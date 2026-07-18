स्विफ्ट, बलेनो पर हर बार 'हावी' हो रही ₹4.99 लाख की ये कार; 34Km का माइलेज और 6 एयरबैग से लैस

जब बात हैचबैक सेगमेंट की होती है तब इस लिस्ट में सबसे ऊपर मारुति वैगनआर नजर आती है। दरअसल, ये एकमात्र ऐसी हैचबैक भी है जिसने इन 6 महीने के दौरान 1 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया।

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साल 2026 के पहले 6 महीने यानी जनवरी से जून खत्म हो चुके हैं। इन महीनों के दौरान देश में सबसे ज्यादा जो कार बिकी वो मारुति डिजायर है। इस सेडान ने ओवरऑल सेगमेंट को टॉप किया। हालांकि, जब बात हैचबैक सेगमेंट की होती है तब इस लिस्ट में सबसे ऊपर मारुति वैगनआर नजर आती है। दरअसल, ये एकमात्र ऐसी हैचबैक भी है जिसने इन 6 महीने के दौरान 1 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का सफर तय कर लिया। वहीं, इस लिस्ट में मारुति के ही दो अन्य मॉडल स्विफ्ट और बलेनो टॉप-3 में शामिल हैं। हालांकि, इन सभी के बीच काफी करीबी मुकाबला देखने को मिला है। चलिए एक बार इनकी सेल्स के फिगर देखते हैं।

टॉप सेलिंग हैचबैक सेल्स H1 2026 रैंक मॉडल यूनिट सेल्स 1 मारुति वैगनआर 1,00,704 2 मारुति स्विफ्ट 97,747 3 मारुति बलेनो 96,996

वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।

यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 498,900 रुपए है।

फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर भी मिल रही

मारुति सुजुकी देश की पहली बायोफ्यूल कार वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च कर चुकी है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 723,900 रुपए है। वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है। इसमें शुद्ध इथेनॉल भी शामिल है। इस लॉन्च को देश में साफ और ज्यादा अलग-अलग तरह के फ्यूल ऑप्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये नया मॉडल आम लोगों के लिए पहली पैसेंजर कार भी है, 100% इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपए महंगी है।