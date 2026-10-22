स्विफ्ट, बलेनो या ऑल्टो नहीं, बल्कि ₹4.99 लाख की कार को 1.16 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले; CNG से 34Km माइलेज
टॉप-10 कारों की लिस्ट में वैगनआर अपनी ही कंपनी की स्विफ्ट, बलेनो और ऑल्टो से आगे निकल गई। हालांकि, स्विफ्ट और बलेनो की भी इस दौरान 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 की लिस्ट में मारुति के 6 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और हुंडई के 2 मॉडल शामिल रहे।
मारुति वैगनआर का अपने सगेमेंट में दबदबा बरकरार है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) के दौरान ये देश की बेस्ट सेलिंग हैचबैक बनकर सामने आई है। अप्रैल से सितंबर 2026 के 6 महीने के दौरान वैगनआर की 1,16,029 यूनिट बिकीं। इस तरह ये टॉप-10 कारों की लिस्ट में अपनी ही कंपनी की स्विफ्ट, बलेनो और ऑल्टो से आगे निकल गई। हालांकि, स्विफ्ट और बलेनो की भी इस दौरान 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 की लिस्ट में मारुति के 6 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और हुंडई के 2 मॉडल शामिल रहे। बता दें कि वैगनआर CNG 34Km का माइलेज देती है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपए है।
|टॉप सेलिंग हैचबैक कार H1 फाइनेंशियल ईयर 2027
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|1
|मारुति वैगनआर
|1,16,029
|84,942
|31,087
|2
|मारुति स्विफ्ट
|1,09,332
|84,123
|25,209
|3
|मारुति बलेनो
|1,08,569
|71,989
|36,580
|4
|मारुति ऑल्टो
|62,381
|32,485
|29,896
|5
|टाटा टियागो
|40,004
|39,863
|141
|6
|हुंडई i20
|29,530
|22,314
|7,216
|7
|हुंडई i10 निओस
|26,561
|24,424
|2,137
|8
|टाटा अल्ट्रोज
|16,780
|20,957
|-4,177
|9
|मारुति सेलेरियो
|15,907
|9,303
|6,604
|10
|मारुति एस-प्रेसो
|12,888
|7,920
|4,968
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Maruti Suzuki WagonR Facelift
₹ 6 - 10 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.63 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.99 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.84 - 8.89 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.04 लाख
मारुति वैगनआर की H1 FY27 के दौरान 1,16,029 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,942 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 31,087 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति स्विफ्ट की H1 FY27 के दौरान 1,09,332 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,123 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 25,209 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति बलेनो की H1 FY27 के दौरान 1,08,569 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 71,989 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 36,580 यूनिट ज्यादा बिकीं।
मारुति ऑल्टो की H1 FY27 के दौरान 62,381 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 32,485 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 29,896 यूनिट ज्यादा बिकीं। टाटा टियागो की H1 FY27 के दौरान 40,004 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 39,863 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 141 यूनिट ज्यादा बिकीं। हुंडई i20 की H1 FY27 के दौरान 29,530 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 22,314 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,216 यूनिट ज्यादा बिकीं।
हुंडई i10 निओस की H1 FY27 के दौरान 26,561 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 24,424 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,137 यूनिट ज्यादा बिकीं। टाटा अल्ट्रोज की H1 FY27 के दौरान 16,780 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 20,957 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,177 यूनिट कम बिकीं। मारुति सेलेरियो की H1 FY27 के दौरान 15,907 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 9,303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,604 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति एस-प्रेसो की H1 FY27 के दौरान 12,888 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 7,920 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,968 यूनिट ज्यादा बिकीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें