॉन्फिगर किया गया है, जिसे बेसलाइन E20 से लेकर E100 फ्यूल की अधिकतम कॉन्सेंट्रेशन तक विभिन्न इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण में संचालित करने के लिए इंजीनियर किया गया है। ये पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपए महंगी है।
फ्लेक्स-फ्यूल कार क्या है?
फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल (FFV) का कॉन्सेप्ट शायद फ्यूचर की बात लगती हो, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बेहद प्रेक्टिकल है। एक फ्लेक्स-फ्यूल कार में एक इंटरनल कम्बशन इंजन होता है जो पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंड पर चलने में कैपेबल होता है। भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां E20 (20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का ब्लेंड) पर चलने के लिए ट्यून की गई होती हैं। मारुति की यह नई पेशकश इससे कहीं ज्यादा हायर ब्लेंड पर, यहां तक कि E100 (जो 100% शुद्ध इथेनॉल है) पर भी आसानी से चलने के लिए डिजाइन की गई है।
इसे प्रेक्टिकल बनाने के लिए इंजीनियर्स को इसके इंटरनली सिस्टम को पूरी तरह से बदलना पड़ा। चूंकि इथेनॉल, पेट्रोल की तुलना में रासायनिक रूप से ज्यादा संक्षारक होता है और स्वाभाविक रूप से नमी सोखता है, इसलिए एक आम फ्यूल टैंक खराब हो सकता है। मारुति के फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप में पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन किए गए इंजेक्टर, मजबूत फ्यूल लाइनें, टिकाऊ सील और एक खास तौर से कैलिब्रेटेड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम होने की संभावना है, ताकि यह इथेनॉल की अनोखी खूबियों को बिना किसी दिक्कत के संभाल सके।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।