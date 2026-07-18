स्विफ्ट, बलेनो पर हर बार 'हावी' हो रही ₹4.99 लाख की ये कार; 34Km का माइलेज और 6 एयरबैग से लैस
जब बात हैचबैक सेगमेंट की होती है तब इस लिस्ट में सबसे ऊपर मारुति वैगनआर नजर आती है। दरअसल, ये एकमात्र ऐसी हैचबैक भी है जिसने इन 6 महीने के दौरान 1 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया।
साल 2026 के पहले 6 महीने यानी जनवरी से जून खत्म हो चुके हैं। इन महीनों के दौरान देश में सबसे ज्यादा जो कार बिकी वो मारुति डिजायर है। इस सेडान ने ओवरऑल सेगमेंट को टॉप किया। हालांकि, जब बात हैचबैक सेगमेंट की होती है तब इस लिस्ट में सबसे ऊपर मारुति वैगनआर नजर आती है। दरअसल, ये एकमात्र ऐसी हैचबैक भी है जिसने इन 6 महीने के दौरान 1 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया। वहीं, इस लिस्ट में मारुति के ही दो अन्य मॉडल स्विफ्ट और बलेनो टॉप-3 में शामिल हैं। हालांकि, इन सभी के बीच काफी करीबी मुकाबला देखने को मिला है। चलिए एक बार इनकी सेल्स के फिगर देखते हैं।
|टॉप सेलिंग हैचबैक सेल्स H1 2026
|रैंक
|मॉडल
|यूनिट सेल्स
|1
|मारुति वैगनआर
|1,00,704
|2
|मारुति स्विफ्ट
|97,747
|3
|मारुति बलेनो
|96,996
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Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.95 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
₹ 7.24 लाख
वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 498,900 रुपए है।
फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर भी मिल रही
मारुति सुजुकी देश की पहली बायोफ्यूल कार वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च कर चुकी है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 723,900 रुपए है। वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है। इसमें शुद्ध इथेनॉल भी शामिल है। इस लॉन्च को देश में साफ और ज्यादा अलग-अलग तरह के फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये नया मॉडल आम लोगों के लिए पहली पैसेंजर कार भी है, 100% इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपए महंगी है।
CNG कार महंगी हुईं
मारुति ने अपनी और देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक वैगनआर की कीमत में पिछले महीने यानी जून में इजाफा किया था। दरअसल, अब इस कार को खरीदने के लिए 5,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। हालांकि, ग्राहकों के लिए अच्छी बात ये है कि कंपनी ने इसके पेट्रोल वैरिएंट में कोई इजाफा नहीं किया है। कंपनी ने सिर्फ CNG वैरिएंट की कीमतों में इजाफा किया है। इसके 1.0-लीटर नॉर्मल CNG मैनुअल पावरट्रेन वाले वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इसके CNG वैरिएंट की नई कीमत 5,88,900 रुपए हो गई है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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